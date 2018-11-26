Как «Гордость Якутии» пробудила в человеке жизнь и сплотила селян вокруг своих героев

27 сентября прошлого года холдинг «Сахамедиа» запустил масштабный проект — народную премию «Гордость Якутии». Коллеги анонсировали 12 номинаций, в частности, «Учитель», «Молодежный лидер» и «Деятель культуры». Формат интернет-голосования позволил учесть мнение каждого неравнодушного гражданина. Кроме того, лауреаты рассказывали, как участие в премии доказывало престиж их деятельности, а победа пробуждала жизненные силы.

Руководством холдинга не раз подчеркивалось, что «Гордость Якутии» — это не конкурс профессионального мастерства, не отраслевое соревнование и не смотр народных талантов. Смысл проекта – рассказать о людях, которые живут достойно: каждый день ходят на работу и просто хорошо делают свое дело. И сказать этим людям «спасибо».

Вряд ли слукавим, если скажем, что, объединившись вокруг того или иного кандидата, население во многих улусах по-настоящему сплотилось. Например, об этом говорили и представители Амгинского района, не без участия которых победа в трех номинациях досталась их землякам:

«Мы чувствуем, что голосование нас объединяет. Мы становимся еще сильнее и дружнее. Очень благодарны «Сахамедиа» за организацию премии».

Таких отзывов поступало множество. Сами того не ожидая, организаторы премии и закрепили за некоторыми видами деятельности ту значимость, которую они заслуживают. В этом контексте любопытны слова победителя в номинации «Предприниматель» Руслана ФЕДОТОВА, который сказал, что 20 лет назад, когда он начал заниматься бизнесом, образ предпринимателя не пользовался уважением.

«В течение всех этих лет мы работали во благо своего народа и изменили этот образ в лучшую сторону. «Гордость Якутии» является тому доказательством. Сейчас

предприниматели стоят наравне с врачами, учеными, деятелями культуры. Выражаю

благодарность холдингу, всей республике, своим партнерам», — сказал он.

Победительница в номинации «Деятель культуры» Августа КЛАКИНОВА призналась, что на момент финального голосования она лежала в больнице, но поддержка людей придала ей сил и пробудила жизненные силы:

«Испытываю восторг от того, что наш народ такой сплоченный. У меня возникло ощущение, будто они передают мне свою позитивную энергию».

Отметим, заявки на участие в премии поступали со всех 34 районов и 13 городов Якутии. Всего в пользу 442 участников 12 номинаций поступило более 370 тысяч голосов. Рекорд был установлен в ходе проведения номинации «Врач» —читатели отдали 97028 голосов. Очевидно, что проект привлек внимание якутян к созидательному и творческому труду.

Сегодня 26 ноября стартовало голосование за финалистов в последней номинации в этом сезоне — номинации «Новатор». Люди собрались интересные: это и создатель сити-фирмы по

выращиванию мегаполезной зелени, и инженер-строитель, предлагающий применять высококислородные аппараты нового типа, и создатель объектов сферической формы на своем сайылычном участке.

Проголосовать на сайте — http://golos.ysia.ru/

Проголосовать Вконтакте — https://vk.com/album-52844188_258438736 (предварительно вступив в закрытую группу https://vk.com/ysia_news)

Проголосовать в Facebook — https://www.facebook.com/pg/ysia.sakhamedia/photos/?tab=album&album_id=2213749998891081

Проголосовать в Instagram — https://www.instagram.com/gordost_yakutii/ (предварительно подав заявку на вступление в аккаунт)

Победитель будет объявлен 30 ноября после тщательной проверки голосов. Голоса со всех

площадок будут суммироваться.

10 декабря в Якутске состоится итоговая торжественная церемония награждения всех 12

лауреатов премии «Гордость Якутии» — победителей во всех 12 номинаций проекта.

Узнайте больше на странице премии «Гордость Якутии» или обратившись к редактору проекта по к.т. 89248635481 (звонки, Whatsapp).