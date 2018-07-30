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Экономика
30 июля 2018, 13:30
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Как не потратить все деньги на распродажах

Кажется, что распродажи — время исполнения желаний, когда все можно купить по суперцене. На самом деле, это время, когда мы легко попадаем в потребительские ловушки и скупаем то, что совсем не планировали. А через пару дней удивляемся, как появились эти вещи в нашей квартире, и куда делалась большая часть зарплаты. Есть несколько простых правил, которые помогут вам принять грамотные решения в этот период, сообщает Рамблер.

Составьте список покупок

Да, об этом твердят все вокруг. Список целей, список желаний, список книг для прочтения, список продуктов. И, кажется, зачем уж на распродажу списки составлять? Ведь тем она и радостнее, что нет списков. И не факт, что вещи из списка там будут. Отчасти это верно. К сожалению, наш мозг привык мыслить шаблонно, поэтому есть высокая вероятность того, что вы просто запутаетесь в обилии вещей, ярких ценах и спецпредложениях и купите то, что у вас уже есть. Мозг выберет самое безопасное решение — следовать по знакомому пути. Хорошо, если вы этого и хотели. А возможно, изначально вы собирались разнообразить свою жизнь и купить что-то новое.

Запомните первоначальную цену перед распродажами

Иногда можно даже сфотографировать цену, чтобы потом сравнить, а какой она станет на распродаже. Да-да, многие магазины грешат тем, что искусственно поднимают цены на сейлах. И тогда цена со скидкой не сильно отличается от изначальной стоимости. Но магия зачеркнутых чисел действует на всех одинаково. И мы верим, что сейчас или никогда нужно купить эту вещь.

Закройте цену руками

И скажите честно самому себе, сколько вы готовы заплатить за эту вещь? А теперь посмотрите на цену. Вещь все еще кажется привлекательной? А если бы не было скидки, вы бы ее купили? Или это магия чисел? Если 2 раза вы ответили «да», то смело покупайте вещь: она вам действительно нужна и вас не загипнотизировали приписанные и зачеркнутые нули.

Понаблюдайте за своим выбором

Да, через выбор можно многое узнать о себе. На что вы быстрее всего «делаете стойку» в период распродаж? На вечерние сексуальные платья? — Значит, вам не хватает веселья. На нижнее белье? — У вас не все в порядке с отношениями и настало время их обновить. На спортивную одежду? — И когда вы, наконец, дойдете до спортзала или совершите героическую утреннюю пробежку в парке? На книги и обучающие курсы? — Может уже хватит прятаться от мира, а пора действовать и реализовывать все на практике. На продукты питания? — Вы явно готовитесь к тяжелым временам и черным дням. Они обязательно настанут, если их ждать. На солнечные очки? — Вы хотите сменить восприятие реальности. Продолжать можно до бесконечности. Проще задать вопрос самой себе: «А что для меня означает эта вещь?» Ведь мы-то знаем, что если вы с упорством маньяка исследуете определенную тему через покупки, значит что-то в этой теме не так. И пора заглянуть в себя и признаться в этом.

Что будет если…

Прежде, чем нести понравившуюся вещь к кассе, спросите себя: «А что будет, если я это не куплю?». И вы удивитесь, что по большому счету ничего не изменится. Потому что шопинг и распродажи стали примерно таким же явлением, как поход в кино или в кафе. Что будет, если мы туда не сходим? Ничего особенного. Не получим дозу эмоций или станем чуточку стройнее.

Не берите с собой подруг

Даже, если вам очень нужен их совет. Они могут попасть в покупательские ловушки и начать все скупать вместе с вами. Кстати, вместе шопинг веселее, а значит, вы купите в 2 раза больше. Существует множество способов отправить фотографию и спросить совета. Кстати, фотографировать и отравлять, а потом ждать ответ — это тоже работа. И скорее всего, вы будете делать это в крайних случаях.

Не слушайте продавцов-консультантов

Задача консультантов — убедить вас купить продукт или вещь. Да, у них может быть прекрасное чувство вкуса. Но носить эту вещь потом вам. А значит, вам и оценивать удобство и комфорт, а также наблюдать за реакцией окружающих. Кстати, иногда даже лучше спросить совет у незнакомых людей в магазине и услышать их мнение. По крайней мере, вы узнаете, как мир будет реагировать на то, что вы носите.

Возьмите с собой специалиста

Да, иногда имеет смысл заплатить шоперу или имиджмейкеру и сократить, таким образом, свои энергозатраты. Правда, предварительно вернитесь к п.1 и покажите стилисту список того, что вам нужно. А также обговорите свой бюджет и договоритесь, чтобы он не соблазнял вас на другие вещи. У имиджмейкеров превосходное чувство миксования и сочетания предметов. То, что они делают, напоминает цирковые трюки. Поэтому вместо магии цифр начнет действовать магия комбинаторики. В магазин косметики можно пригласить с собой визажиста, и он поможет вам подобрать нужные оттенки помад и теней, а также научит делать с ними макияж. Чем хуже консультанты в магазине? Тем, что они привязаны к конкретным брендам и именно продукцию этого бренда будут пытаться вам продать. Существуют специалисты бьюти-гиды. Это, как правило, бьюти-блогеры или бьюти-журналисты, которые знают все о новинках в этой индустрии. Они, чаще всего, не работают профессиональными визажистами, но разбираются во всех оттенках, тонах и текстурах ничуть не хуже.

Правило 3-х дней

Допустим, вы уже купили вещь. Если это не съедобный продукт, а предмет гардероба, не доставайте его из пакета в течение 3 дней. А теперь, спустя 3 дня, посмотрите на вещь заново. Она вам также нравится или вызывает противоречивые чувства? Все противоречия несем обратно в магазин. Я знаю некоторых людей, которым нравится сам процесс покупки. А потом радость от обладания пропадает. Тогда имеет смысл запустить новые процессы радости — через возвращение потраченных денег на банковскую карту и освобождение пространства квартиры. В этом случае распродажи будут приятными вдвойне — радость от покупки и радость от возвращения. Не зря существуют 14 дней, в течение которых можно вернуть вещь обратно. Это как раз сделано для того, чтобы мы могли себя порадовать тем, что мы можем поменять решение.

Источник: https://woman.rambler.ru/fashion/40401460-kak-ne-potratit-vse-dengi-na-rasprodazhah/?updated
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