Как будут курсировать автобусы до местности «Yс Хатыҥ»  

24-25 июня до местности Yс Хатыҥ будут курсировать два автобусных маршрута №155 «Гимеин — Yс Хатыҥ – Гимеин» и №156 «Автовокзал — Yс Хатыҥ – Автовокзал». Стоимость проезда за одну поездку 40 рублей.

Автобусный маршрут №155 будет курсировать на направлению: Гимеин – Сайсарский мост – СВФУ – пл. Дружбы – пл. Ленина – к/т «Центральный» – ул. Чиряева – пл. Победы – ДК Кулаковского – Банковская – ТК «Столичный» — рынок «Белое озеро» — Большая Марха – Жатайская развилка — Yс Хатыҥ.

Автобусный маршрут №156 будет курсировать по направлению: Автовокзал – пл. Ленина – к/т «Центральный» — ДК Кулаковского – Банковская — ТК «Столичный» — рынок «Белое озеро» — Большая Марха – Жатайская развилка — Yс Хатыҥ.

Автобусы до местности «Yс Хатыҥ» будут курсировать с 09.00 утра, а с местности «Yс Хатыҥ» до города с 10.00 утра с интервалом 5-7 мин. С 12.00 до 21.00 час. интервал составит 5 мин. С 21.00 до 09.00 час. интервал 15-20 мин.

«В этом году запускаем автобус, который будет курсировать от асфальтированного участка дороги возле въезда в местность «Yс Хатыҥ» до главного въезда 24 июня с 09.30 до 12.00 час. Проезд бесплатный, маршрут запущен для того, чтобы гости успели к церемонии открытия», — рассказал главный специалист отдела организации и контроля транспортной деятельности Окружной администрации города Якутска Иннокентий Яковлев.

Для автомобилей организованы две стоянки вместимостью до 2 тысяч машин. Также откроется дополнительная беспропускная автостоянка вблизи стоянки «Ипподром».

Въезд автотранспорта на саму территорию «Yс Хатыҥ» 24-25 июня строго запрещен. На территории будут работать эвакуаторы. За соблюдением правил передвижения автомобилей и общественным порядком следят инспекторы ГИБДД.