Как бесплатно получить выписку из ЕГРЮЛ и ЕГРИП?

Межрайонная инспекция ФНС России №5 по РС(Я) сообщает, что на сайте ФНС имеется сервис «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа».
Сервис предоставляет возможность заинтересованным лицам бесплатно получить сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в виде выписки из соответствующего реестра/ справки об отсутствии запрашиваемой информации в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.
Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или справка об отсутствии запрашиваемой информации формируется в формате PDF, содержащем усиленную квалифицированную электронную подпись и ее визуализацию, в том числе при распечатывании указанных выписки или справки.
Обратите внимание! Исходя из положений пунктов 1 и3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 №63-ФЗ «об электронной подписи», выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или справка об отсутствии запрашиваемой информации в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна выписке (справке) на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью.
Таким образом, без оплаты госпошлины можно получать сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в форме электронных документов на сайте ФНС России www.nalog.ru с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа»
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