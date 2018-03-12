Как чествовали женщин алданцы?

Праздничная неделя в Алданском районе выдалась богатой на интересные события и полезные мероприятия. Не скупясь на комплименты и знаки внимания, женщин поздравляли дома и на работе. Организовывались конкурсы и акции. Во всех поселениях района прошли концерты, главными героинями которых стали, конечно же, женщины.

Тон праздничной неделе задала концертная программа «Музыка весны», подготовленная Государственным концертным оркестром Якутии (дирижер отличник культуры РС (Я) Юлия Швецова). Зал от души рукоплескал любимым солистам: Заслуженным артистам РС (Я) Анне Згонниковой, Дмитрию Швецову, Александру Королеву; отличнику культуры РС (Я) Вадиму Фасию и лауреату международных конкурсов Данилу Обуткину.

В прозвучавших произведениях каждая представительница прекрасного пола смогла услышать для себя что-то своё, сокровенное, только ей близкое и родное. Песни «Старый клён», «Сладка ягода», «Весеннее танго», Королева красоты», «Бабушка», «Человек из дома вышел», «Ария мистера Икс», «Сцена и ария Элизы» из мюзикла «Моя прекрасная леди»; произведения в исполнении оркестра «Чардаш» В. Монти, «Опавшие листья» Ж. Косма – эти и другие произведения волновали душу и казалось, что в город действительно пришла весна.

Эстафету поздравлений подхватила школа Центр с углубленным изучением отдельных предметов. Педагоги устроили необычное родительское собрание в форме праздничного концерта для мам. Открыла «собрание» директор Людмила Соколовская, обратившись ко всем мамам, сидящим в зале дворца культуры, где в этот день был настоящий аншлаг. Людмила Яковлевна вручила благодарственное письмо ветерану педагогического труда Альбине Васильевне Шестаковой, за профессиональное мастерство, педагогический талант, душевную щедрость, воспитание многих учеников Алданского района. Учащиеся школы играли в составе ученического оркестра музыкального колледжа им. М.Н. Жиркова, и пели. Не обошлось без премьер. Все танцевальные номера в постановке хореографа Елены Сокрута, успешно дебютировали в концерте. А воспитанницы группы «Жемчужинки» сделали свои первые, но очень уверенные шаги в искусстве балета.

Как сообщили в отделе рекламы ДК «Металлург» поселка Нижний Куранах:

«7 марта со сцены Дома культуры поздравляли зрителей любимые артисты, дети, и конечно, мужчины. И первым из мужчин с огромным букетом на сцену поднялся глава МО «поселок Нижний Куранах» Евгений Потапов, который тепло, от души поздравил всю женскую половину человечества с весенним праздником. Почти два часа не смолкали аплодисменты в зале и светились улыбками лица зрителей. Артисты вложили в свои номера все свое мастерство и душу. Своим выступлением постарались создать по-настоящему теплое, весеннее настроение. Всем женщинам в зале и на сцене дарили цветы Творческий, весенний старт в Куранахе состоялся»!

В Алданском Дворце культуры преобладали поздравления солистов – мужчин. Лучшие песни, стихи и цветы в этот праздничный день дарили они женщинам.

Концерт с поэтичным названием «Ты прекрасна, как Весна!» прошел 7 марта в Томмотском городском клубе «Слюдяник». Его торжественная часть концерта началась с красивого видеоролика о женщине, под который ведущие прочитали стихи представительницам прекрасного пола. Представительниц прекрасного пола поздравил глава Томмота Александр Заверюха, вручив грамоты и подарки. Перед гостями выступили солисты детской музыкальной школы, танцевальные коллективы и солисты ЦК «Слюдяник». В рамках концерта состоялась благотворительная акция «Дарим женщинам Весну!».

В преддверие праздника в СОШ № 6 г. Томмота прошли соревнования по волейболу. Встретились сборная команда девушек и женская команда работников школы. Игра проходила из 3-х партий, в упорной борьбе, со счетом 2: 1 победила сборная команда девушек.

Насыщенные выходные прошли и в общественных организациях района.

Общество инвалидов (председатель Альбина Середина) провело в эти дни отчетное собрание за проведенную работу в 2017году. Собрание закончилось чаепитием, приуроченным к 23 февраля и 8 марта, Не обошлось без теплых поздравлений и музыкальных подарков. Песнями присутствующих, а их в этот день было 35 человек, порадовала Галина Золарева. За кружкой чая вспомнили песни молодости, от души потанцевали.

Молодежная общественная организация «ОРИЕНТИР» (руководитель Яна Кофанова) при помощи младших участников клуба «Кубик Рубика» подготовили настоящий сюрприз для женщин, проживающих в хосписе поселка Ленинский. Они изготовили и установили в хосписе фотозону из белоснежных цветов, в центре которой красными розами была выложена цифра 8. Эту кропотливую работу ребята готовили в течение 2-х недель. К радости юных мастеров, проживающие хосписа по достоинству оценили подарок, а результатом стала фотосессия, которую провели воспитанники Центра семейного устройства. Из получившихся фотографий они создали коллажи, которые будут распечатаны в ООО «Спектр» и вручены жителям хосписа как продолжение праздничного подарка. Данная акция с названием «Фото на память» была организована в рамках проекта «Шаг на встречу старшему поколению». Руководитель проекта, активный лидер ОО «Ориентир» Зоя Черткова.

