Видео: Как иностранцы пытаются повторить снежные ресницы

Пользователь @chamomill выложил у себя на странице японцев, которые пытаются повторить на Оймяконе эффект «снежных ресниц».

Как показано на видео, иностранцы прибегают к различным ухищрениям, чтобы получить настоящие frozen eyelashes — усиленно дуют на ресницы и держат у глаз крышку от термоса с горячей водой.

Однако в Якутии морозы уже не те, в Оймяконе сейчас — минус 20-25. Как пишет @chamomill «выгуливал как мог, а ресницы не получились».

Комментаторы, увидев в этом дополнительную возможность для заработка, тут же начали шутить: