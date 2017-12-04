Как инвалиду создать собственное дело?

Центр занятости населения города Якутска 6 декабря приглашает всех желающих на День открытых дверей для граждан с ограниченными возможностями, желающих открыть собственное дело. В программе: Выставка – презентация предпринимателей-инвалидов, получивших финансовую помощь для создания собственного дела в рамках государственной услуги по содействию самозанятости.

Консультационные услуги по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства и услугах службы занятости .

Видео-презентация «Об успешном опыте предпринимателей-инвалидов, открывших собственное дело при поддержке службы занятости».

Семинара-тренинга «Введение в предпринимательскую деятельность» для всех желающих открыть собственное дело через службу занятости. Мероприятие состоится с 10 до 13 часов в помещении Центра занятости населения города Якутска по адресу: г. Якутск, ул. П. Алексеева, 6/1, 3 этаж, актовый зал. По всем вопросам обращаться по телефону «горячей линии» с 9до 17 часов по телефонам: 42-03-27, 42-03-24, 42-20-60. comments powered by HyperComments Источник: Отдел информирования ЦЗН г.Якутска

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