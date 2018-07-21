Как определить характер девушки по её любимой обуви

Итак:

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🍒Если девушка отдает предпочтение кроссовкам, то это говорит о ее независимости. Она неподвластна стороннему влиянию, чужое мнение для нее неинтересно, на самопожертвование ради мужчины она не пойдет. Такая женщина знает, чего она хочет и знает, как этого достичь. Главное достоинство такого характера – способность к истинной дружбе и стремление помочь в каждой ситуации, выручить из любой беды.

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🍒Туфли, босоножки или сапоги с высокой шпилькой – свидетельство роскошной жизни. Такие девушки привлекательны для мужчин и необычайно кокетливы. Их девиз прост: «Выбираю только лучшее».

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🍒Армейские ботинки или полуботинки на женской ноге говорят о целеустремленности натуры и ее тщеславии. Обувь подобного типа говорит о продуманности каждого последующего шага и его просчете. Целеустремленность такой женщины поражает даже мужчин, а сила ее характера проявляется в замкнутости, отсутствии ложных обещаний и нелюбви к чрезмерной болтливости.

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🍒Девушки, предпочитающие туфельки или сапожки в виде изящной лодочки, мечтательны и романтичны по своей натуре, они склонны к вышивке, танцам или рисованию. Идеальные жены. Такие девушки любят порядок, верят в чистую и искреннюю любовь, частенько попадают на обман. Многие мужчины стремятся втереться к ним в доверие, а сами они готовы прождать своего принца всю жизнь, пусть и наступая всегда на одни и те же грабли.

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🍒Женщины, отдающие предпочтение сандалиям или мокасинам, отличаются аналитическим мышлением и уравновешенны по натуре, у них отличное самообладание, помогающее им в разрешении наиболее сложных проблем. Они лидеры по жизни, требовательны не только к себе, но и к окружающим. С такой женщиной вполне можно прожить в счастье всю жизнь.

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Мы любим разную обувь, следовательно, ооочень разносторонние личности.😅🙈

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А как вы думаете: такой подход имеет право на существование? Может, что-то совпало с вашим характером? Поделитесь в комментариях, очень интересно😊

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