Как будут работать кассы «Энергосбыт» в праздники

О режиме работы касс Энергосбыта в праздничные дни

Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго» поздравляет милых женщин с наступающим Международным женским днем и желает всем отличного весеннего настроения, благополучия, счастья!

В праздничные дни пункты приема платежей Энергосбыта в г. Якутске работают по следующему графику:

8, 9 марта (четверг, пятница) – все кассы не работают.

10, 11 марта (суббота, воскресенье) – функционируют кассы (по режиму воскресного дня):

— Центр обслуживания платежей «Якутскэнерго», ул. Ф. Попова, 21 – с 10.00 до 17.00 (без перерыва);

— ул. Курнатовского, 1/2А – с 10.00 до 17.00 (без перерыва);

— ул. Можайского, 27А – с 10.00 до 16.00 (без перерыва);

— рынок «Манньыаттаах», ул. Рыдзинского, 24 – с 10.00 до 17.00 (без перерыва);

— ТЦ «Кэскил», ул. Курашова, 18 – с 10.00 до 16.00 (без перерыва).

С 12 марта (понедельник) все кассы функционируют в установленном режиме.

Оплатить услуги, оказывемые ПАО «Якутскэнерго», можно также через сайт энергокомпании: http://yakutskenergo.ru.

Произвести онлайн-платеж можно:

— через «личный кабинет» (вкладка «Частным лицам» / «Личный кабинет»)

— без регистрации (вкладка «Частным лицам» / «Как оплатить» / «Банковской картой»)

По вопросам регистрации и работы сервиса «личный кабинет» можно обратиться в контакт-центр Энергосбыта по тел.: 8 (800) 100-22-05, 8( 4112) 498-498.