АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
22
Пасмурно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  57.00
 63.79
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
12.06.2017, 18:14
Общество
В аппарате Ил Тумэна начались посадки
12.06.2017, 17:47
Спорт
В день России в Якутии наградили победителей I турнира по дзюдо
12.06.2017, 17:11
Политика
Егор Борисов поздравляет с Днём России
12.06.2017, 17:07
Республика
Как отметили День России в Алданском районе
12.06.2017, 17:00
Республика
Увлеченные делом: обладатели знака «Дьулуур»
12.06.2017, 16:58
Общество
Якутск принял участие во Всероссийской акции «Парад Дружбы народов»
12.06.2017, 15:46
Культура & Образование
Успех юбилейного тура ТЮЗа «С благодарностью Учителю…»
12.06.2017, 15:12
Столица
«Цветы добра» в Промышленном и Автодорожном округах Якутска
12.06.2017, 15:03
Столица
На территории мкр. Кангалассы прошла акция «Цветы добра»
12.06.2017, 14:58
Столица
Акция «Цветы добра» в Тулагино-Кильдямском наслеге, Октябрьском и Гагаринском округах
12.06.2017, 14:36
Политика
Егор Борисов о северном завозе
12.06.2017, 13:59
Происшествия
Паводковая обстановка в Якутии
12.06.2017, 13:55
Республика
Железнодорожное освоение Якутии
12.06.2017, 13:30
Столица
В День России жители аварийных домов получили ключи от новых квартир
12.06.2017, 11:11
Республика
Видео
Фотофакт
На горе Афродита в Оймяконье установлен флаг России
12.06.2017, 11:03
Общество
Федерация профсоюзов поздравляет с Днем России
12.06.2017, 11:03
Происшествия
В Якутске поймано 800 любителей тонированных стекол
12.06.2017, 9:58
Столица
Айсен Николаев поздравляет с Днем России
12.06.2017, 9:55
Республика
Алданский Ысыах — праздник дружбы и творчества
12.06.2017, 9:50
Столица
Анонс
12 июня в День России пройдет праздник песни и танца «Ритм города»
12.06.2017, 9:40
Столица
В библиотеке «Созвездие» отметили День России
12.06.2017, 9:05
Общество
Василий Тимофеев поздравляет с Днем России
12.06.2017, 8:14
Столица
Об ограничении движения транспортных средств 12 июня
12.06.2017, 8:06
Столица
О режиме работы касс Энергосбыта 12 июня
12.06.2017, 6:00
Футуролог
Гороскоп на 12 июня 2017
12.06.2017, 0:24
Столица
Фотофакт
Фестиваль близнецов в Якутске 2017
12.06.2017, 0:05
Общество
Сегодня день рождения министра, концертмейстера, переводчицы и этнопевицы
11.06.2017, 21:41
Политика
Егор Борисов сделал интересное предложение
11.06.2017, 16:46
Культура & Образование
Знакомьтесь — Якутский Сюрреализм: О Фильме «Ferrum»
11.06.2017, 14:53
Республика
Паводковая обстановка в Якутии
11.06.2017, 13:45
Происшествия
Видео
Водитель, в центре Якутска насмерть задавивший ребенка, водворен в изолятор
11.06.2017, 13:25
Спорт
Позитив
Назван сильнейший мас-рестлер Европы
11.06.2017, 12:36
Общество
Видео
Впечатления от конференции EA на E3 2017
11.06.2017, 12:32
Политика
Резонанс
ЯГСХА: в ВУЗЕ нет сторонников оппозиционера
11.06.2017, 10:02
Общество
Фотофакт
Якутское сэргэ установлено в Сербии!
11.06.2017, 9:51
Происшествия
В Якутии произошло 4 пожара
11.06.2017, 6:00
Футуролог
Гороскоп на 11 июня 2017 года
11.06.2017, 0:15
Общество
Сегодня день рождения поэтессы и руководителя
10.06.2017, 23:05
Общество
