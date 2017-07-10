Как отметили День семьи, любви и верности в селе Табака

7 июля на центральной площади села Табага в День семьи, любви и верности, администрация села Табага совместно с Домом культуры «Кедр» организовали праздничные мероприятия. Согласно культурно-развлекательной программе прошли различные конкурсы, розыгрыш лотереи.

Многочисленная публика с удовольствием принимала участие в конкурсах, в качестве призов вручались лотерейные билеты. Во время розыгрыша неожиданно дважды улыбнулась удача ветерану труда Татьяне Ермолаевой, она выиграла два приза, а главный приз выиграла молодая мама Наталья Панкова.

Призы предоставили Дом культуры «Кедр» (якутская посуда), администрация села Табага (сертификат «Одарич») и многодетная дружная семья Мосеевых (главный приз – сертификат в батутный центр «Гравитация» на 3 человека).

Для семей-юбиляров супружеской жизни праздник начался с чаепития в здании администрации. Семьи собрались в трех поколениях: отец, мать, дети и внуки. Юбиляры поделились историями создания своих семей, вспоминали курьезы и счастливые моменты.

После чаепития все участники прошли на центральную площадь села, где в присутствии остального населения им были торжественно вручены благодарственные письма и памятные подарки от рук руководителя администрации Елизаветы Служеникиной. Особо отмечены пары, которые в текущем году отметили коралловую свадьбу — 35 лет супружеской жизни, это семьи Александра и Наталии Лапаевых, Ивана и Тамары Чусовских.

Также вручены свидетельства от Управления ЗАГС при Правительстве РС (Я) по городу Якутску с поздравлениями в связи с серебряной свадьбой — 25 лет супружеской жизни, семьям Семена и Парасковьи Васильевых, Александра и Елены Соколовых, Владимира и Оксаны Белозеровых.

Не остались в стороне, и активисты села в лице общественной организации – Женсовет с. Табага. От имени Женсовета Евдокия Седип и Наталья Лукьянец вручили букеты ромашек и памятные подарки.

Администрация с. Табага выражает особую благодарность художественному руководителю Дома культуры «Кедр» Екатерине Власевской, семье Ольги и Алексея Мосеевых.