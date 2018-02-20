Как получить эксклюзивный чайный сервиз от «Камелька»?

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РОЗЫГРЫШ ЧАЙНОГО СЕРВИЗА ОТ КОМПАНИИ «КАМЕЛЕК»
Торопитесь, чтобы стать участником акции! Вам необходимо просто прийти в один из наших магазинов «Камелек» заполнить анкету. И все!
Розыгрыш приза будет транслироваться в прямом эфире корпоративного инстаграм-аккаунта @kamelek888.
Главный приз: Эксклюзивный чайный сервиз на 6 персон с золотой деколью.
Всех ждем по адресам:
Проспект Ленина, 36
ТЦ «Айсберг», 2 этаж
ТВЦ «СахаЭкспоЦентр», 2 этаж
Крестьянский рынок, 1 этаж
ТРК «Азия», 1 этаж
ТВЦ «ОптимистПроф», 2 этаж