Егор Борисов вручил госнаграды якутянам за вклад в развитие республики
10.06.2017, 23:05
Культура & Образование
Видео
Олимпия зажигает
10.06.2017, 23:00
Республика
Видео
Девушки помогли корове отелиться двойней
10.06.2017, 17:00
Политика
Анонс
Избран новый председатель республиканского отделения Аграрной партии
10.06.2017, 13:47
Культура & Образование
Ректор СВФУ внесла ряд предложений в Госдуме
10.06.2017, 11:46
Спорт
В Центральном округе проведен турнир по вольной борьбе
10.06.2017, 10:53
Красота & Здоровье
Анонс
Что одеть на Ысыах–2017?
10.06.2017, 10:47
Политика
Экстра
Евгения Михайлова: В следующем году покидаю пост ректора и Ил Тумэн
10.06.2017, 10:42
Политика
Прямой эфир с главой: Якутия сохраняет положительные макроэкономические показатели
10.06.2017, 10:38
Красота & Здоровье
Диагноз в пару кликов: приживется ли в России телемедицина
10.06.2017, 10:36
Происшествия
В Якутии выявлен нелегальный детский лагерь
10.06.2017, 10:24
Экология
Ледоход продолжается на Индигирке и Оленьке
10.06.2017, 10:22
Красота & Здоровье
Прокопий Семенов: Нейрохирург я в семье один
10.06.2017, 10:19
Политика
Вопиющая несправедливость: Тумусов предлагает консолидироваться, чтоб удешевить авиабилеты
10.06.2017, 10:12
Политика
Сегодня день рождения депутатов и руководителей
10.06.2017, 9:29
Происшествия
В Якутске на 202-мкр произошел пожар
10.06.2017, 7:44
Культура & Образование
Эксперты семинара Роспатента и ВОИС в СВФУ обсудили вопросы авторского права
10.06.2017, 6:00
Футуролог
Гороскоп на 10 июня 2017 года
09.06.2017, 22:43
Культура & Образование
Будущие специалисты СВФУ по ГИС-технологиям получили гранты посольства Франции
09.06.2017, 21:28
Культура & Образование
Фотофакт
В Якутске открылся международный фестиваль «Классика белых ночей»
09.06.2017, 21:23
Культура & Образование
Церемония закрытия конкурса «Воспитатель года Якутии — 2017»
09.06.2017, 21:10
Политика
Экстра
Матвей Евсеев сдает депутатский мандат — СМИ
09.06.2017, 20:47
Столица
Активная молодежь вступила в ряды «Зеленых десантов»
09.06.2017, 19:58
Красота & Здоровье
Амга: Обсужден вопрос улучшения материально-технической базы медицинских организаций республики
09.06.2017, 19:52
Столица
В Якутске открылась Х выставка-ярмарка национальной одежды «Ыhыаҕым саргылаах танаhа, кэскиллэх киэргэлэ»
09.06.2017, 19:41
Общество
«Чорон добра» объединит всю республику
09.06.2017, 18:24
Культура & Образование
Позитив
Якутские дети на большом празднике в Москве: как это было
09.06.2017, 18:15
Экология
В Горном районе браконьеры оставили двух лосят без матери
09.06.2017, 17:48
Культура & Образование
Рекорд Гиннесса «Туймаада Утума» — «Наследие Туймаады»
09.06.2017, 17:39
Общество
Позитив
Торжественная выписка младенцев, рожденных в Международный день защиты детей
09.06.2017, 17:34
Столица
Старейший работник Хатасского свинокомплекса награждена медалью «За доблестный труд»
09.06.2017, 17:15
Столица
Стройотряды –неотъемлемая часть студенческой жизни
09.06.2017, 17:04
Столица
В летних лагерях  Якутска в 2017 году отдохнут более 22 000 детей
09.06.2017, 17:00
Красота & Здоровье
ЕР и Минздрав Якутии реализуют совместный проект
Архив новостей
Республика
12 июня 2017, 17:07
115

