АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
19
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  59.37
 68.40
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
19.07.2017, 18:05
Экология
В Олекминском районе проверяют информацию по загрязнению
19.07.2017, 17:57
Спорт
Фестиваль СахаВА-2017: под затянутым в небе смогом
19.07.2017, 17:44
Спорт
Как чествовали героев якутской Олимпиады?
19.07.2017, 17:33
Происшествия
Парень отомстил ДЮСШ за свое пьянство
19.07.2017, 17:22
Общество
«Папа может, сын поможет!»: в лесу на Покровском тракте установлен социальный баннер
19.07.2017, 17:13
Культура & Образование
Традиционные отрасли севера: практика в Оймяконском улусе
19.07.2017, 17:10
Общество
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Саха (Якутия) посетила СИЗО-1 
19.07.2017, 17:01
Происшествия
SOS
Многодетная семья из-за пожара осталась без вещей
19.07.2017, 17:00
Происшествия
На Лене повышается уровень воды
19.07.2017, 16:56
Красота & Здоровье
Студенты СВФУ будут лечиться в Москве
19.07.2017, 16:43
Экология
Проблемы заповедников обсудят на крупной межрегиональной конференции в Якутске
19.07.2017, 16:32
Финансы
Алмазэргиэнбанк развивает кластерный подход
19.07.2017, 16:20
Общество
На заметку охотникам! Сроки охоты в охотничий сезон 2017-2018 годы
19.07.2017, 16:10
Столица
Миллион цветов: сделай свой двор краше!  
19.07.2017, 16:00
Происшествия
«Угнала тебя я, угнала»
19.07.2017, 15:50
Происшествия
Семейная ссора закончилась поножовщиной
19.07.2017, 15:40
Общество
Пресс-служба Якутского управления МВД помогла задержать разыскиваемого
19.07.2017, 15:30
Происшествия
По вине одного пьяного пострадали три машины
19.07.2017, 15:20
Культура & Образование
Студент СВФУ стал победителем международного конкурса молодых писателей
19.07.2017, 15:10
Республика
Владимир Прокопенко: Якутия остается одним из наименее криминогенных субъектов России
19.07.2017, 15:00
Культура & Образование
Юные актеры инклюзивного театра-студии «Маленький принц» из Якутии покорили Берлин
19.07.2017, 14:50
Происшествия
Продуктов на 7,5 тысяч рублей накупил мужчина на карточку знакомой
19.07.2017, 14:40
Происшествия
На 200 тысяч оштрафована фирма, предоставлявшая займы
19.07.2017, 14:30
Происшествия
Директор школы и предприниматель ответят в суде за свои махинации
19.07.2017, 14:22
Экономика
Анонс
В MVM скидка на все -50% + скидка по дисконтной карте
19.07.2017, 14:20
Общество
Служба спасения: позаботьтесь о своих близких
19.07.2017, 14:10
Происшествия
На 19 лет осужден мужчина убивших двоих из ружья
19.07.2017, 13:10
Общество
Девять граждан получили штрафы за возникновение лесных пожаров
19.07.2017, 12:55
Общество
Роспотребнадзор Якутии: 70% зараженных энтеровирусом проживает в Якутске
19.07.2017, 12:45
Общество
В Якутске в ходе рейда «Дорожный пристав» выявлено свыше 60 должников
19.07.2017, 12:35
Столица
В Якутске идет инвентаризация дворовых и общественных территорий
19.07.2017, 12:25
Политика
Проект «Историческая память» по следам А.Е.Кулаковского
19.07.2017, 12:15
Столица
Год добра: конкурс на лучшее освещение городских мероприятий  
19.07.2017, 12:05
Политика
Завтра прямой эфир с Председателем правительства РС(Я)
19.07.2017, 11:52
Республика
Леса в этом полугодии вывезли на 13% больше, треть — из Якутии
