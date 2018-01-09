Как настроиться на работу после новогодних каникул?

Как настроиться на работу в офисе после новогодних каникул. Сразу же хочется сказать, что чудес не бывает, и легкий дискомфорт после начала трудовых будней вполне возможен. Однако мы расскажем вам о том, как сделать его наименее выраженным. Итак, настраиваемся на работу!

Подготовьтесь заранее

На самом деле, первый шаг к тому, чтобы настроиться на работу после праздников, нужно сделать еще до них, а именно — навести порядок на своем рабочем столе и в делах. Все мы знаем, что время перед Новым Годом — авральное, и на голову каждого работника сваливается куча дел. Так вот, для того чтобы выйти на работу после долгих каникул в хорошем настроении, эти дела нужно обязательно доделать, а лучше постараться не накапливать их (иначе накануне праздника вы будете похожи на загнанную лошадь).

Старайтесь выполнять поручения начальства сразу же, не откладывая их в долгий ящик, чтобы у вас не накопилась неразгребаемая куча дел. Кроме того, не рекомендуется оставлять самые сложные ответственные дела “на потом”, так как столкновение с ними после праздников вас отнюдь не обрадует. Перед каникулами обязательно наведите порядок на рабочем столе и в компьютере, ведь гораздо приятнее возвращаться в чистоту, нежели в бардак. Да и силы в будущем это сэкономит, ведь вам не придется думать над тем, что и где лежит.

Отдохните по-настоящему

Как мы уже писали выше, многие люди воспринимают длинные новогодние каникулы не как долгожданный отпуск, а как пытку ленью и ничегонеделанием. Естественно, что когда после такого вы, замученная и усталая, выходите на работу, то вам хочется просто спрятаться под стол и никого не видеть. Поэтому самое простое и очевидное, что вы можете сделать, чтобы работа не казалась двойной каторгой — это хорошо провести каникулы.

Если у вас давно не хватало времени на семью (а мы-то знаем, что у современной работающей женщины его всегда нет), то вы можете восполнить этот пробел. Соберитесь все вместе в гостиной и здорово проведите время! Играйте в настольные игры, создавайте поделки, общайтесь, смотрите семейное кино — в общем, делайте все то, на что у вас не хватало времени в прошлом году. Сходите куда-нибудь все вместе, ведь длительные зимние каникулы — отличная возможность для того, чтобы наладить семейные отношения.

Но она отнюдь не единственная. Если вам не нравится зима и холод за окном, езжайте куда-нибудь в теплые страны. Пусть дорого, но разве не для этого вы весь год вкалывали как проклятая? Кроме того, после Нового года вылеты существенно падают в цене, да и можно попросить агента подобрать вам тур, соответствующий вашим возможностям. Если поехать за границу никак не получается, вы можете отдохнуть и здесь. Просто нужно так распланировать каникулы, чтобы вам было некогда скучать! И тогда хорошие впечатления от зимнего отдыха будут для вас незаменимыми в моменты усталости и адаптации к работе.

Составьте план действий

Еще один вариант, который помогает уменьшить “вредоносное воздействие” от работы – составление плана. Можете сделать это в первый рабочий день или даже накануне — в качестве разминки перед вхождением в деловой ритм. Самое главное — рассортировать дела по степени важности, а также по содержанию. Учтите, что во всех организациях разный график выхода сотрудников на работу, поэтому какие-то совместные встречи или проекты вам будет сложно провести в начале и середине января.

Не стоит сразу же после каникул ожидать бурного всплеска активности и планировать целую кучу дел. Постарайтесь по возможности плавно войти в рабочее русло — именно так можно уменьшить стрессовую нагрузку от этого. Это нормально, если несколько дней у вас уйдут на раскачку, поэтому на первую неделю запланируйте не более одного важного дела в день и разбавьте свое расписание простыми занятиями, не требующими особой включенности.

Побалуйте себя

Казалось бы, что в этом особенного? Вы, как обычно, ходите на работу, вам за это платят зарплату — какие еще нужны бонусы? Ошибаетесь! Сразу же после праздников непросто включиться в дела, поэтому отнеситесь к себе с пониманием и не насилуйте себя. Если у вас что-то не получается — отложите и попробуйте выполнить это на следующий день. За каждое завершенное дело награждайте себя чем-нибудь милым и приятным — шоколадкой, теплой ванной, а, может быть, даже приятной покупкой. На какое-то время это добавит вам позитива, а когда придете в себя, просто постепенно отмените эти маленькие радости.

Вообще, отнеситесь к себе с терпением и пониманием. Если что-то не получается сделать быстро и хорошо, то разрешите себе побыть немножко глупой и медлительной в этот непростой период своей жизни. Не требуйте от себя слишком многого, ведь быть одновременно лучшей работницей, мамой, женой, подругой, домохозяйкой и просто женщиной одновременно невозможно — скорее всего, где-то образуются “черные дыры”. И это не страшно — просто правильно расставьте приоритеты и уделяйте внимание действительно важным вещам.

Найдите баланс в жизни

Очень важным и полезным является баланс. Это означает, что в вашей жизни в равной степени представлены самые важные ее сферы: семья, работа, друзья и ваши желания и потребности. Если в какую-то из этих сторон случится перекос, то вы ощутите грусть и подавленность, ведь чего-то из этого списка в вашей жизни будет не хватать.

