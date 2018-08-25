Как грэсовцы экипировали многодетных в школу

Персонал Якутской ГРЭС принял участие в ежегодной благотворительной акции «Собери ребенка в школу». Энергетики, как никто другой знают, что полная экипировка – залог качественной работы.

Сотрудники ЯГРЭС поддержали акцию, собрали деньги и после подсчета рассудили, что лучше всего помочь семьям приобрести одежду для детей к школе. Сопровождать семью при выборе одежды доверили начальнику административно-хозяйственного отдела станции – Ирине Львовой и ее заместителю Екатерине Стогнеевой.

Сама Ирина поделилась, что, когда увидела списки семей, нуждающихся в помощи, растерялась. «Хотелось всем помочь, но мы посчитали собранные деньги и решили, что сможем одеть 8 детей. Выбирали исключительно многодетные семьи. Сами звонили родителям и предлагали помощь».

«Выбираете сами, но все равно на бабушку смотрите», – шутит Галина Прокопьевна, когда в машине Ирина, говорит ей как важно, чтобы дети в итоге получили то, что им понравится – это пожелание работников станции. Приехав в магазин, сотрудники ГРЭС разделились. Ирина сопровождала Сашу с мамой Светланой. А Екатерина направилась за Костей и Сережей – школьниками 14 и 13 лет. Очень улыбчивые и позитивные, они быстро залетели в магазин и направились в отдел с куртками. За ними едва поспевала бабушка. Старший – Костя, сразу приметил ветровку и стал примерять. Младший брат помогал – оценивал и давал советы. Продавцы подключились помогать с размером. Когда выбрали темно-серую ветровку, мальчик пошел в примерочную, покрутился у зеркала, было видно, что он очень доволен, потому что улыбка вовсе не сходила с его лица. А еще купили рюкзак, кроссовки и теплую куртку младшему. Галина Прокопьевна неустанно благодарила сотрудников ЯГРЭС и просила передать благодарность руководству.

Тем временем в магазине напротив Ирина помогала Светлане и Саше, который идет в 7 класс, выбрать самое необходимое для школы. Мальчик скромно примерял обновки, прислушивался к активным рекомендациям мамы, но, если ему что-то не нравилось, очень корректно отказывал и предлагал другой вариант. Так они приобрели спортивный костюм, школьную форму, рубашку, ветровку, кроссовки и туфли.

Ирина и Екатерина настолько ответственно подошли к процессу, что фиксировали на фото и видео весь процесс покупок, а затем отправляли в свою рабочую группу, показывая на какое доброе дело ушли собранные коллегами средства. В общей сложности сотрудники ЯГРЭС «экипировали» 8 детей из 5 семей.