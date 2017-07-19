Как чествовали героев якутской Олимпиады?

В эти дни сразу в нескольких районах подвели итоги XX Спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчаары». Какие награды вручили героям якутской Олимпиады, и кто сколько заработал, разбирается Sportyakutia.ru.

Самое приятное в спорте – это то, что осталось за ареной и вознаграждается вдвойне сладким вкусом победы и финансовой поддержкой со стороны малой родины.

Верхневилюйский улус

Награждение чемпионов и призеров – безусловных победителей в общекомандном зачете сборной Верхневилюйского улуса – состоится 21 июля в стадионе «Ус хоhуун». Как сообщил специалист Управления спорта Виталий Павлов, чемпионы получат по 100 тысяч рублей, серебряные призеры 80 тысяч рублей, а бронзовые призеры 60 тысяч рублей. Тренеры отличившихся спортсменов будут награждены такой же суммой, что и спортсмены. Победители по отдельным видам спорта получат 30, 25 и 20 тысяч рублей. Всего на счету у сборной 23 золотых, 24 серебряных и 22 бронзовых медалей.

Чурапчинский улус

В общекомандном зачете юбилейной Спартакиады спортивная Чурапча заняла второе место. В копилке сборной 21 золотая, 18 серебряных и 12 бронзовых медалей. Торжественное чествование спортсменов и тренеров прошло в зале «Айылгы». Участие приняли глава улуса Андрей Тимофеев, председатель улусного совета депутатов Яков Оконешников, олимпийский чемпион Павел Пинигин, ветеран спорта Павел Карпов и все главы наслегов. Тренеру по якутским прыжкам Ивану Чиркоеву вручили почетный знак третьей степени «За заслуги перед районом». Таким же знаком награждена легкоатлетка, чемпионка Игр Манчаары-2013 среди ветеранов Екатерина Дорогунова. Почетные грамоты улуса получили рекордсмен по прыжкам через нарты Петр Охлопков (его результат – 523), рекордсмен по якутским прыжкам по сумме троеборья Борис Строев и специалисты Управления спорта.

Чемпионам вручили 100 тысяч рублей, серебряным призерам 50 тысяч, бронзовым медалистам 30 тысяч. Тренеры победителей награждены денежной премией 30 тысяч, вторых призеров – 20 тысяч и третьих призеров – 10 тысяч рублей. Кроме того, победители по отдельным видам получили 15 тысяч рублей, призеры по 10 и по 5 тысяч. Тренеры победителей 10 тысяч рублей, за второе и третье место 5 и 3 тысяч. Главными спонсорами выступили администрация улуса и муниципальные образования.

Мегино-Кангаласский улус

Потомки бесстрашного Манчаары, спортсмены Мегино-Кангаласского улуса в общекомандном зачете заняли третье место. 14 июля в Центре культуры им. Ходулова чемпионы и призеры, а также победители ысыаха молодежи получили заслуженные награды от администрации улуса.

Чемпионам вручили премию в размере 60 тысяч рублей, серебряным призерам 40 тысяч, за третье место 30 тысяч. Тренеры спортсменов получили 50% от этих наград – 30, 20, 15 тысяч рублей.

Почетным знаком улуса «Мэнэ Аат» награждены тренер по мас-рестлингу Андрей Винокуров и тренер по пулевой стрельбе Александр Сидоров. Почетные грамоты за подписью главы Николая Старостина вместе с золотыми часами вручили тренеру по мас-рестлингу Алексею Попову и тренеру по легкой атлетике Татьяне Жирковой. Нагрудным знаком «За вклад в развитие молодежи и спорта» награждена спортсменка Анна Охлопкова.

На этих Играх сборная завоевала 18 золотых, 9 серебряных и 12 бронзовых медалей.

Усть-Алданский улус

Чествование героев Игр состоялось в центральной площади с. Борогон. Победители и призеры под руководством капитана команды Ивана Белолюбского вышли к своим болельщикам через аллею славы.

