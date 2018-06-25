Как подключиться к газовым сетям?

В столице республики, как известно, идет активное строительство не только многоквартирных домов, но и частных. После строительства дома стоит вопрос подключения к газовым сетям. Данное действие называется технологическим присоединением к сетям газораспределения.

«На данный момент поступило более 4 000 заявок. Объем очень большой. Стоит отметить, что многие не понимают всю процедуру технологического процесса, думают, что раз подали заявку, то сразу подключим к газовым сетям. Но надо понимать, что технологическое присоединение — это комплексная услуга, состоящая из множества организационных и технических действий, каждые из которых требуют согласования в надзорных, муниципальных организациях.

Это не просто врезка и пуск газа. Необходимо проверить техническое состояние газовых сетей, в том числе давления, пропускной способности и общего технического состояния газопровода, затем идет согласование с местными муниципальными органами. Зачастую усложняет ситуацию «бесхозность» газовых сетей. Ведь не секрет, что раньше к газовым сетям люди самостоятельно прокладывали газопроводы, но впоследствии с газораспределительной организацией договор на техобслуживание не заключали, не ставили в Росреестр.

То есть ответственность за содержание газовых сетей никто брать не хочет. И таких случаев очень много. Приходится решать проблему через суд. В свою очередь, затягивается процесс подключения к газовым сетям. Я рассказал типичную проблему, но новых строящихся микрорайонов эта проблема не касается. Надо сказать, что мы идем навстречу всем заявителям, и очень мало случаев отказа. Отказ может быть мотивирован при случае нехватки объема газа», — сказал начальник Службы технологического присоединения и строительства УГРС Николай Петухов.

В службе «техпреса», как мы вкратце называем, всегда многолюдно, сотрудники буквально горят на работе. Как отметили специалисты службы, заявители во многом бывают не готовы к подключению. Надо понимать, что УГРС подводит газ до участка, а в пределах участка расходы по подключению берет сам заявитель.

«Надо, чтобы у абонента было все готово, то есть это весь комплекс необходимого оборудования. Также есть типичная ошибка у потребителей. По правилам технологического присоединения объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30 декабря №1314 заявитель в сроки, указанные в договоре должен подключиться к сетям, в противном случае, насчитывается пеня. Есть и такие случаи», — отметил далее начальник Службы.

Мы в свою очередь отметим, что подключиться к газовым сетям сегодня не так дорого, как это было ранее. Благодаря тому же постановлению РФ №1314 физическое лицо, если у него расход газа не будет превышать 5 куб. метров в час и при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения составляет не более 200 метров платит фиксированную сумму 49 768,45 (с НДС). Разумеется, потребитель будет нести также расходы по закупке газового оборудования.

Также напомним о качественном утеплении своих домов, чтобы, как говорится, не топить наружный воздух.

Какие этапы нужно пройти, чтобы подключиться к газовым сетям?

Порядок подключения: *

1) Заключить договор с АО «Сахатранснефтегаз» о подключении (технологическом присоединении). Для предпринимательской (коммерческой) деятельности – 52720,81 (без НДС), для физических лиц – 49 768,45 (с НДС) фиксированная стоимость**, для прочих– 52 720,81 (без НДС) работ по договору

2) Заключить договор с подрядной организацией (имеющей допуск на осуществление данных работ) на выполнение проектных и строительно-монтажных работ в границах земельного участка. Стоимость работ рассчитывается по сметным расценкам

3) Сдать исполнительно-техническую документацию на газификацию объекта капитального строительства (ИТД) в Службу единого окна с подачей заявления на оформление договоров на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО, и поставки газа

4) Пройти инструктаж по безопасному пользованию газом

5) Подписать договор на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО, и поставки газа

*Для частных домов, у которых расход газа не превышает 5 куб. метров в час и для заявителей намеривающих использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности, у которых расход газа не превышает 15 куб. метров в час с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя, при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения с проектным рабочим давлением не более 0,3 Мпа, измеренное по прямой линии до точки подключения, составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа).

**Согласно Постановления Правления Государственного комитета по ценовой политике — РЭК РС(Я) №480 от 14.11.17 г. – Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Сахатранснефтегаз» на 2017 год.

О подключении (технологическом присоединении)

Подать заявку на подключение (технологическое присоединение) можно:

— через Службу единого окна (СЕО) УГРС АО «Сахатранснефтегаз по адресу: ул. Петра-Алексеева д. 64 (пн.-пт.

— Через сайт АО «Сахатранснефтегаз» http://aostng.ru

— Через Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Саха (Якутия) «Мои документы».

После получения заявки о подключении (технологическом присоединении) СЕО направляет по почте либо выдает на руки заявителю подписанный УГРС АО «Сахатранснефтегаз» проект договора о подключении (технологическом присоединении)

Далее АО «Сахатранснефтегаз» приступит к выполнению комплекса мероприятий согласно условиям договора о подключении (технологическом присоединении)

Перечень необходимых документов:

Заявка о подключении (технологическом присоединении) Документы заявителя физического лица: Паспорт Копии правоустанавливающих документов на земельный участок (свидетельство, выписка из ЕГРН, договор аренды и т.п.) Копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом право на объект капитального строительства, в случае если строительство завершено Топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями) Ситуационный план расположения земельного участка Расчет планируемого максимального часового расхода газа (требуется в случае если планируемый максимальный часовой расход газа более 5 куб. метров) Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае если запрос о предоставлении технических условий подается представителем заявителя) Согласие основного абонента на подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, а также строительство газопровода на земельном участке основного абонента, если подключение осуществляется на земельном участке правообладателем которого является основной абонент. Адресная справка (требуется в случае если внесены изменения в адрес объекта) Копии заключений газотранспортной организации и газораспределительной организации, сеть газораспределения которой технологически связана с сетью газораспределения исполнителя (при наличии такой сети), о наличии или об отсутствии технической возможности подключения (в случае, когда максимальный часовой расход газа превышает 500 куб. метров) В случае необходимости разработки расчетной схемы газификации (не газифицированные застройки) – документ территориального планирования, содержащий информацию о характере и плотности застройки и прошедший стадию согласования в органах Архитектуры (при наличии)

Отметим, что на основании предоставленного комплекта документов определяется техническая возможность подключения. В результате заявитель получает предварительные технические условия или мотивированный отказ. Предварительные технические условия выдаются без право на проектирование и являются обязательным для заявителей с максимальным часовым расходом газа свыше 500 куб.метров.