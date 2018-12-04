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4 декабря 2018, 14:10
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Как передается грипп?

Грипп – это инфекционное вирусное заболевание. При несвоевременной изоляции больного гриппом повышается риск заражения других людей.

У ослабленных, часто болеющих людей значительно повышается риск возникновения осложнений в виде бронхитов, пневмонии, миокардитов.

Группой риска являются дети в возрасте до двух лет, взрослые в возрасте 65 лет и старше, люди любого возраста с хроническими болезнями сердца, легких, почек, крови, болезнями обмена веществ, и людям с ослабленной иммунной системой.

Передача инфекции осуществляется воздушно-капельным путем. Вирус со слизистых дыхательных путей при дыхании, чихании, кашле, разговоре выделяется в огромной концентрации, и может сохраняться в воздухе несколько минут.

Период между инфицированием и заболеванием (инкубационный период), длится около двух дней, в редких случаях – 5 дней.

Резервуаром вируса является больной человек, который опасен с самого начала заболевания, — начиная с конца инкубационного и весь лихорадочный период.

При кашле, чихании, разговоре или просто дыхании, со слизистых оболочек дыхательных путей больного выбрасываются частицы слюны, слизи, мокроты с болезнетворной микрофлорой, в том числе с вирусами гриппа. На короткий промежуток времени вокруг больного образуется зараженная зона с максимальной концентрацией аэрозольных частиц. «Входными воротами» для вируса гриппа является слизистая дыхательных путей здорового человека. Таким образом, вирусные частицы по воздуху переносятся от зараженного к здоровому человеку.

Грипп можно распознать по следующим симптомам :

Легкая – температура тела повышается не более 38°С, симптомы интоксикации выражены слабо или отсутствуют.

Средней тяжести — температура тела в пределах 38,5-39,5°С, отмечается классическая симптоматика заболевания: интоксикация — головная боль, светобоязнь, мышечные и суставные боли, обильное потоотделение), покраснение задней стенки глотки, покраснение конъюнктивы, заложенность носа, поражение трахеи и гортани (сухой кашель, боль за грудиной, хриплый голос).

Тяжелая форма – выраженная интоксикация, температура тела 39-40°С, возникают носовые кровотечения, признаки энцефалопатии (галлюцинации, судороги), рвота.

Гипертоксическая – температура тела выше 40°С, максимально выражены симптомы интоксикации, в результате которой возникает токсикоз нервной системы, отек головного мозга и инфекционно-токсический шок различной степени выраженности. Может развиваться дыхательная недостаточность.

При первых симптомах гриппа необходимо незамедлительно обратиться к врачу, самолечением заниматься нельзя.

Профилактика гриппа и ОРВИ

В целях сезонной профилактики ОРВИ и гриппа призываем население республики проводить следующие несложные мероприятия:

— Ежегодно прививаться в осенний период;

— Чаще проводить влажную уборку помещений, протирать дверные ручки с применением моющих  средств;

— Регулярно проветривать помещение;

— Чаще мыть руки с мылом, не менее 20 секунд;

— При кашле и чихании обязательно прикрывайтесь салфеткой, носовым платком (лучше использовать одноразовые и выбрасывать);

— Заболевшие дети должны оставаться дома (не посещать дошкольные и образовательные учреждения);

— В период роста заболевания воздержаться от посещения мест массового скопления людей (кинотеатры, магазины, торговые центры, мероприятия и т.д.);

— Для профилактики также, можно использовать и народные средства, — чеснок, репчатый лук, растительные иммуномодуляторы (элеутерококк, эхинацея);

— Для повышения иммунитета и профилактики гриппа и ОРВИ принимать витамины и использовать после консультации лечащего врача.

В целях исключения дальнейшего распространения вируса гриппа и ОРВИ, взрослым и детям начать использование маски, изолировать ребенка от других детей. Обратиться в поликлинику, либо вызвать участкового врача на дом, во избежание осложнений, ни в коем случае не заниматься самолечением.

Информацию об ограничительных мероприятиях или карантине просим уточнять на сайтах Управления образования г.Якутска или учебных заведений (школ) и не пользоваться недостоверными данными размещаемыми в ватсап – мессенжерах.

Источник: Пресс-служба Министерства здравоохранения РС(Я)
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