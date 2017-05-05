Как ЭЦП сократит расходы при государственной регистрации юрлица и ИП

Электронный сервис сайта ФНС России «Подача электронных документов на государственную регистрацию» является самым удобным видом представления документов на регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в регистрирующий орган.

В первую очередь, сокращаются расходы, связанные с государственной регистрацией. Не требуется обязательного заверения подлинности подписи заявителя в нотариальном порядке (2500р.), а также обязательного оформления нотариальной доверенности для представителя (от 2200р. до 4200р.).

Несомненное преимущество сервиса сайта ФНС России — круглосуточная доступность, отсутствие очередей, экономия времени заявителей, возможность онлайн оплаты госпошлины, а также минимизация ошибок при заполнении заявлений.

Наличие электронной цифровой подписи (ЭЦП) ЮЛ и ИП позволит направить пакет документов для государственной регистрации, минуя посещение регистрирующего органа. Электронный документ может направить заявитель или нотариус с ЭЦП.

Главным условием для проведения успешной процедуры регистрации является наличие интернета.

ЭЦП можно получить в любом удостоверяющем центре, аккредитованном в сети доверенных центров ФНС России.

На сайте налоговой службы (www.nalog.ru) в разделе «Иные функции ФНС» размещены пошаговые инструкции, по порядку регистрации юридического лица и физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, по внесению изменений в учредительные документы, а также приведен порядок реорганизации и ликвидации ЮЛ и ИП.

Специальная бесплатная программа позволит сформировать заявление и пакет необходимых документов, не выходя из офиса или дома.

При этом необходимо руководствоваться Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

А также ознакомьтесь с Приказом ФНС России от 25 января 2012 г. № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянско-фермерского хозяйств».