Как инвалиду создать собственное дело?

Центр занятости населения города Якутска 6 декабря приглашает всех желающих на День открытых дверей для граждан с ограниченными возможностями, желающих открыть собственное дело.
В программе:
- Выставка – презентация предпринимателей-инвалидов, получивших финансовую помощь для создания собственного дела в рамках государственной услуги по содействию самозанятости.
- Консультационные услуги по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства и услугах службы занятости .
- Видео-презентация «Об успешном опыте предпринимателей-инвалидов, открывших собственное дело при поддержке службы занятости».
- Семинара-тренинга «Введение в предпринимательскую деятельность» для всех желающих открыть собственное дело через службу занятости.
Мероприятие состоится с 10 до 13 часов в помещении Центра занятости населения города Якутска по адресу: г. Якутск, ул. П. Алексеева, 6/1, 3 этаж, актовый зал. По всем вопросам обращаться по телефону «горячей линии» с 9до 17 часов по телефонам: 42-03-27, 42-03-24, 42-20-60.comments powered by HyperComments
Источник: Отдел информирования ЦЗН г.Якутска