19.07.2017, 11:41
Общество
На связи Роспотребнадзор
19.07.2017, 11:29
Финансы
В порядок проведения капремонта многоквартирных домов планируют внести изменения
19.07.2017, 11:20
Финансы
На сайте ДРСК заработал калькулятор расчета платы за технологическое присоединение к сетям
19.07.2017, 11:10
Культура & Образование
В Якутске состоится старт «Плавучего университета»
19.07.2017, 11:00
Политика
В Ил Тумэне пройдут публичные слушания по проблеме обманутых дольщиков
19.07.2017, 10:50
Происшествия
Незаконно вырублен лес почти на 300 тысяч рублей
19.07.2017, 10:40
Общество
Судебные приставы взыскивают штрафы у должников на улицах города
19.07.2017, 10:30
Спорт
Якутянин Асим Павлов – бронзовый призер всероссийского турнира по стрельбе из лука
19.07.2017, 10:20
Республика
Треть пострадавших от паводка якутян все еще не получила матпомощь
19.07.2017, 10:10
Происшествия
Уходя, прихватил чужое
19.07.2017, 9:57
Республика
Егор Борисов: Многие сенокосные угодья теперь уничтожены огнем
19.07.2017, 9:50
Спорт
«Боотуры»: Победители Дыгына, Манчаары, знатных ысыахов и различных турниров
19.07.2017, 9:40
Спорт
В Якутии прошел феерический веломарафон «Тур де Хангаласс»
19.07.2017, 9:30
Общество
Выйти из «тени»: Предпринимателей Якутии обязали перейти на онлайн-кассы
19.07.2017, 9:20
Республика
Движение на автодороге «Колыма» через реку Тый-Сынага восстановлено
19.07.2017, 9:13
Республика
Егор Борисов провёл мониторинг обстановки в зоне ЧС
19.07.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Среда 19 июля 2017 г.
19.07.2017, 0:38
Общество
Вернется ли на этой неделе в Якутск смог?
18.07.2017, 21:46
Столица
19 июля предстоят временные ограничения электроснабжения
18.07.2017, 21:41
Культура & Образование
Анонс
ЕвропаКлуб: «Полетели в лето» в эту пятницу
18.07.2017, 18:00
Республика
1354 якутянина нашли работу в промышленных предприятиях
18.07.2017, 17:55
Общество
Судебные приставы подвели итоги рейда «Дорожный пристав» 
18.07.2017, 17:46
Общество
МВД Якутии организовало оздоровительный отдых для детей погибших сотрудников
18.07.2017, 17:36
Красота & Здоровье
Лилиана Васильева — первая вице-мисс «Мисс УИС»
18.07.2017, 17:26
Столица
В Якутске прошли детские соревнования «Старты надежд»
18.07.2017, 17:18
Политика
Какие законы принял Ил Тумэн?
18.07.2017, 17:10
Спорт
В Якутии прошел веломарафон «Тур де Хангаласс»
18.07.2017, 17:01
Столица
Айсен Николаев выдвинул свою кандидатуру на выборы главы Якутска
18.07.2017, 16:56
Спорт
Харысхал Григорьев завоевал серебро в Индии
18.07.2017, 16:55
Столица
Подростки Губинского округа стали призерами по мини-футболу
18.07.2017, 16:45
Спорт
Артур Ложников — чемпион Вооруженных сил России по боксу!
18.07.2017, 16:37
Спорт
На озере Сайсары определили лучших гребцов на якутских байдарках
18.07.2017, 16:25
Общество
Прокуратура: в районах снизилась преступность
18.07.2017, 16:15
Желток
Эмоции Леонида Агутина: в Мирном певцу подарили часы с алмазной крошкой
18.07.2017, 16:00
Происшествия
Резонанс
Трасса Колыма временно закрыта. На 542 км начинаются ремонтные работы
18.07.2017, 15:52
Общество
Эксперты: Изменения в сфере медобразования могут привести к «кадровому голоду»
18.07.2017, 15:41
Общество
На дорогах — сплошные проверки
Архив новостей
Спорт
19 июля 2017, 17:44
134

