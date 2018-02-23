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Культура & Образование
23 февраля 2018, 18:40
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Как добиться героического духа на детсадовском утреннике

Хочу поделиться впечатлением о своих воспитанниках и поздравить всех мужчин с праздником!






В нашем детском саду МБДОУ ЦРР дс №21 «Кэнчээри», прошло очень зрелищное и волнительное мероприятие, посвященное Дню защитников Отечества. Как, правило, обычно утренник проходит по следующей программе: музыка, мальчики, до умиления одетые в формы разных войск, и счастливые родители, наблюдавшие за своими мальчишками, которые все время ищут их глазами.
В этот раз было совершенно по-другому. С первых минут присутствовал героический военно-патриотический дух. Дети были на редкость серьезны и дисциплинированы . Никаких взглядов и улыбок во время строя и песни.


Командовал парадом войск лейтенант ЯКШИ ПЕТРОВ Анатолий Анатольевич. Присутствие военного в таких мероприятиях, где мы воспитываем патриотические чувства, придает гордость и значимость принадлежности к сильной половине человечества. У мальчиков сразу загорелись глаза, выпрямилась осанка и как будто они мгновенно повзрослели.
Этот праздник совпал с Республиканским форумом педагогов-мужчин Дошкольного образования. Участники форума приняли участие в проведении смотра песни и строя, что придало особую атмосферу соответствующую празднику.




Начиная со входа в зал, мальчики заставили всех зрителей поволноваться и интрига держалась до награждения победителей. Один за другим, без единой запинки, командиры сдавали рапорт лейтенанту. Они нынче особо выделялись формой, сшитыми с гордостью и любовью своими матерями. Маленькие «солдаты» умело показали повороты на месте, счет на первый, второй, разделение в три, в две и в одну колонну в движении, спели военные песни в строю.



Патриотическое воспитание играет огромную роль в становлении личности ребенка.

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Источник: ЯКОВЛЕВА Зоя Ивановна, учитель –логопед, МБДОУ ЦРР дс №21 «Кэнчээри»
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