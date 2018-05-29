Как известные якутяне прокомментировали отставку главы и назначение врио главы

28 мая Егор БОРИСОВ ушел в досрочную отставку с поста главы Якутии, о чем сообщил на встрече с главными редакторами. В этот же день президент России своим указом назначил временно исполняющим главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВА.



SakhaLife проанализировал соцсети и публикует часть отзывов, которые попались нам на глаза.

Алевтина ЭВЕРСТОВА, депутат Якутской городской Думы



Духов день удался! Сегодня произошло историческое событие для Якутии! Мы все надеемся на позитивные перемены!

Гульсум БЕЙСЕМБАЕВА, депутат Ил Тумэна



И в завершении дня о главных новостях. Первое. Это уход с поста Главы Республики Егора Афанасьевича Борисова. Президент России принял сегодня его отставку. В своем быстром комментарии на один из постов я написала, что это было ожидаемо и неожиданно. Примерно также напишет после встречи с Главой и главред «Якутии». Не скрою, в душе я хотела, чтобы это случилось по окончанию срока полномочий, в 2019г. Но это случилось сегодня. И Егор Афанасьевич, как и обещал на своей последней встрече с главредами, им первым эту новость и огласил.

Что же, когда-нибудь возможно Егор Афанасьевич расскажет в своих мемуарах о подробностях этого решения. А сегодня мы должны поблагодарить нашего главу за тот титанический труд и ответственность на должности руководителя самого крупного и очень непростого по климатическим условиям субьекта РФ. Я не собираюсь давать сиюминутных оценок его деятельности. Это просто мой душевный отклик на происходящие события.

Как человек пишущий, я стараюсь отмечать для себя какие-то особые моменты, решения, высказывания отдельных руководителей. Отмечу 2 момента, которые лично для меня значат многое. Выступая на сьезде Ассамблеи народов в 2012 году, Егор Афанасьевич отметил, что многонациональность — это не проблема, а бесценное богатство нашей республики. Согласитесь, очень сильные и знаковые слова для руководителя многонационального региона. Второй момент, это Указ о 100-летии государственности Якутии. И поставленные в этом указе амбициозные, но очень важные для Якутии цели и задачи. Как бы ни был тяжел текущий момент, но постановку задач на перспективу никто не отменял.

Теперь второе. Это новость о назначении исполняющим обязанностей главы региона Айсена Сергеевича Николаева. Конечно, я с большим удовлетворением восприняла это известие. Потому что (чего греха таить!) мы переживали, что пришлют варяга. И кандидатура мэра столицы Якутии, самого крупного муниципального образования, человека с опытом работы на государственном уровне, воспринималась как наиболее подходящая в качестве преемника.

Так оно и случилось. Для меня еще очень важным является встроенность Айсена Сергеевича в местное самоуправление. Его смелые проекты по продвижению Якутска на международный уровень. И, конечно, его первые слова после встречи с В.В.Путиным о том, что он оправдает доверие многонационального народа Якутии, дорогого стоят.

Хочу пожелать успехов Айсену Сергеевичу! Уверена, что якутяне поддержат его!

Хочу пожелать здоровья Егору Афанасьевичу! Также уверена, что его большой опыт будет востребован и еще послужит во благо развития родной Якутии!

Вот такие мои мысли на исходе дня понедельника 28 мая. Такого непростого. Но многообещающего дня. Желаю всем нам только хороших новостей.

Владимир АММОСОВ, депутат Якутской городской Думы



«Времени всегда будет не хватать, поэтому надо брать и делать» — этими словами обычно мотивирует Айсен Николаев!

Я поздравляю всех с его назначением на пост Руководителя Республики! Оргомная работа, проделанная им в Якутске за эти годы — будет давать плоды еще несколько десятилетий. Хочу пожелать Айсену Сергеевичу успехов во всех новых начинаниях — ведь невозможное возможно😉. А Мы всегда Вас в этом поддержим!

