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Экология
18 июля 2018, 9:54
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Как избавить Якутск от пыли?

О проекте ученых-экологов

 Летом якутяне бывают довольны уже тем, что город не окутан дымом от пожаров. Однако воздух столицы в принципе весьма загрязнен, а наблюдения за его состоянием ведут всего три поста. Ученые Арктического научно-исследовательского центра предлагают кардинально улучшить мониторинг атмосферного воздуха Якутска, изучить проблему и найти ее решение.

ПРОБЛЕМА

Пыль – это мельчайшие частицы почвы и измельчившегося мусора. Так говорят нам специалисты. Все мы, горожане, знаем, сколько беспокойства она доставляет нам, особенно весной и летом, во время сильных порывистых ветров, сколько хлопот домохозяйкам, вынужденным убирать квартиру по несколько раз на дню.

В городе планируется установить порядка ста небольших датчиков, которые в непрерывном режиме будут отслеживать состояние загрязненности воздуха.

Это все, конечно, плохо, но дело этим не ограничивается. Вдыхание пыли, смешанной с промышленными и автомобильными выбросами, причиняет организму человека вред, не меньший, чем при активном и пассивном курении. Для Якутии в целом и Якутска в частности, как считают экологи и медики, характерно немалое антропогенное, то есть вызванное человеческой деятельностью, загрязнение атмосферного воздуха. В Якутске проводятся постоянные наблюдения за содержанием в воздухе 10 вредных химических веществ и 7 тяжелых металлов, и определено, что среднегодовая концентрация взвешенных веществ (а это и есть пыль в нашем понимании) составляет 1,2 предельно допустимых концентраций, а максимальная – целых 4 ПДК. Уровень загрязнения атмосферного воздуха в мае-июне этого года оценивался как высокий.

Ученые предлагают сделать получаемые данные, в виде открытой информационной системы, доступными для органов государственной власти, местного самоуправления, средств массовой информации, общественности и граждан г. Якутска и республики.

Такая неблагоприятная экологическая обстановка чревата ухудшением состояния здоровья населения, особенно детей. Высокая химическая нагрузка (средний по республике индекс загрязнения атмосферы – 13) приводит к развитию в организме ряда заболеваний, в том числе и онкологических.Проблема чистого воздуха этим не ограничивается: пылевые бури вредят не только здоровью горожан, из-за высокой запыленности растет нагрузка на систему водоснабжения и канализацииПыль ухудшает видимость на городских дорогах: как следствие, выше число ДТП. Значительное количество пыли увеличивает и нагрузку на бюджет городского округа: растет стоимость уборки, выше объем трудозатрат.

ТРИ ПОСТА НА ВЕСЬ ГОРОД

К числу традиционных методов борьбы с пылью относятся, в частности, культура строительных и ремонтных работ; изменение уровня тротуаров, газонов и проезжих частей, работа по развитию общественного транспорта (снижение уровня использования личных автомобилей), перемещение рекламных и торговых конструкций за фасады зданий или вплотную к ним, оптимизация систем водоотведения и канализации.

Ученые намерены оценить динамику состояния атмосферного воздуха в Якутске и выдвинуть рекомендации по его улучшению.

Чтобы вовремя и с расчетом на будущее принимать соответствующие меры борьбы с пылью, необходимо представлять ситуацию в каждый момент времени. Учитывая, что в Якутске основными загрязнителями атмосферного воздуха, помимо растворенных газов (углекислый газ, оксид азота и формальдегид), являются взвешенные вещества, которые и образуют городскую пыль, понятно, насколько актуально вести постоянный мониторинг, анализ и контроль за качеством атмосферного воздуха.

От редакции: Подробнее о воздухе столицы и работе Якутского УГМС в материале Юлии Ходуловой «Ядовитая атмосфера».

Якутское управление гидрометеослужбы сейчас ведет наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха ежедневно, кроме воскресенья, 3-4 раза в сутки на трех стационарных постах, расположенных в разных районах города Якутска. Измеряются концентрации взвешенных веществ (пыли), диоксида и оксида азота, диоксида серы, оксида углерода, сероводорода и других загрязняющих веществ. Трех постов для столицы республики явно недостаточно, чтобы иметь возможность оценивать и прогнозировать запыленность и, в широком плане, — загрязненность атмосферы.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧЕНЫХ: 100 ДАТЧИКОВ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Поэтому отдел экологической безопасности Арктического научно-исследовательского центра недавно составил проект наблюдения за качеством атмосферного воздуха в городе и выявления путей его повышения.Проектом предусматривается:

1) обеспечить проведение мониторинговых исследований атмосферного воздуха г. Якутска;

2) оценить динамику состояния атмосферного воздуха в городе в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе в зависимости от различных факторов;

3) сделать соответствующие выводы и выдвинуть рекомендации по улучшению состояния атмосферного воздуха г. Якутска;

4) представлять получаемые данные, в виде открытой информационной системы, доступными для органов государственной власти, местного самоуправления, средств массовой информации, общественности и граждан г. Якутска и республики.

В городе планируется установить порядка ста небольших датчиков, которые в непрерывном режиме будут отслеживать состояние загрязненности воздуха и передавать информацию центральным серверам. Данные мониторинга атмосферного воздуха, прошедшие автоматический и экспертный контроль, будут еженедельно обновляться на сервере баз данных и на сайтах Министерства охраны природы РС(Я) и ФГБУ «Якутское УГМС».

Кроме этого, будет создано мобильное приложение, которое позволит горожанам в реальном времени наблюдать за качеством воздуха в том или ином районе города.В дальнейшем такая система может стать органичной частью «Умного города», — проекта, который сейчас планируется осуществить в Якутске при поддержке федерального правительства.

Андрей РАЗИН,

научный сотрудник АНИЦ

фото: Андрей Сорокин.

Источник: http://gazetayakutia.ru/kak-izbavit-yakutsk-ot-pyli/
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