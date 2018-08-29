Как энергетики мост построили

В Промышленном округе между домами 16/3 и 16/5 по улице Федора Попова есть мостик-переход через горканал. По нему ежедневно проходят сотни жителей 33 и 45 кварталов из дома на работу, в детский сад, школу, в центр приема платежей. За долгие годы он накренился, зимой и в межсезонье спуск к мостику и сам переход становились опасными – покатыми и скользкими.

Дружный коллектив Якутской ТЭЦ решил эту проблему. Вместе с ООО «Теплоэнергетическая компания» они отсыпали спуск, уложили бетонные плиты-ступени. Теперь к мостику ведет не горка, а широкая лестница. Сам переход теперь стоит ровно, по бокам установлены перила, появилось хорошее освещение. По берегам канала скосили высокую траву.

Директор ЯТЭЦ Вадим Андриевский и сам вместе с коллегами работал над новым переходом. Как в свое время его легендарный предшественник Анатолий Чубчиков, который организовал мост через горканал к улице Кальвица.