Чемпионов Игр наградили денежной премией в размере 50 тысяч рублей, за второе место вручили 30 тысяч, а бронзовым медалистам 20 тысяч. Все тренеры награждены премией в размере 25 тысяч рублей. Солидную сумму заработал абсолютный победитель по якутским прыжкам Иван Пестряков – 200 тысяч рублей.

За первое место команды по мас-рестлингу тренеру Ивану Готовцеву вручили 100 тысяч рублей. А тренеру по якутским прыжкам Андрею Федорову – 75 тысяч рублей.

Сборная улуса в общекомандном зачете удостоилась пятого места. Медальный выигрыш: 13 золотых, 11 серебряных и 11 бронзовых. Это на 15 медалей превосходит результат прошлых Игр в Чурапче.

Таттинский улус

Как сообщил председатель Управления спорта Гаврил Вырдылин, в актовом зале администрации улуса в торжественной обстановке в присутствии главы улуса, глав наслегов, руководителей спортивных федераций и родственников чествовали чемпионов и призеров.

Чемпионам вручили по 60 тысяч рублей, серебряным призерам 40 тысяч, бронзовым призерам 30 тысяч. Тренеры спортсменов награждены в 50% от этой суммы. Самым результативным спортсменам главы наслегов подарили по жеребенку. Руководитель федерации хапсагая Прокопий Рахлеев вручил спортсменам денежные премии – 30, 20, 15 тысяч рублей, тренерам спортсменов по 10 тысяч рублей. Руководитель федерации гиревого спорта Николай Федотов вручил бронзовому призеру Георгию Товарову 30 тысяч рублей. Коллектив ЖКХ отметил денежной премией отличившихся мадьыны. Рекордсмену по якутским прыжкам Андрею Васильеву руководитель федерации Николай Федоров преподнес жеребенка. А за высокие показатели юным спортсменам от ДЮСШ вручили памятные подарки.

Мастеру спорта РФ по вольной борьбе, мастеру спорта РС (Я) по борьбе хапсагай, чемпиону Европы Григорию Массаеву вручили Почетный знак «За вклад в развитие физической культуры и спорта» Таттинского улуса.

Всего у Таттинского улуса 3 золотые, 4 серебряные и 8 бронзовых медалей. Это на несколько медалей больше, чем в Чурапче, где они завоевали всего 10 медалей различных достоинств. А в командном зачете Таттинский улус замыкает десятку.

Якутск

От администрации г. Якутска чемпионам вручили 40 тысяч рублей, серебряным призерам – 30 тысяч, бронзовым призерам – 20 тысяч. Также денежной премией наградили результативных тренеров, чьи воспитанники принесли в общую копилку максимум медалей: по легкой атлетике Сергей Гуляев, Петр Нечаев – 40 тысяч рублей, по пулевой стрельбе Михаил Васильев – 30, по стрельбе из лука Борис Олесов – 20, по национальным прыжкам Иннокентий Говоров – 20 тысяч рублей.

Абсолютной рекордсменкой по завоеванным медалям стала Диана Адасько – восемь золотых, что равняется 320 тысяч рублей. Любовь Унарова трижды выиграла золотую медаль и единожды серебряную – 150 тысяч рублей. А по северному многоборью Карина Ильясова заработала 120 тысяч рублей. Все чемпионы и призеры получили благодарственные письма от мэра Якутска Айсена Николаева. Как сказал руководитель Управления спорта Константин Бурцев, премии спортсменов и тренеров поступят на счет уже на следующей неделе.

В таблице завоеванных медалей у Якутска 22 золотые, 12 серебряных и 11 бронзовых.

Оленекский улус

Среди северных улусов первое место завоевали спортсмены Оленекского улуса. Чествование чемпионов и призеров состоится в день физкультурника, а премии спортсмены получат в конце года во время Бала Чемпионов.