Как отметили День России в Алданском районе

День России — праздник национального единения, символ общей ответственности за настоящее и за будущее нашей Родины отметили сегодня во всех поселениях Алданского района. Митинги, праздничные концерты и народные гуляния прошли от Кутаны до Алдана. Жители района чествовали свою страну, вспоминали подвиги предков, которые сражались за свободу и независимость, за целостность Государства Российского.

В Алдане праздничные мероприятия ко Дню России открыл традиционный массовый велопробег, помощь в организации которого оказал ООО «Газпром трансгаз Томск», руководитель Вячеслав Бажин. Более 130 велосипедистов различной степени подготовки совершили заезд по главным улицам города. Участвовали 11 предприятий и организаций района: ООО «Газпром трансгаз Томск», Центр семейного устройства, ПАО «Селигдар», АЗС ООО «Паритет», АО АК «Железные дороги Якутии», Администрация МО «Алданский район», ОАО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети», Алданский народный суд, налоговая инспекция, Алдангеология, ФКУ Упрдор «Лена», а также жители города.

По окончанию велопробега на площади у районного Дома культуры состоялся праздничный митинг и вручение паспортов юным алданцам, достигшим 14 лет. Открыли митинг детский вокальный ансамбль «Домисольки» (руководитель Наталья Челонадаева) и народный хор «Ветераны Алдана». Вместе с горожанами они торжественно исполнили гимн Российской Федерации.

Вручение паспорта — это большое и волнующее событие в жизни молодых людей. Для юных граждан это начало взрослой жизни и самостоятельности. С этим знаменательным днем четырнадцатилетних алданцев поздравила начальник территориального пункта управления Федеральной миграционной службы в Алданском районе Анастасия Корсун.
«Гражданин — это человек, мысли и поступки которого направлены на благо Отечества, благо своего народа. Главным документом гражданина Российской Федерации является паспорт, получая который, вы становитесь полноценными гражданами своей страны со всеми прописанными в конституции Российской Федерации правами и обязанностями. Рано или поздно детство кончается, наступает время созидания и перемен. С сегодняшнего дня вы в ответе за то, что происходит вокруг вас. С этим документом вы пойдете по жизни. В ваших паспортах будут отмечены все главные вехи жизни: вступление в брак, рождение детей, служба в армии и другие. Мы надеемся, что вы достойно понесете звание гражданин России. И помните, что именно с вами связаны наши надежды на будущее», — обратилась Анастасия Анатольевна к ребятам.

В праздничный для всей страны день свой главный документ получили девять алданцев: Виктор Чуриков, Ирина Коваль, Елизавета Белянина, Карина Дмитриева, Тайлер Туркалякис, Елена Шишова, Юлия Мельникова, Ксения Матвеева, Куприян Трынкин. Паспорта юным гражданам торжественно вручил глава Алданского района Северин Поздняков.

«Уважаемые жители Алданского района поздравляю вас наверно с самым главным праздником Россиян: Днем России, днем нашей Родины! Это праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей. И сегодня День России все более приобретает патриотические черты и становится символом национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей страны. Самым ключевым богатством России является ее народ, который несмотря на различия, имеет одну большую общность: чувство Родины! С праздником дорогие Алданцы! С Днем России!» — поздравил собравшихся Северин Николаевич.

С напутственными словами от имени Алданской избирательной территориальной комиссии к будущим молодым избирателям обратилась председатель Лариса Шедько:
«Сегодня 12-го июня вы сделали первый шаг во взрослую жизнь! Паспорт гражданина России дает вам новые права и новые возможности. Этот день — точка отсчета, с которой начинается этап формирования гражданской зрелости, готовности взять на себя ответственность за судьбу нашей Родины! С честью несите гордое звание Гражданин России!»

Завершился митинг выступлением художественного коллектива «Стрекоза», руководитель Галина Земская.

Гимн России звучал в этот день не только в Алдане. В Кутане, центре национального наслега Анамы, жители села отметили праздник 12 июня совместным исполнением гимна и погружением в историю страны. Увлекательную беседу о героических сражениях и подвигах, о непростом пути становления Российской Федерации провела с односельчанами библиотекарь Кутаны.

О мужестве, героизме, самоотверженном труде предков говорил в своем поздравлении и военный комиссар Алданского района подполковник Олег Бабич:
«Многие поколения наших предков своим самоотверженным трудом, беззаветным служением создавали наше государство. Защищали его от врагов, сохраняли традиции патриотизма и гражданственности, сохраняли Великую Россию. Мы гордимся примерами мужества и героизма наших воинов, верим в достойное будущее страны!»

Праздничной уличной программой «Над Россией моей» встретили праздник 12 июня жители поселка Нижний Куранах. В течение дня куранахцев ждали песни, танцы в исполнении творческих коллективов поселка.

А жители поселка Ленинский и Лебединый отметили День России празднично акцией «Я — гражданин России». Акцию провели инициаторы молодежного движения «Мы молодые». Жителям посёлков вручили значки с триколором и надписью «Я – гражданин России» или ленты триколор, по принципу георгиевской ленточки к 9 мая.

Накануне праздничной акции с молодёжью была проведена встреча, на которой обсуждались проблемы воспитания патриотизма и любви к Родине.

«К сожалению, опросы граждан показывали, что далеко не каждый житель России знает, как правильно называется праздник и каков его смысл. Некоторые по привычке именуют 12 июня Днем независимости и не понимают главную суть торжества. На самом деле смысл его прост — национальное единство и общая ответственность за будущее страны. Вот эту мысль участники акции и хотели донести до каждого из односельчан — от самых юных до пожилых жителей. А также поздравить всех с праздником и заявить о том, что у самых активных молодых жителей наших посёлков есть желание и стремление гордиться тем, что они россияне», — рассказала художественный руководитель Дома культуры поселка Ленинский Любовь Хмарова.

Нимнырцы, проведя в поселке праздничный митинг, большой делегацией направились на празднование Дня России в районный центр.

А жители Беллетского эвенкийского национального наслега организовали и провели в Алдане национальный праздник Бакалдын, посвятив его Дню России и 385-летию вхождения Якутии в состав России.

comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-служба Алданского района
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
07.06.2017, 10:53
Происшествия
Скандал
Плохой менеджер Ольга Федорова? Авиакомпания «Якутия» шокировала Россию
08.06.2017, 15:14
Политика
Эксклюзив
Минобщества трещит по швам?
07.06.2017, 13:19
Происшествия
Скандал
Оскорблять. Из-за чего поругались VIP-якутяне?
09.06.2017, 0:12
Желток
Фотофакт
Афанасию Максимову предложили престижную работу
07.06.2017, 12:06
Политика
Резонанс
Стал известен новый и.о. председателя Верховного суда Якутии?
09.06.2017, 8:00
Желток
Видео
Фотофакт
Ондатра говорит спасибо Айсену Николаеву!
09.06.2017, 21:10
Политика
Экстра
Матвей Евсеев сдает депутатский мандат — СМИ
10.06.2017, 10:47
Политика
Экстра
Евгения Михайлова: В следующем году покидаю пост ректора и Ил Тумэн
08.06.2017, 0:22
Происшествия
Резонанс
Первого зампреда правительства Якутии не отпустили на скандальную ВИП-рыбалку
08.06.2017, 10:21
Происшествия
Резонанс
Над светилом науки Михаилом Гуляевым сгустились тучи?
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Видео Фотофакт
Республика
12.06.2017

На горе Афродита в Оймяконье установлен флаг России

Анонс
Столица
12.06.2017

12 июня в День России пройдет праздник песни и танца «Ритм города»

Столица
12.06.2017

В библиотеке «Созвездие» отметили День России

Культура & Образование
11.06.2017

Знакомьтесь — Якутский Сюрреализм: О Фильме «Ferrum»

Фотофакт
Общество
11.06.2017

Якутское сэргэ установлено в Сербии!

Общество
10.06.2017

Егор Борисов вручил госнаграды якутянам за вклад в развитие республики

Анонс
Политика
10.06.2017

Избран новый председатель республиканского отделения Аграрной партии

Анонс
Красота & Здоровье
10.06.2017

Что одеть на Ысыах–2017?