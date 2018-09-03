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3 сентября 2018, 20:36
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Как изменится жизнь якутской Арктики в ближайшие годы?

Международный интерес к Арктике возрастает с каждым годом: появляются новые возможности для транспортировки грузов и добычи полезных ископаемых. Россия усиливает свое присутствие в регионе, и Якутии отведена роль одного из форпостов в освоении северных территорий. Однако люди в арктических районах республики живут в сложных климатических условиях, по сути отчужденно от большей части Якутии. Масштабного обновления там требуют жилье, дороги, социальные объекты. Что даст новый импульс развития якутской Арктике – читайте в материале.

Новая экономика Арктики

Основным направлением освоения и развития Арктики станет раскрытие ее промышленного потенциала. «Глубинное» направление – разработка шельфа. Уже сейчас нефтегазовые компании переходят к освоению труднодоступных ресурсов, включая арктический шельф у берегов Якутии. Геологоразведку с 2015 года ведет «Роснефть» – компания нашла нефтяное месторождение в 100 км от береговой линии Анабарского улуса в море Лаптевых. Запасы оцениваются в 298 млн тонн нефти высокого качества.

Военные в целом усиливают свое присутствие на якутском севере: на днях в Тикси началось строительство военного городка для личного состава новой дивизии ПВО Северного флота. Дивизия будет размещаться в самом Тикси, Диксоне и на Архипелаге Новая Земля. Строительство 11 объектов завершится уже через полгода.

Большой потенциал в Арктике есть у горнодобывающей промышленности. Так, Оймяконский улус богат на месторождения золота, серебра, сурьмы, олова и других полезных природных ископаемых. До 90-х здесь добывали более 10 тонн золота в год. Врио главы Якутии Айсен Николаев уверен, что вскоре район вновь станет одним из центров золотодобычи республики благодаря новым рудным месторождениям. Также ценными ресурсами обладают Верхоянский и Усть-Янский улусы. В Оленекском районе необходимо продолжать освоение Томторского месторождения редкоземельных металлов.

В Арктике активно внедряются альтернативные виды энергии. К концу года в Тикси введут в строй ветродизельный комплекс – он повысит надежность энергоснабжения поселка и снизит его зависимость от дорогостоящего топлива.

По словам Айсена Николаева, вдохнуть жизнь в северные районы позволит создание ТОР «Арктика». Прибыль Якутии от инвестиций резидентов, заинтересованных в освоении арктических запасов золота, олова и серебра, оценивается в 27 млрд рублей. Для местных жителей это означает порядка 1700 новых рабочих мест и развитие инфраструктуры. В пример Николаев приводит АО «Алмазы Анабара», где местные кадры составляют более 98% персонала – 12% из них являются жителями арктических улусов. Работников обучают на месте по собственным программам компании.

Арктические улусы тяготеют к традиционному укладу жизни и, в основном, занимаются ведением сельского хозяйства – практически повсеместно оленеводством, а также коневодством, звероводством, рыбным и пушным промыслами. Поэтому одним из направлений политики правительства республики в Арктике станет поддержка традиционных промыслов коренных народов.

Доступность региона и Северный морской путь

Будет создана новая инфраструктура Арктики – именно она призвана сделать регион доступным, уменьшить стоимость доставки продовольствия и строительных материалов. Напрямую с шельфовыми и энергетическими проектами связано возрождение Северного морского пути, объекты которого необходимо модернизировать и обновлять. Улучшение инфраструктуры СМП позволит соблюдать сроки северного завоза и увеличить грузооборот, а он должен возрасти до 80 млн тонн в год через шесть лет. Предложение по совместному освоению Севморпути Якутия получила от Чукотки, которая также заинтересована в разработке своих месторождений. Потенциальными партнерами являются китайские предприниматели.

В арктических улусах необходимо продолжать строительство автодорог, поскольку сейчас более 92% из них являются сезонными. До конца этого года в поселке Зырянка завершится строительство дорожно-ремонтного пункта. Сформированы Восточный дорожный участок в Среднеколымске и Прорабский участок в Черском. В течение 2019-2020 годов будут сформированы участки в Усть-Янком и Эвено-Бытантайском улусах.

На сегодня в реконструкции нуждаются 25 северных аэропортов, в ближайшие годы будут обновлены четыре – в Среднеколымске, Тикси, Саккырыре и Чокурдахе. На них уже разработана проектная документация, работы будут профинансированы в рамках федеральной программы «Развитие транспортной системы России» до 2020 года.

Мамонтовая фауна – научные и экономические возможности Арктики

Не менее перспективной для арктических районов и уникальной в масштабах мира является деятельность, связанная с рынком мамонтовой фауны. На севере Якутии, по оценке экспертов, находится около 80% российских залежей бивней мамонтов. Неоднократно артефакты из костей мамонтов, их останки и древние останки других животных находили в Усть-Янском районе. Совсем недавно скелет вымершего животного с сохранившимися мягкими тканями и шерстью нашли в Верхоянском улусе. Новосибирские острова богаты мамонтовыми бивнями.

В августе Айсен Николаев подписал распоряжение об утверждении Концепции развития палеонтологических материалов мамонтовой фауны на территории Якутии, в которой изложено видение по их сбору, изучению, использованию, переработке и реализации. Документ подразумевает легализацию продажи бивней, создание в районах закупочных пунктов и торговых площадок, косторезного производства, научно-исследовательских организаций и введение договоров прямого экспорта.

Арктика – новый туристический бренд

Новое качество жизни и новые перспективы перед жителями Арктики открывает экологический и экстремальный туризм. Ведущей территорией в этом бизнесе может стать Оймяконский район, известный на всю Россию как «полюс холода». Айсен Николаев считает, что пришло время выводить этот бренд на мировой уровень.

Стимул к развитию получат малые и средние предприниматели, выиграют и обычные люди, поскольку бизнес гостеприимства требует наличия инфраструктуры. Привлечь туристов также могут природный парк «Колыма» в Среднеколымском улусе, палеонтологический природный заказник «Янские мамонты» в Усть-Янском районе. Преодолеть объективные сложности климатических и географических условий Якутии позволит цифровизация.

Источник: Екатерина Готовцева.
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