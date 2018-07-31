Как бесплатно получить выписку из ЕГРЮЛ и ЕГРИП?

Межрайонная инспекция ФНС России №5 по РС(Я) сообщает, что на сайте ФНС имеется сервис «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа».

Сервис предоставляет возможность заинтересованным лицам бесплатно получить сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в виде выписки из соответствующего реестра/ справки об отсутствии запрашиваемой информации в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или справка об отсутствии запрашиваемой информации формируется в формате PDF, содержащем усиленную квалифицированную электронную подпись и ее визуализацию, в том числе при распечатывании указанных выписки или справки.

Обратите внимание! Исходя из положений пунктов 1 и3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 №63-ФЗ «об электронной подписи», выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или справка об отсутствии запрашиваемой информации в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна выписке (справке) на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью.

Таким образом, без оплаты госпошлины можно получать сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в форме электронных документов на сайте ФНС России www.nalog.ru с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа»