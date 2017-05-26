Как это было: Праздник Победы в Якутске

Творческое объединение «КэмВидео» по заказу управления культуры и духовного развития Окружной администрации Якутска подготовило презентационный видеоролик о празднике Победы 2017 года. Хронометраж ролика составил 5 минут 31 секунду. В ролике использованы съемки с квадрокоптера, что придает особую динамику. Обратите внимание, что во время праздничного фейерверка линия горизонта окрасилась в цвета российского триколора, отмечает руководитель «КэмВидео» Наталья ЛОПАТИНА.

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