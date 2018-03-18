Как голосует Алдан

Концертные программы, народные игры и забавы, полевая кухня, громкая музыка, льющаяся из колонок, бойкая торговля, ростовые куклы. Атмосфера на избирательных участках для многих алданцев напомнила сегодня далёкие советские времена, когда на выборы все шли как на праздник.

И сегодня на избирательные участки многие шли семьями, и пока родители отдавали свой голос, дети с удовольствием участвовали в конкурсах, катались на санях, вместе с молодогвардейцами изучали оружие и стреляли по мишени.

Наряду с наблюдателями от партий на избирательных участках впервые работали 22 наблюдателя от общественности района, представляющие Общественную палату Республики Саха ( Якутия). Среди них лидеры Общественного совета Алданского района и Союза женских организаций района.

Все они дежурили на безвозмездной основе.

Избиратели, голосовавшие впервые, получали подарки. Так председатель избирательной комиссии с. Хатыстыр Беллетского эвенкийского национального наслега Андросов Н.А. вручил подарки молодому избирателю Попову Т.В. и Никифоровой Н.С.

«Волонтеры алданского района в условиях непогоды пролагали «Дорогу на выборы» для пенсионеров и пожилых людей», — сообщила руководитель общественной организации «Дари Добро» Мария Барамыгина.