Как первый заммэра выкидывает мусор!

По всем правилам выкидывает мусор первый заместитель главы администрации Якутска Дмитрий САДОВНИКОВ.
В момент выкидывания мусора корреспондент SakhaLife запечатлел одного из руководителей города со спины. Как видим, Дмитрий Дмитриевич подошел вплотную к контейнеру, чтобы аккуратно вытряхнуть мусор из пластикового пакета. Экологи рекомендуют меньше использовать пластиковые пакеты, и не выкидывать их, чтоб меньше засорять планету и не губить отдельных представителей фауны.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU