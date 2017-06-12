Как отметили День России в Алданском районе

День России — праздник национального единения, символ общей ответственности за настоящее и за будущее нашей Родины отметили сегодня во всех поселениях Алданского района. Митинги, праздничные концерты и народные гуляния прошли от Кутаны до Алдана. Жители района чествовали свою страну, вспоминали подвиги предков, которые сражались за свободу и независимость, за целостность Государства Российского.

В Алдане праздничные мероприятия ко Дню России открыл традиционный массовый велопробег, помощь в организации которого оказал ООО «Газпром трансгаз Томск», руководитель Вячеслав Бажин. Более 130 велосипедистов различной степени подготовки совершили заезд по главным улицам города. Участвовали 11 предприятий и организаций района: ООО «Газпром трансгаз Томск», Центр семейного устройства, ПАО «Селигдар», АЗС ООО «Паритет», АО АК «Железные дороги Якутии», Администрация МО «Алданский район», ОАО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети», Алданский народный суд, налоговая инспекция, Алдангеология, ФКУ Упрдор «Лена», а также жители города.

По окончанию велопробега на площади у районного Дома культуры состоялся праздничный митинг и вручение паспортов юным алданцам, достигшим 14 лет. Открыли митинг детский вокальный ансамбль «Домисольки» (руководитель Наталья Челонадаева) и народный хор «Ветераны Алдана». Вместе с горожанами они торжественно исполнили гимн Российской Федерации.

Вручение паспорта — это большое и волнующее событие в жизни молодых людей. Для юных граждан это начало взрослой жизни и самостоятельности. С этим знаменательным днем четырнадцатилетних алданцев поздравила начальник территориального пункта управления Федеральной миграционной службы в Алданском районе Анастасия Корсун.

«Гражданин — это человек, мысли и поступки которого направлены на благо Отечества, благо своего народа. Главным документом гражданина Российской Федерации является паспорт, получая который, вы становитесь полноценными гражданами своей страны со всеми прописанными в конституции Российской Федерации правами и обязанностями. Рано или поздно детство кончается, наступает время созидания и перемен. С сегодняшнего дня вы в ответе за то, что происходит вокруг вас. С этим документом вы пойдете по жизни. В ваших паспортах будут отмечены все главные вехи жизни: вступление в брак, рождение детей, служба в армии и другие. Мы надеемся, что вы достойно понесете звание гражданин России. И помните, что именно с вами связаны наши надежды на будущее», — обратилась Анастасия Анатольевна к ребятам.

В праздничный для всей страны день свой главный документ получили девять алданцев: Виктор Чуриков, Ирина Коваль, Елизавета Белянина, Карина Дмитриева, Тайлер Туркалякис, Елена Шишова, Юлия Мельникова, Ксения Матвеева, Куприян Трынкин. Паспорта юным гражданам торжественно вручил глава Алданского района Северин Поздняков.

«Уважаемые жители Алданского района поздравляю вас наверно с самым главным праздником Россиян: Днем России, днем нашей Родины! Это праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей. И сегодня День России все более приобретает патриотические черты и становится символом национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей страны. Самым ключевым богатством России является ее народ, который несмотря на различия, имеет одну большую общность: чувство Родины! С праздником дорогие Алданцы! С Днем России!» — поздравил собравшихся Северин Николаевич.

С напутственными словами от имени Алданской избирательной территориальной комиссии к будущим молодым избирателям обратилась председатель Лариса Шедько:

«Сегодня 12-го июня вы сделали первый шаг во взрослую жизнь! Паспорт гражданина России дает вам новые права и новые возможности. Этот день — точка отсчета, с которой начинается этап формирования гражданской зрелости, готовности взять на себя ответственность за судьбу нашей Родины! С честью несите гордое звание Гражданин России!»

Завершился митинг выступлением художественного коллектива «Стрекоза», руководитель Галина Земская.

Гимн России звучал в этот день не только в Алдане. В Кутане, центре национального наслега Анамы, жители села отметили праздник 12 июня совместным исполнением гимна и погружением в историю страны. Увлекательную беседу о героических сражениях и подвигах, о непростом пути становления Российской Федерации провела с односельчанами библиотекарь Кутаны.

О мужестве, героизме, самоотверженном труде предков говорил в своем поздравлении и военный комиссар Алданского района подполковник Олег Бабич:

«Многие поколения наших предков своим самоотверженным трудом, беззаветным служением создавали наше государство. Защищали его от врагов, сохраняли традиции патриотизма и гражданственности, сохраняли Великую Россию. Мы гордимся примерами мужества и героизма наших воинов, верим в достойное будущее страны!»

Праздничной уличной программой «Над Россией моей» встретили праздник 12 июня жители поселка Нижний Куранах. В течение дня куранахцев ждали песни, танцы в исполнении творческих коллективов поселка.

А жители поселка Ленинский и Лебединый отметили День России празднично акцией «Я — гражданин России». Акцию провели инициаторы молодежного движения «Мы молодые». Жителям посёлков вручили значки с триколором и надписью «Я – гражданин России» или ленты триколор, по принципу георгиевской ленточки к 9 мая.

Накануне праздничной акции с молодёжью была проведена встреча, на которой обсуждались проблемы воспитания патриотизма и любви к Родине.

«К сожалению, опросы граждан показывали, что далеко не каждый житель России знает, как правильно называется праздник и каков его смысл. Некоторые по привычке именуют 12 июня Днем независимости и не понимают главную суть торжества. На самом деле смысл его прост — национальное единство и общая ответственность за будущее страны. Вот эту мысль участники акции и хотели донести до каждого из односельчан — от самых юных до пожилых жителей. А также поздравить всех с праздником и заявить о том, что у самых активных молодых жителей наших посёлков есть желание и стремление гордиться тем, что они россияне», — рассказала художественный руководитель Дома культуры поселка Ленинский Любовь Хмарова.

Нимнырцы, проведя в поселке праздничный митинг, большой делегацией направились на празднование Дня России в районный центр.

А жители Беллетского эвенкийского национального наслега организовали и провели в Алдане национальный праздник Бакалдын, посвятив его Дню России и 385-летию вхождения Якутии в состав России.