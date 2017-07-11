Как будет выглядеть Общественная палата РС(Я)?

Сегодня состоялось первое заседание рабочей группы по подготовке и проведению I Пленарного заседания нового состава Общественной палаты РС(Я). 17 июля на XV Пленарном (итоговом) заседании Общественной палаты РС(Я) этого года завершается деятельность второго состава ОП РС(Я).

В этом же месяце на I Пленарном заседании начнет работу новый, третий состав Палаты. Последний сформирован по новой системе согласно измененному законодательству: первая часть формируется по спискам Главы РС(Я), вторая часть – по спискам Законодательного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я), и уже утвержденные по этим двум спискам избирают последнюю треть из числа выдвинутых местными общественными организациями.

На заседании рабочей группы решался очень важный вопрос: как будет выглядеть структура Общественной палаты РС(Я). Соответствующий проект будет представлен на пленарном заседании. Рабочая группа предложит членам ОП выбрать председателя и четырех заместителей. Также будет сформировано 11 комиссий, чуть меньше, чем в прежнем составе (во втором состав работали 12 комиссий).

Примерные названия комиссий нового состава Общественной палаты РС(Я):

1. Комиссия по охране здоровья, социальной политике и трудовым отношениям;

2. Комиссия по общественному контролю, противодействию коррупции, взаимодействию с ОНК и защите прав и свобод граждан.

3. Комиссия по работе с общественными советами, ТОСами (Туолбэ), поддержке гражданского мира и согласия.

4. Комиссия по развитию предпринимательства, местного производства и туризма;

5. Комиссия по строительству, развитию инфраструктуры, ЖКХ и тарифной политике;

6. Комиссия по вопросам образования, науки, культуры, СМИ и информатизации;

7. Комиссия по экологии, недропользованию и охране окружающей среды.

8. Комиссия по укреплению института семьи, работе с молодежью и популяризации ЗОЖ;

9. Комиссия по развитию АПК, сельских территорий и вопросам земельных отношений;

10. Комиссия по развитию НКО, благотворительности и добровольчеству;

11. Комиссия по развитию арктических и северных территорий.