Разумеется, перечень сфер может варьироваться, ведь для каждого в жизни важны свои вещи. Не забывайте, что внимание всему этому нужно уделять ежедневно, и особенно это касается первых дней после новогодних каникул, когда вам так нужны силы и хорошее настроение. Все это поможет вам справиться со стрессом, вызванным переходом от одного образа жизни к другому.

Соблюдайте режим дня

Это будет островком стабильности в океане перемен для вашего организма. Да, вам приходится перестраиваться с отдыха на работу, и именно поэтому нельзя позволять себе сидеть у телевизора до поздней ночи или спать до обеда в выходные. Хорошо, если даже во время новогодних праздников вы сохраните у себя хотя бы подобие режима — тогда для вас не будет дополнительным стрессом его появление после окончания отпуска.

Помните о том, что режим должен быть по возможности физиологичным. Выясните, какая у вас норма сна, и обязательно позволяйте себе спать столько, сколько нужно. Если вы сова, то стоит свести утренние сборы к минимуму и постараться сделать все возможное с вечера: помыть голову, приготовить одежду, собраться — чтобы утром вам оставалось только умыться, одеться и пойти на работу. Ну, и, конечно же, никаких чрезмерных нагрузок и дел после Нового года — экономьте свои силы!

Пообщайтесь с коллегами

Звучит немного странно, но это факт: общение с коллегами — отличный способ быстро включиться в рабочую атмосферу. Расспросите их о том, как они провели новогодние праздники и расскажите об этом сами. Постепенно от неформального общения можно перейти к обсуждению рабочих планов и каких-либо проектов. Согласитесь, что решать что-то вместе — проще и веселее, ведь в этом случае проблема не кажется настолько глобальной, да и много голов лучше, чем одна. Вполне вероятно, что кто-то из коллег также может подсказать вам что-то конкретное про какую-либо вашу рабочую проблему. Кроме этого, вам станет понятно, настроены ли члены вашего коллектива на работу, и вы сможете зарядиться энтузиазмом от того, кто чувствует себя пободрее.

Думайте позитивно

В конце концов, начало рабочей недели — это не так уж плохо, особенно для тех, кто занят любимым делом. За длительные новогодние каникулы вы уже наверняка успели соскучиться по любимой работе: по достижению профессиональных целей, общению с коллегами, стенам родного офиса, в конце концов. Подумайте о том, что вам знакомо и привычно: о рабочем компьютере, о цветных папках, разложенных на рабочем столе — все это ваши привычные и стабильные ориентиры в пространстве, в котором вы проводите большую часть дня.

Позитивное мышление помогает не только в работе, но и по жизни. Можете даже попробовать специальное психологическое упражнение — найти десять плюсов того, что вы выходите на работу. Уже на третьем пункте вы осознаете, что мир не так уж плох, и вполне можно позволить себе немного поработать. К примеру, вы можете подумать о предстоящих выходных и сказать себе, что для того чтобы заслужить право на отдых, нужно сделать все важные дела на этой неделе. Самое полезное, что вы можете предпринять — это добавить интереса к работе. Попробуйте разнообразить привычные монотонные занятия, как в детстве: когда нам становилось скучно, мы просто придумывали какую-то игру и занимались ею, и это в корне меняло дело.

Научитесь оставлять работу на работе

Звучит просто, но многие из нас совершенно не умеют так делать. Это, кстати, одна из причин, по которой нам тяжело выходить на работу после праздников, когда рабочее и личное пространства слиты воедино. Поэтому если вы не хотите ходить вялой в течение января, учитесь оставлять рабочие проблемы в офисе.

Для этого можно использовать парочку простых придуманных вами ритуалов, целью которых будет выход из роли “я работница” и вхождение в роль “я домашняя”. Примерами таких действий может быть вечерняя ванная или душ, переодевание в рабочую одежду, какой-нибудь легкий и традиционный перекус или любое другое занятие, которое будет символизировать для вас подобный переход. Вот увидите, это обязательно принесет свои плоды!

Мотивируйте себя

Психологи отметили, что после новогодних праздников более чем у восьмидесяти процентов сотрудников наблюдается общий спад мотивации и желания работать. А ведь именно мотивация является источником энергии, так необходимой для нашей жизнедеятельности! Поэтому, если вы хотите войти в рабочую колею, необходимо себя мотивировать.

Следует понимать, что у каждого человека свой собственный список мотиваторов: для кого-то это деньги, для кого-то престиж, а кто-то работает исключительно на похвале от начальника. В любом случае постарайтесь создать вокруг себя среду, которая бы включала эти факторы. Очень полезным в этом случае будет чтение соответствующей мотивирующей литературы: она построена таким образом, что к середине книги вы начинаете ощущать внутренний подъем и прилив энергии. А ведь именно они нужны вам для возвращения в рабочий ритм после выходных!

Не забывайте о себе

Мы уже писали об этом выше, но повторение — мать учения. Ваше здоровье и состояние организма — это важнейший фактор того, в каком состоянии вы выйдете на работу и как быстро войдете в ритм. Поэтому в новогодние праздники не рекомендуется злоупотреблять алкоголем, жирной пищей, а также лежанием на диване (но вы, наверное, и так все это знаете).

Помните, насколько полезны пешие прогулки на свежем морозном воздухе? Обязательно включайте их в свое расписание — помимо благотворного влияния на организм, они дадут вам возможность побыть наедине с собой и восстановить внутреннее душевное равновесие. По возможности, занимайтесь спортом: он помогает нам держать себя в форме и способствует выработке так называемых “гормонов счастья” — эндорфинов — которые не будут лишними в холодный зимний период.