Как чествовали героев якутской Олимпиады?

В эти дни сразу в нескольких районах подвели итоги XX Спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчаары». Какие награды вручили героям якутской Олимпиады, и кто сколько заработал, разбирается Sportyakutia.ru.

Самое приятное в спорте – это то, что осталось за ареной и вознаграждается вдвойне сладким вкусом победы и финансовой поддержкой со стороны малой родины.

IMG 7546

Верхневилюйский улус

Награждение чемпионов и призеров – безусловных победителей в общекомандном зачете сборной Верхневилюйского улуса – состоится 21 июля в стадионе «Ус хоhуун». Как сообщил специалист Управления спорта Виталий Павлов, чемпионы получат по 100 тысяч рублей, серебряные призеры 80 тысяч рублей, а бронзовые призеры 60 тысяч рублей. Тренеры отличившихся спортсменов будут награждены такой же суммой, что и спортсмены. Победители по отдельным видам спорта получат 30, 25 и 20 тысяч рублей. Всего на счету у сборной 23 золотых, 24 серебряных и 22 бронзовых медалей.

7716d1a7 8722 4f85 93f0 b0f8625ccd0c

Чурапчинский улус

В общекомандном зачете юбилейной Спартакиады спортивная Чурапча заняла второе место. В копилке сборной 21 золотая, 18 серебряных и 12 бронзовых медалей. Торжественное чествование спортсменов и тренеров прошло в зале «Айылгы». Участие приняли глава улуса Андрей Тимофеев, председатель улусного совета депутатов Яков Оконешников, олимпийский чемпион Павел Пинигин, ветеран спорта Павел Карпов и все главы наслегов. Тренеру по якутским прыжкам Ивану Чиркоеву вручили почетный знак третьей степени «За заслуги перед районом». Таким же знаком награждена легкоатлетка, чемпионка Игр Манчаары-2013 среди ветеранов Екатерина Дорогунова. Почетные грамоты улуса получили рекордсмен по прыжкам через нарты Петр Охлопков (его результат – 523), рекордсмен по якутским прыжкам по сумме троеборья Борис Строев и специалисты Управления спорта.

Чемпионам вручили 100 тысяч рублей, серебряным призерам 50 тысяч, бронзовым медалистам 30 тысяч. Тренеры победителей награждены денежной премией 30 тысяч, вторых призеров – 20 тысяч и третьих призеров – 10 тысяч рублей. Кроме того, победители по отдельным видам получили 15 тысяч рублей, призеры по 10 и по 5 тысяч. Тренеры победителей 10 тысяч рублей, за второе и третье место 5 и 3 тысяч. Главными спонсорами выступили администрация улуса и муниципальные образования.

db2dca60 aa7a 4738 b222 b6115e2249e0

Мегино-Кангаласский улус

Потомки бесстрашного Манчаары, спортсмены Мегино-Кангаласского улуса в общекомандном зачете заняли третье место. 14 июля в Центре культуры им. Ходулова чемпионы и призеры, а также победители ысыаха молодежи получили заслуженные награды от администрации улуса.

Чемпионам вручили премию в размере 60 тысяч рублей, серебряным призерам 40 тысяч, за третье место 30 тысяч. Тренеры спортсменов получили 50% от этих наград – 30, 20, 15 тысяч рублей.

Почетным знаком улуса «Мэнэ Аат» награждены тренер по мас-рестлингу Андрей Винокуров и тренер по пулевой стрельбе Александр Сидоров. Почетные грамоты за подписью главы Николая Старостина вместе с золотыми часами вручили тренеру по мас-рестлингу Алексею Попову и тренеру по легкой атлетике Татьяне Жирковой. Нагрудным знаком «За вклад в развитие молодежи и спорта» награждена спортсменка Анна Охлопкова.

На этих Играх сборная завоевала 18 золотых, 9 серебряных и 12 бронзовых медалей.

5ca27b04 87d6 4c80 991a 8c1cdbe7d049

Усть-Алданский улус

Чествование героев Игр состоялось в центральной площади с. Борогон. Победители и призеры под руководством капитана команды Ивана Белолюбского вышли к своим болельщикам через аллею славы.

Чемпионов Игр наградили денежной премией в размере 50 тысяч рублей, за второе место вручили 30 тысяч, а бронзовым медалистам 20 тысяч. Все тренеры награждены премией в размере 25 тысяч рублей. Солидную сумму заработал абсолютный победитель по якутским прыжкам Иван Пестряков – 200 тысяч рублей.

За первое место команды по мас-рестлингу тренеру Ивану Готовцеву вручили 100 тысяч рублей. А тренеру по якутским прыжкам Андрею Федорову – 75 тысяч рублей.

Сборная улуса в общекомандном зачете удостоилась пятого места.  Медальный выигрыш: 13 золотых, 11 серебряных и 11 бронзовых. Это на 15 медалей превосходит результат прошлых Игр в Чурапче.

b7534984 2582 436d 8861 c3722234715b

Таттинский улус

Как сообщил председатель Управления спорта Гаврил Вырдылин, в актовом зале администрации улуса в торжественной обстановке в присутствии главы улуса, глав наслегов, руководителей спортивных федераций и родственников чествовали чемпионов и призеров.