Олеся ВОЙТОВИЧ, заместитель главного редактора газеты «Эхо столицы»



Вместе с поздравлением Айсену Николаеву я могу посочувствовать. Вы в курсе, какая там дыра в бюджете? Миллиардов 20 и это минимум. Жопа по всем фронтам, плюс новые майские указы, и их надо исполнять.

Я помню, когда Айс шел на мэра, он сказал «я знаю, где достать деньги», и он правда их достал. Привел кучу инвестиций, и это не только помидоры, но и новый автобусный парк, дорожная техника, и тд и тп. Отлично отработал фед программу по расселению (где тысячи благодарностей семей расселенных из бараков в новостройки?), наши дети зажигали олимпийский огонь (а вы говорите — турист), он вывел Якутск на международный уровень (а вы говорите турист), он входит в федеральную комиссию по расселению бараков (а вы говорите турист), он притащил кучу денег из москвы на наши городские дворы (а вы говорите турист).

Я не хотела бы чтобы Якутск потерял такого мэра. Но я знаю, что сегодня он нужен там, заткнуть эту бюджетную дыру своей способностью «находить деньги».

Айсен Сергеевич, я верю в вас, сделайте то, что не смогли сделать столько народу в дп1 и дп2, кто бы там и как ни сопротивлялся.

И не забывайте Якутск ))) нам школы )))

Валерий ШАДРИН, композитор и продюсер



Е.А.Борисов так и не построил здание Оперного театра в Якутске, хотя перед артистами клялся!

Это было в театре Оперы много лет тому назад, тогда он сказал, что необходимо построить новое современное здание Оперного театра и новое здание Якутской филармонии! Тогда его слушал весь коллектив Оперного театра Якутска, это более 400 человек! Еще он сказал, что Сюльский будет директором, пока сам Е.А.Борисов будет Главой РС(Я)!

Владислав ДОЛЛОНОВ, главный редактор журнала «Полярная звезда»



Небо рассердилось в связи с уходом БЕА

Александр Джурович ДАНИЛОВ, директор кинотеатра «Центральный»



Сегодня самая лучшая новость из новостей. Думаю всем якутянам по душе такое решение Президента Российской Федерации.

Маргарита ПОПОВА, руководитель портала One clik Yakutsk



Айсен Сергеевич , поздравляю!!!!!! Лучшая новость для всей Якутии

Туйаара АЛААС, титулованная красавица, главный редактор портала «Кэрэ Куо»



Что ж, ураганы, отставки и назначения, а посуду мыть буду я. А вы чем заняты?

Эмилия Ханум АЛИЕВА, журналист



На посту Егор Афанасьевич или нет — не важно.

Всегда будем благодарны за строительство здания Школы РФМШ.

Потому что память о Папе, который жизнь положил на алтарь ради своего детища — для нашей семьи святое.

Крепкого здоровья и семейного благополучия экс-Главе.

Все остальное — уже мелочи. На фото: Е. А. Борисов, А.Г. Алиева и И.И. Шамаев в День знаний открывают здание Республиканского лицея (РФМШ).

Афанасий МАКСИМОВ, политик



Виталий Обедин коньяк готовишь?

Дарья ЛАВРОВА, звезда якутской эстрады



«Ветер перемен» — это выражение сегодня, пожалуй, самое актуальное.

Я в политику никогда не лезу, никогда не осуждаю и не обсуждаю какие-либо ситуации.

Потому как считаю, что каждый должен заниматься своим делом.

Но. Это не означает, что не смотрю и не интересуюсь событиями.

Те события, которые стали известны сегодня, кажется, не могут не волновать.

Я надеюсь также на светлое будущее, последние слова нашего Главы Егора Борисова @egafborisov вселяют надежду («Будьте всегда уверены в лучшем завтрашнем дне Якутии и России»). Не знаю, чье имя следующим будет вписано в историю нашей Республики, но пусть это время принесёт якутянам пользу, процветание и развитие.

А сейчас я хочу выразить слова поддержки всей семье Борисовых, главным образом — хранительнице очага Прасковье Петровне.

Она — пример для подражания.

Взлеты или падения в карьере ее супруга- любящая жена всегда была и есть рядом.

