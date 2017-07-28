Как первый заммэра выкидывает мусор!

По всем правилам выкидывает мусор первый заместитель главы администрации Якутска Дмитрий САДОВНИКОВ.

В момент выкидывания мусора корреспондент SakhaLife запечатлел одного из руководителей города со спины. Как видим, Дмитрий Дмитриевич подошел вплотную к контейнеру, чтобы аккуратно вытряхнуть мусор из пластикового пакета. Экологи рекомендуют меньше использовать пластиковые пакеты, и не выкидывать их, чтоб меньше засорять планету и не губить отдельных представителей фауны. comments powered by HyperComments Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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