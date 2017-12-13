Как искали фрагменты ракеты-носителя «Союз-2.1б»

Фрагменты ракеты-носителя «Союз-2.1б» в Якутии искали в районах падения — в Вилюйском и Алданском районах.

В состав рабочей группы от республики вошли специалисты Министерства охраны природы РС(Я) и его подразделений: ГБУ РС(Я) РИАЦЭМ, Алданского комитета охраны природы и Вилюйской инспекции охраны природы, представители ГКУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)», ГБУ РС(Я) «Якутская база авиационной охраны лесов», администрации МО Вилюйского улуса и Алданского района и наслегов.

28 ноября в 14 ч. 51 мин. в небе над Кюбяинде Вилюйского улуса (РП 985) рабочая группа наблюдала пролет второй ступени РН «Союз-2». Радарным комплексом было зарегистрировано место падения четырех фрагментов отделяющихся частей ракеты-носителя (ОЧ РН) «Союз-2». Но, стало известно, что фрагменты находятся в густом лесном массиве, где нет дорог и следов буранов.

28 и 29 ноября в районах падения был совершен облет и проведена фотосъемка БПЛА. По результатам дешифрирования фотоснимков были выявлены объекты похожие на искомые фрагменты, но по итогам поисковых работ они не подтвердились. Также в эти дни рабочей группой проведена встреча с охотниками, на котором охотники были проинструктированы о действиях в случае обнаружения фрагментов ходе обычной своей деятельности в районах падения.

30 ноября и 1 декабря специалисты выполнили облет с отбором проб на 7 мониторинговых точках, в ходе которых фрагменты ОЧ РН «Союз-2» также обнаружены не были.

Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения на месте районов падения находится на уровне средних республиканских многолетних наблюдений и не отличается от зарегистрированных в ходе предпусковых исследований.

По итогам поисковых работ в Вилюйском улусе ГКУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» было рекомендовано с 11 декабря начать наземные поисковые работы в районах падения.

В Алданском районе (РП №983) согласно плану мероприятий проделана следующая работа:

В период с 24 по 27 ноября произведен облет РП 983 с отбором проб в предполагаемом районе падения ОЧРН (8 точек). 27 ноября представителями Министерства охраны природы РС(Я) совместно с представителями ФГУП «ЦЭНКИ» организована встреча с населением п. Хатыстыр с ознакомлением с результатами работ по экологическому сопровождению запуска РН «Союз-2.1а» с космодрома «Восточный».

28 ноября наблюдательный пункт расположился в п. Хатыстыр (радарная система, беспилотные летательные аппараты). С 29 по 30 ноября отобраны пробы в 8 точках, 1 декабря произведен поисковый облет.

4 декабря обнаружено 2 фрагмента: 1 фрагмент – длина 3 м 55 см., ширина 1 м. 30 см.; 2 фрагмент – длина 6 м 99 см., ширина 3 м. 35 см.).

1 фрагмент вывезен в г. Алдан, отобраны пробы снегового покрова.6 декабря в пешем маршруте в 2 км. 600м. от места посадки вертолета поисковая группа добралась до фрагмента №2, отобрала пробы. Фрагмент распилен на части для эвакуации. 7 декабря с места обнаружения вывезен вспомогательный инвентарь.

Всего за период работ специалистами отобрано 20 проб в РП 983 и 16 проб в РП 985. По итогам проведенных работ Правительством РС(Я) принято решение о приостановке поисковых работ и начать подготовку к следующему пуску.