Будьте здоровы и оставайтесь всегда с нами, матерям Якутии @materirossii.yakutia нужна ваша мудрость ❤ с уважением, Дарья Лаврова.

Руслан МИХАЙЛОВ, депутат Якутской городской Думы



Президент страны Владимир Владимирович Путин принял самое правильное и нужное решение, назначив исполняющим обязанности Главы Республики Саха (Якутия) Николаева Айсена Сергеевича.

Айсен Сергеевич, nikolaev_aisen от души и искренне поздравляю с назначением!

Впереди предстоят большие Победы и проекты! Вы достойны!

Егор Афанасьевич, egafborisov спасибо Вам за емкий труд и работу во благо родной Республики, желаю крепкого здоровья и заслуженного отдыха

Савва МИХАЙЛОВ, заместитель министра по делам молодежи Республики Саха (Якутия)



Сахалар Ил Дархаммытыгар өрүү махтаныаххайыҥ!

Киэһэ алта буола илигинэ мунньахха олордум. Сорох дьон төлөпүөнү көрөн соһуйдулар. Туох буоллаҕай диэн суотабайбын көрбүппэр Ил Дархаммыт боломуочуйатын устуммут диэн буолла. Ол кэмҥэ отут кыраадыс итииннэн көрөн турбут халлаан тугу эрэ билбиттии, соһуйбуччу силлиэрдэ, тыалырда… айылҕа оннооҕор айманна, хомойдо…

Егор Афанасьевич 2010 сылтан Сахабыт сирин салайан кэллэ. Үлэтин-хамнаһын, үтүөтүн биһиги өссө элбэхтэ этиэхпит, ахтыахпыт. Бу сылларга өрөспүүбүлүкэбит элбэх ыараханы туораан кэллэ. Үп-ас кырыымчыгар төрөөбүт дойдутугар элбэҕи оҥордо, аҕалла. Сахам сирэ, чуолаан тыа сирэ атаҕар турда. Улахан бырайыактар олоххо киирдилэр. Оскуолалар, балыыһалар, уһуйааннар, культура-спорт объектара тутуллан дьон сарсыҥҥыга эрэллээх буолла. Егор Афанасьевич биир саамай кыайыыта – бу киһини истии, бар дьон санаатын ылыныы, общественноһы кытта үлэни күүһүрдүү буолар. Мин кини дьиэ кэргэнигэр болҕомтотун, кэргэнигэр сыһыанын улахан холобур оҥостобун. Кистэлэҥ буолбатах сорох салайааччылар иккис аҥаардарын киистиир, сырдаппат буоллахтарына биһиги Ил Дархаммыт кэргэнинээн дьиэ кэргэн институтут бөҕөргөтүүгэ үлэлэрэ, элбэх оҕолоох ыалга болҕомтолоро элбэх. Ил Дархан ыччаты наһаа күүскэ өйүүр, өссө ыччакка итинник эрэбилин, итэҕэйэрин биллэрбит салайааччыны истибэтэҕим, ыччаттар да наһаа ытыктыыллар.

Мин 2010 сыллаахха Егор Афанасьевич Ил Дархан буолбутугар, кэлин иккистээн турбутугар өйөөбүтүм. Икки төгүл эрэнэн миигин эппиэтинэстээх дуоһунаска аныыр. Ил Дарханым итэҕэлин чиэстээхтик көтөҕөн үлэлиибин.

Бииртэн хомойобун… сорох дьонтон… ньүдьү балайдык тыллаһан, үөҕэн-сэмэлээн сылдьыбыт дьонтон. Итинник быһыыланар дьон бэйэлэрэ тугу ситистилэр? Аҥардастыы киритикээнистибэннэн дьарыктанан, аҥардастыы куолулаан, дьону аймаан. Ол төрүт омуктар олохторун, тыа сирэ тутулун билбэт, олохтоох менталитеты билбэт киһини аҕалтараары дуо? Дэлби ыыстаан Өрөспүүбүлүкэ салайар уорганнарын аптарытыатын киртитэн, үлэҕэ-хамнаска мэһэйдэһэн, сабатаастаан олорбут дьон тугу астыналлар? Итинник тыллаһар, бары барытыгар хараны эрэ көрөр дьон хомойуох иһин хаһан баҕар бааллар, оннук дьонтон тэйиччи сылдьыахха. Үчүгэйи да киртитэр, бэртэн да астыммат дьоннор. Саха дьоно бэйэ бэйэни өйөһүөххэ, бэйэ бэйэни киртитэн бүтүөххэ. Биир санаалаах эрэ буоллахпытына элбэҕи ситиһиэхпит! Хаһааҥҥытааҕар да түмсэр кэммит кэллэ. Үрүҥ-хара, кыһыл-күөх диэн арахсар норуот инникитин сарбыйааһын буолар.

