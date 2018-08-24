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Красота & Здоровье
24 августа 2018, 13:30
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Как обсуждать с мужчиной свои сексуальные фантазии

Многие из нас ради удачно сложившихся платонических отношений ставят важность секса на второй план, не раскрывая партнеру все свои желания и потребности. Это приводит к неудовлетворенности, ведь имитировать в один прекрасный момент надоест и отношения пойдут на спад по неведомым причинам. Поэтому очень важно полностью обнажать друг перед другом не только душу, но и сексуальные фантазии, сообщает Рамблер.

Секс является одной из важных составляющих как эмоциональной сферы, так и физической. Он придает человеку силы, повышает настроение, стабилизирует уровень гормонов, предотвращает многие проблемы, связанные со здоровьем и старением. Конечно, он не должен играть первостепенную роль в ваших отношениях, ведь они строятся прежде всего на духовности, но забывать о реализации своих сексуальных желаний тоже неправильно. Так что же делать, если на данный момент ты чувствуешь себя удовлетворенной только в эмоциональной сфере и как тонко намекнуть партнеру о своих предпочтениях? Редакция WMJ.ru подготовила для тебя несколько способов.

Метод кнута и пряника, который многие родители применяли в воспитании детей, также может пригодиться и для создания в отношениях особой сексуальной культуры. Правильный тренер всегда вначале будет поощрять для создания нужной мотивации. Учитывая трепетное отношение мужчин к сексу, к этому вопросу надо подходить очень бережно и осторожно, ни в коем случае не обидев. Ведь нанеся удар из неправильного угла, ты рискуешь остаться не только без секса мечты, но и без любимого мужчины.

Поэтому дай ему сначала «пряник», то есть расскажи, как тебе нравится заниматься с ним любовью и какое огромное удовольствие ты получаешь от процесса. После того как придашь ему немного уверенности в собственных силах, должно последовать любимое женское слово «но», однако не стоит акцентировать на этом внимание, просто добавь пару фраз, например: «Мне так нравится наш секс, в нем все замечательно, НО не могли бы мы добавить в него…» Тут и должно начаться перечисление твоих желаний. Постарайся не опрокидывать на мужчину сразу все, ведь тише едешь, дальше будешь. Лучше раз за разом воплощать по одному маленькому желанию и постепенно перестраиваться на новую волну.

Разговоры, обладающие такой тематикой, стоит начинать в правильной атмосфере, когда вы с партнером находитесь в уединении и вам никто не может помешать. Не стоит затрагивать такие темы, когда твой любимый устал или находится в раздраженном состоянии. Например, приготовь для него вкусный ужин, примите вместе расслабляющую ванну и, только после того как он приобретет нужный настрой, приступай к главной цели. Разговор о сексе должен прийтись к месту и органично влиться в ваше времяпровождение. В таком случае все пройдет в позитивном ключе и вы сможете плавно перейти от теории к практике.

Во время своего откровения старайся быть лаконичной и говори все прямо. Ведь намеки могут быть неверно истолкованы: даже если вы уже много лет вместе, человек не всегда способен угадывать твои желания и читать мысли по глазам. Если твоя фантазия очень далека от классических сексуальных норм, не бойся почувствовать себя непонятой, любое желание имеет право на существование. Главной твоей мотивацией для подобного разговора является ваше счастье, поэтому не бойся самой себя. Если партнер и правда тобой дорожит, он не отвергнет твои прихоти, и ваши эксперименты будут доставлять удовольствие обоим.

Если любимый пока что не готов воплотить твои фантазии, не стоит сразу ставить на нем крест. Дай ему время, так как разговор между вами уже произошел, значит, первый шаг на пути к трансформации сделан. Возможно, он продумывает детали или морально перестраивается на новый лад. Многие не умеют сразу же совершать резкие повороты в жизни, они должны расставить все по полочкам. Тем более в сексе участвует не только тело, поэтому моментально внести изменения в ход привычных событий бывает весьма трудно.

Источник: https://woman.rambler.ru/love/40573178-kak-obsuzhdat-s-muzhchinoy-svoi-seksualnye-fantazii/?updated
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