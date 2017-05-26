Творческое объединение «КэмВидео» по заказу управления культуры и духовного развития Окружной администрации Якутска подготовило презентационный видеоролик о празднике Победы 2017 года. Хронометраж ролика составил 5 минут 31 секунду. В ролике использованы съемки с квадрокоптера, что придает особую динамику. Обратите внимание, что во время праздничного фейерверка линия горизонта окрасилась в цвета российского триколора, отмечает руководитель «КэмВидео» Наталья ЛОПАТИНА.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЭкстраКадровый указ ил дархана
Галина Данчикова: Развитие малого и среднего предпринимательства – одно из ключевых условий обновления России
ЭксклюзивАГИКИ знакомит с культурой Франции
Взяткодатель, пытавшийся подкупить якутского лесничего, отправится в тюрьму и оплатит штраф в 18 млн. руб.
Архив новостей
Столица
Творческое объединение «КэмВидео» по заказу управления культуры и духовного развития Окружной администрации Якутска подготовило презентационный видеоролик о празднике Победы 2017 года. Хронометраж ролика составил 5 минут 31 секунду. В ролике использованы съемки с квадрокоптера, что придает особую динамику. Обратите внимание, что во время праздничного фейерверка линия горизонта окрасилась в цвета российского триколора, отмечает руководитель «КэмВидео» Наталья ЛОПАТИНА.
comments powered by HyperComments
Как это было: Праздник Победы в Якутске
Творческое объединение «КэмВидео» по заказу управления культуры и духовного развития Окружной администрации Якутска подготовило презентационный видеоролик о празднике Победы 2017 года. Хронометраж ролика составил 5 минут 31 секунду. В ролике использованы съемки с квадрокоптера, что придает особую динамику. Обратите внимание, что во время праздничного фейерверка линия горизонта окрасилась в цвета российского триколора, отмечает руководитель «КэмВидео» Наталья ЛОПАТИНА.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
ТОП НОВОСТИ
Экстра
РезонансОфициально: Сегодня ночью в Якутске убили таксиста службы Maхim
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