Видео: Как иностранцы пытаются повторить снежные ресницы

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Пользователь @chamomill выложил у себя на странице японцев, которые пытаются повторить на Оймяконе эффект «снежных ресниц».
Как показано на видео, иностранцы прибегают к различным ухищрениям, чтобы получить настоящие frozen eyelashes — усиленно дуют на ресницы и держат у глаз крышку от термоса с горячей водой.
Однако в Якутии морозы уже не те, в Оймяконе сейчас — минус 20-25. Как пишет @chamomill «выгуливал как мог, а ресницы не получились».
Комментаторы, увидев в этом дополнительную возможность для заработка, тут же начали шутить:
«Ты это, купи искусственные и покрась в белый цвет. Там прилепи снежинки или что-нибудь такое и потом в аренду сдавай! Одно фото 200₽»
Источник: SAKHALIFE.RU