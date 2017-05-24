Как идет строительство социальных объектов ГЧП? Фоторепортаж с места событий

Весной этого года в столице республики в торжественной обстановке были забиты сваи нескольких объектов социальной инфраструктуры, воздвигаемых в рамках государственно-частного партнерства.

Напомним, что открытый конкурс на право заключения Соглашения о ГЧП, проведенный Министерством экономики Республики Саха (Якутия) в 2015 году, выиграла строительная компания “Газэнергомонтаж”, входящая в состав группы компаний “ВИС”. К слову, “ВИС” является одним из лидеров реализации проектов ГЧП по всей стране и успешно реализует проекты на Ямале, в Новосибирске и Хабаровске.

В чем заключается принцип данного ГЧП? Окружная администрация города предоставляет строительной компании земельный участок, которая, в свою очередь, за счет собственных средств разрабатывает проект, завершает строительство, а затем, вплоть до 2026 года, обеспечивает техническое обслуживание объектов. По истечении срока регион возмещает инвестору расходы по созданию и реализации проекта.

Таким образом, к концу 2019 года в городе Якутске появится 12 новых объектов социальной инфраструктуры, в том числе,5 детских садов, 2 школы, центр детского творчества, библиотека, многофункциональный развлекательный комплекс, национальная школа «АйыыКыhата» и Международная Арктическая школа.

О ходе строительства рассказал начальник Якутского территориального управления ООО «Газэнергомонтаж» Андрей УРУМ провел экскурсию по объектам.

Из 12 объектов 7 будут сданы в 2018 году, остальные 5 – в 2018 году. По словам Андрея Владимировича, на всех площадках строительство начнется в текущем году, невзирая на очередность сдачи. Так, на сегодняшний день строительные работы уже идут на 11 объектах с опережением графика на 2-3 недели.

Весь проект подразумевает 2336 свай, из которых в землю уже погружено 1600. В июне будут установлены все сваи.

На всех свайных объектах ведется геотехнический мониторинг. “Геотехнический мониторинг разработан нашей проектной организацией для определения состояния грунтов после погружения свай. То есть мы проверяем, есть ли возможность приступить к последующим работам. Это исключает возможность возникновения брака при производстве строительно-монтажных работ, — рассказывает Андрей Урум, — Каждая свая имеет сечение 400 мм. Перед ее установкой выбуривается лидерная скважина диаметром 650 мм. Свая выверяется геодезическими приборами, затем заливается пазуха раствором марки 100. Это делается для того, чтобы свая быстрее вмерзлась”.

Основные виды работ осуществляют местные строители. Стройматериалы также поставляют якутские компании, такие, как “Якутбетон” и “Якутцемент”.

Строительство Дворца современного искусства им. Юрия Гагарина завершится к концу 2018 года. На сегодня из 340 свай погружено 300. На участке трудится 15 человек и 4 техники.

Оснащенный современным мультимедийным и звуковым оборудованием, новый Дворец культуры вместит в себя киноконцертный зал на 500 зрителей, залы и кабинеты для клубных формирований, переговорные комнаты, зимний сад, мастерские и танцевальный зал.

На площадке школы № 6 на 500 мест по ул. Автодорожная все сваи уже погружены. Ведется работа по уплотнению основания для устройства отмостки. Здание будет иметь 3 этажа. Срок окончания строительства – конец 2018 года.

На площадке школы № 25 по ул. Якова Потапова все сваи также погружены. По словам строителей, земельный участок оказался достаточно проблемным. На участке земли, где находилось снесенное здание школы, произошло растепление грунта. Для того, чтобы грунты вновь вернулись в вечно-мерзлое состояние необходимо подождать 5-10 лет. В связи с этим этот участок не попал под пятно застройки нового объекта. Вместо этого здесь будут детская площадка и зеленая зона.

Школа №25 для средних и старших классов появится рядом с бывшим зданием ОАО «Сахагипрозем», где после реконструкции размещается сегодня коллектив и учащиеся. 3-этажное здание рассчитано на 350 мест. В комплексе будет библиотека с читальным залом, двумя спортивными и актовый залом с костюмерной и артистической комнатами. Для всестороннего развития школьников будут работать классы русской национальной культуры и культуры коренных народов, компьютерный класс, а также кабинет начальной военной подготовки с комнатой хранения оружия.Срок окончания строительства –конец 2018 года.

Земельный участок для строительства детского сада № 75 «Ивушка» по ул. Ильменская также оказался проблемным из-за обводнения. Однако, проблему удалось решить путем поднятием вертикальной отметки земли и применением дренажной системы.

3-этажный детский сад рассчитан на 240 детей. Особенностью здания будет его трансформируемость. Будет возможность сделать из спальной комнаты игровую,так как проектным решением предусмотрены трансформирующиеся перегородки и кровати-трансформеры. Таким образом, будет удобно проводить мероприятия, которые требуют гораздо большего пространства.

На 203 микрорайоне привычные сваи забивать не будут, так как грунты здесь не вечно-мерзлые. Земля здесь имеет сейсмичность 7,2 – 7,8 баллов. На данный момент идут работы по устройству основания под фундаменты, гидроизоляции конструкций для избежания попадания влаги, устройству армакаркасов и бетонированию.

Работы проводятся на площадках всех пяти социальных объектовв 203 микрорайоне – двух детских садиков, школы “Айыы кыьата”, Центра детского творчества и библиотеки.

Так будет выглядеть национальная школа “Айыы кыьата” на 550 мест, укомплектованная самым современным оборудованием. Срок окончания строительства – конец 2018 года.

А такими будут два детских садика. Каждая на 315 мест. Строительство на обоих объектах завершится в конце 2018 года.

Центр детского творчества и библиотека будут соединены галереей. Творческий центр планируют оснастить современными музыкальными инструментами и другими видами оборудования для творческого развития детей. В библиотеке будет автоматизированная система выдачи книг. Для маломобильных групп населения предусматриваются пандусы и подъемники.

Здания будут отличаться высокой энергоэфффективностью и оборудованы по самым высоким стандартам, которые применяются как в Российской Федерации, так и в ряде стран Европы.

“За последние годы столица республики развивается достаточно быстрыми темпами. Строится много жилых домов и социальных объектов. Надеемся, что наше сотрудничество с Якутском будет долгосрочным,плодотворным и перспективным”, — сказал Андрей Урум. В следующем репортаже он расскажет еще о четырех строящихся объектах.