Ил Дархаммар баҕарыам этэ кытаанах доруобуйаны, дьиэ кэргэҥҥэр, чугас дьоҥҥор элбэх ситиһиилэри, дьолу-соргуну. Эрэнэбит өрүү сахан дьонугар, ыччаккар күүс-көмө, сүбэ-ама буолуон диэн. Өрөспүүбүлүкэ дьоно өрүү махталлаах буолуохпут. Эн саҕалаабыт саҥа олоҕу саҕар үлэн салҕанан бара туруо!

Ил Дархаммыт, былаахпыт, өрөгөй ырыабыт, гиэрбэбит бу дойдубут бэлиэлэрэ буолаллар, харыстыахха, сайыннарыахха!

P.S. ааҕааччым эбэтэр миигин билэр киһим билэҕин, санаабын дөрүн-дөрүн суруйабын, тус санаабын уруккуттан этинэбин.

Марина РОЖИНА, архитектор



С назначением Айсена Сергеевича, надеюсь, наконец-то преобразятся республиканские площади в том числе площадь Ленина. А то предыдущему президенту мягко говоря плевать было, чуть место для аттракционов не сделал. С нетерпением будем ждать интересных конкурсных работ и проектов, большая надежда что всё-таки наша республика в целом станет краше

Любовь ГОТОВЦЕВА, поэтесса, журналистка



Оннооҕор халлаан сөбүлээбэтэхтии силбиэтэннэ😪 Хаһан да политикаҕа кыттыспатарбын, мөккүспэтэрбин да. Сэмээр сөбүлүүбүн ээ, Егор Афанасьевиһы. Аҕабын санатар. Барахсан тыаҕа улааппыт, саха норуотун күннээҕитин барытын этинэн хаанынан билбит киһи буоллаҕа. Президент буолар ыарахан, улахаҥҥа кыраҕа барытыгар эппиэттээххин. Барытын тулуйуохтааххын, уйуохтааххын. Саха дьоно ыыстыырын, ырытарын, хаһарын, буруйдуурун сөбүлүүр. Егор Афанасьевичка дьон сиэринэн сынньалаҥы, уу нуурал, үүт тураан уоскулаҥы, сайаҕас сарсыардалары, чуумпу дьоллоох киэһээлэри. Барытыгар махтанабыт.

Атын киһини атыҥырыырым буолуо

Анжелика АНДРЕЕВА



Уважаемый Айсен Сергеевич!

От имени Союза женских организаций Якутии и от себя лично поздравляю Вас с назначением врио главы Якутии!

Женщины республики уверены, что доверие, оказанное Владимиром Владимировичем Путиным, Вы достойно оправдаете. Это доверие станет крепким фундаментом и послужит хорошей основой для конструктивной работы на этом высоком и ответственном посту, укрепления социально-экономического и духовного потенциала Якутии, повышения благосостояния его жителей.

Ваши компетентность, знания, жизненный опыт и профессионализм будут надежным залогом будущего успеха в решении задач, стоящих перед республикой.

Желаем Вам, уважаемый Айсен Сергеевич, крепкого здоровья, согласия и понимания со стороны коллег, терпения и управленческой мудрости, которые помогут Вам оправдать надежды тех, кто сегодня живет и трудится в нашей родной республике.

С глубоким уважением, Анжелика Андреева – председатель Союза женских организаций Республики Саха (Якутия)

Продолжение следует.