Акции добрых дел в праздничные дни подхватили и другие общественные организации района. Девятого марта, членами клуба экстремалов «Мотодор» были организованы и проведены внутриклубные соревнования в снегоходном ралли, посвященные акции ОО «Дари добро» в поддержку Мошкаревой Людмилы — на оперативное лечение в Новосибирске. Соревнования проходили в двух классах снегоходов: спорт — 6 снегоходов и утилитарные – 7 снегоходов.

В классе утилитарные снегоходы победителем стал Александр Васильев, второе место завоевал – Александр Корнев, третьем место — Евгений Жабин. В классе спорт победу одержал Дмитрий Медведев, второе место присуждено Денису Слепухину, третье место — Андрей Кручинин.

По окончанию соревнований, собранные средства в сумме 30 000 рублей были переданы ОО СПН «Дари Добро» для передачи адресату. Руководитель Мария Барамыгина от всей души поблагодарила организатора соревнований Олега Сарафанникова, координатора Дмитрия Медведева, судью Василия Шилина и участников за оказанную поддержку!

«Я уверена, что в жизни этих замечательных ребят участие в благотворительности, проявление чуткости и сострадания, великодушия было не впервые, а стало для них нормой жизни». Среди победителей оказался Корнев Александр, который два года назад безвозмездно предоставил ОО «Дари Добро» свой грузовой автомобиль для участия в костюмированном шествии на Проводы русской зимы.

НКО по поддержке молодёжи «Всё в наших руках»( руководитель Ренат Хусаинов) 6 марта вместе с Международным женским днем отметило еще один праздник — первый день рождения! Годовщину было решено отметить на свежем воздухе, на территории Центра подготовки лыжников. Были заказаны на прокат два снегохода. Третий снегоход был предоставлен спортивной организацией «Мотокросс». День прошел весело и дружно.

Кому праздник, как говорится, а кому послушание… Вечером 7 марта молодежь общественной православной организации Алданского благочиния «Наше будущее», разделившись по группам, упаковывали фирменные шоколадки для вручения их 8 марта старейшим прихожанкам, в том числе, находящимся в больнице. Вместе с волонтерами СОШ № 5 поселка Ленинский иерей Сергий навестили подопечных в Межулусном доме-интернате, поздравили и вручили подарки.

Десятого марта во Дворце культуры Алдана прошла районная акция «Добрые руки» для многодетных, малообеспеченных, воспитывающих детей инвалидов семей. Организаторами акции выступили Центр социально-психологической поддержки семьи и молодежи и социального управление администрации Алданского района. Для детей и взрослых были подготовлены развлекательные мероприятия: детский аквагрим, плетение косичек, экспресс обучение движениям Брейк-данса, фотосессия «Семейный альбом», обучение «Оригами», совместный детско-родителский мастер-класс», экспресс макияж от MaryKay». Работала специальная «Психологическая гостиная», где проводилось компьютерное тестирование, консультации по детско-родительским отношениям и профориентационные консультации.

«Целью акции является социальная поддержка семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, повышение педагогической компетенции родителей, воспитания чувства милосердия и взаимопомощи, развитие и поддержка молодежных инициатив, — рассказала руководитель Центра Мария Лейченко.

Акция «Добрый руки» проходила в рамках Республиканской акции «Благодарность матерям» под хештегом #РеспубликаДобра.

В этот же день в Центре НКО «Стимул» прошел конкурс «А ну-ка, мамочки!», организованный ОО «Дари Добро». В конкурсе участвовали 5 мам, каждая из которых получила домашнее задание на выбор: кулинарное блюдо или творческий номер. Дети, как полагается, помогали мамам выполнять задания. В обоюдном участии и заключалась основное требование конкурса. Победили все конкурсантки. Номинация «Самая талантливая» присуждена Ольге Шанденбергер, «Самая обаятельная мама» — Ольге Симоновой, «Самая молодая мама» — Анне Брень, «Самая эрудированная мама» — Надежде Мухортовой, «Самый лучший кулинар» — Екатерине Энгель, которая с дочерью показала мастер-класс по приготовлению тюльпанов из помидоров и зеленого лука, также домашнее задание: весенний салат в виде восьмерки.

На церемонии награждения все участницы получили по букету цветов, грамоту за участие и денежный сертификат, детям вручили подарки и грамоты за помощь своим мамам.

Закончился марафон праздничных мероприятий большим гала-концертом «Откровение», подготовленный воспитанниками, актерами и режиссерами Театра юного зрителя.

«Так хочется именно сегодня поделиться самым сокровенным, что у нас есть — своей любовью, любовью ваших детей», — обратилась к зрителям режиссер концерта Елена Воронкова.

Необычность заключалась в том, что именно Елена Павловна, за 2 недели до концерта объявила творческий конкурс для всех желающих на свои личные призы, пригласив в жюри своих подруг, представительниц разных профессий, объединенных большой любовью к театру, людей творческих, постоянных зрительниц спектаклей ТЮЗа. Результатом конкурса стал праздничный концерт, объединивший в своем зале мам, бабушек, подруг, сестер и всех жительниц Алдана, любительниц настоящего искусства.