Чемпионам вручили по 60 тысяч рублей, серебряным призерам 40 тысяч, бронзовым призерам 30 тысяч. Тренеры спортсменов награждены в 50% от этой суммы. Самым результативным спортсменам главы наслегов подарили по жеребенку. Руководитель федерации хапсагая Прокопий Рахлеев вручил спортсменам денежные премии – 30, 20, 15 тысяч рублей, тренерам спортсменов по 10 тысяч рублей. Руководитель федерации гиревого спорта Николай Федотов вручил бронзовому призеру Георгию Товарову 30 тысяч рублей. Коллектив ЖКХ отметил денежной премией отличившихся мадьыны. Рекордсмену по якутским прыжкам Андрею Васильеву руководитель федерации Николай Федоров преподнес жеребенка. А за высокие показатели юным спортсменам от ДЮСШ вручили памятные подарки.

Мастеру спорта РФ по вольной борьбе, мастеру спорта РС (Я) по борьбе хапсагай, чемпиону Европы Григорию Массаеву вручили Почетный знак «За вклад в развитие физической культуры и спорта» Таттинского улуса.

Всего у Таттинского улуса 3 золотые, 4 серебряные и 8 бронзовых медалей. Это на несколько медалей больше, чем в Чурапче, где они завоевали всего 10 медалей различных достоинств. А в командном зачете Таттинский улус замыкает десятку.

IMG 20170710 WA0022

Якутск

От администрации г. Якутска чемпионам вручили 40 тысяч рублей, серебряным призерам – 30 тысяч, бронзовым призерам – 20 тысяч. Также денежной премией наградили результативных тренеров, чьи воспитанники принесли в общую копилку максимум медалей: по легкой атлетике Сергей Гуляев, Петр Нечаев – 40 тысяч рублей, по пулевой стрельбе Михаил Васильев – 30, по стрельбе из лука Борис Олесов – 20, по национальным прыжкам Иннокентий Говоров – 20 тысяч рублей.

Абсолютной рекордсменкой по завоеванным медалям стала Диана Адасько – восемь золотых, что равняется 320 тысяч рублей. Любовь Унарова трижды выиграла золотую медаль и единожды серебряную – 150 тысяч рублей. А по северному многоборью Карина Ильясова заработала 120 тысяч рублей. Все чемпионы и призеры получили благодарственные письма от мэра Якутска Айсена Николаева. Как сказал руководитель Управления спорта Константин Бурцев, премии спортсменов и тренеров поступят на счет уже на следующей неделе.

В таблице завоеванных медалей у Якутска 22 золотые, 12 серебряных и 11 бронзовых.

Оленекский улус

Среди северных улусов первое место завоевали спортсмены Оленекского улуса. Чествование чемпионов и призеров состоится в день физкультурника, а премии спортсмены получат в конце года во время Бала Чемпионов.

comments powered by HyperComments
Источник: Саина ШЕЛОМОВА. 
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
ТОП НОВОСТИ
17.07.2017, 20:42
Происшествия
Известную якутянку ограбили в Америке
14.07.2017, 10:10
Происшествия
В деле якутского мафиози фигурируют вымогательства, пытки, оружие и наркотики
14.07.2017, 10:28
Желток
Фотофакт
Эксклюзив
Горячая пляжная десятка мужской половины якутского инстаграма!
15.07.2017, 12:14
Желток
Куда полетел Егор Борисов?
16.07.2017, 12:41
Желток
Фотофакт
Валерий Меладзе дал концерт в Якутии
17.07.2017, 23:27
Опрос
Кто самый уважаемый политик в Якутии?
16.07.2017, 11:02
Происшествия
В Якутске сгорел дом
14.07.2017, 17:13
Общество
Позитив
Хозяин Land Сruiser Prado от РСК «Стерх»: Я видел птицу стерх!
17.07.2017, 17:27
Политика
Зампрокурора Якутии перешел на новую работу
13.07.2017, 17:43
Политика
Новое кадровое назначение
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
SOS
Происшествия
19.07.2017

Многодетная семья из-за пожара осталась без вещей

Анонс
Экономика
19.07.2017

В MVM скидка на все -50% + скидка по дисконтной карте

Общество
19.07.2017

Вернется ли на этой неделе в Якутск смог?

Столица
18.07.2017

Айсен Николаев выдвинул свою кандидатуру на выборы главы Якутска

Экономика
18.07.2017

Магазин правильного чая и кофе поздравляет строителей Якутии с наступающим праздником! 

Фотофакт Эксклюзив
Экономика
18.07.2017

Серебряный камешек в инвестиционный огород Егора Борисова 

Эксклюзив
Культура & Образование
18.07.2017

К-поп группа UREKA: «Якутск, не теряй нас! Приедем в сентябре!»  Эксклюзивное интервью 

Политика
18.07.2017

Общественная палата второго состава отчиталась за работу, «за которую не стыдно»