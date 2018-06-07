Конец бесплатизации госСМИ Якутии?

SakhaLife сообщал о том, что Романа МАНДЗЯКА на посту генерального директора «СахаМедиа» может сменить Алексей ЧЕРТКОВ, ныне главный редактор журнала «Эстет». Новая власть шило на мыло менять не намерена. И приглашение Алексея Черткова может значить только одно – бесплатизации госСМИ Якутии пришел конец. Ниже публикуем открытое обращение Алексея Черткова тогдашнему главе республики Егору БОРИСОВУ. Оно вышло в ряде СМИ 12 сентября 2016 года.

А за ним – интервью Алексея ЧЕРТКОВА Интернет-газете «В Якутии.ру», в котором он раскрыл свою позицию по данному вопросу.



Открытое письмо Президенту Республики Саха (Якутия) Егору Афанасьевичу Борисову

Уважаемый Егор Афанасьевич! Республиканское информационное агентство ЯСИА распространило Ваше заявление, сделанное во время встречи с жителями села Бердигестях Горного района: «Государственные газеты должны стать бесплатными, за счет мер оптимизации расходов их тиражи кратно возрастут. Сейчас по моему поручению прорабатывается логистика и финансовый механизм».

Материал об этом ЯСИА озаглавило так: “«Якутию», «Эдэр Саас», «Саха Сирэ» будут раздавать всем бесплатно”. Более горького заголовка мне, одному из бывших главных редакторов газеты “Якутия”, читать в своей жизни не приходилось.

К сожалению, все что раздается бесплатно, не оценивается по достоинству. Данная категория распространяется и на интеллектуально-информационный продукт, каким является газета.

В следующем году газета “Якутия” должна отметить 100-летний юбилей. За годы своего существования газета стала своеобразной визитной информационной карточкой республики, не побоюсь громких слов — одним из гуманитарных символов и неотъемлемых институтов становления государственности Республики Саха (Якутия). В редакции газеты служили выдающиеся организаторы печати — главные редактора О.Д.Якимов, Э.М.Рыбаковский, О.Н.Емельянов и другие, когорта талантливых журналистов-профессионалов. Не думаю, что они обрадовались бы, узнав, как их родное издание раздается бесплатно наряду с рекламными листовками и агитационными газетами-однодневками.

Считаю бесплатную раздачу газет, изданных за счет государственных дотаций из бюджета РС(Я), признанием бессилия сделать их конкурентными.

Реализация «принципа бесплатности» допустима в образовании, медицине, при оказании других форм социальной помощи и защиты населения. Но данный гуманный по своей сути принцип не сработает в конкурентной информационной среде, окажет медвежью услугу самой редакции. Она получит мнимое, а не заслуженное конкурентное преимущество в части распространения тиражей перед другими СМИ.

Искусственное увеличение тиража газеты не решит назревших вопросов по ее реформированию. «Лучше меньше, да лучше!» Оказавшись в тепличных условиях, такая газета со временем имеет все шансы быть вытесненной независимыми изданиями на обочину рынка СМИ. Отношение у населения к ней будет соответствующим, авторитет – снижаться.

Мне понятна Ваша озабоченность проблемой доступности достоверной информации, предоставляемой государственными СМИ, особенно в отдаленные улусы республики. Высокая стоимость подписки, типографских и почтовых услуг сокращают клиентскую базу читателей республиканских изданий.

Выход, конечно, есть. Газете необходимо создавать конкурентный экономико-прагматический и гуманитарно-философский контент, искать новые формы передачи информации в улусы республики, используя современные технологии и коммуникации. Только здесь таятся факторы мультипликативного эффекта повышения престижа издания.

Большим подспорьем может стать неиспользованный пока резерв — опыт бывших сотрудников редакции газеты, о которых, как видно, забыли. Редакция газеты “Якутия” должна стать настоящим организатором — коллективным автором летописи республики к 100-летию образования Якутской АССР.

Должен соблюдаться принцип здравого экономического расчета: если на содержание редакции, полиграфию и распространение тиража газеты тратятся бюджетные средства, то издание обязано возмещать хотя бы часть этих расходов. Сделать это можно не бесплатной раздачей газеты, увеличивающей эти траты, а квалифицированным менеджментом, тематическим разнообразием, глубиной подачи материалов или оперативностью передачи информации о событиях и проблемах республики, интеграции в мировое электронное информационное пространство.

Уважаемый Егор Афанасьевич! Много лет знаю Вас как мудрого руководителя, опытного управленца, прагматика. Прошу Вас еще раз взвесить свое решение на предмет эффективности включения газеты “Якутия” в число бесплатно распространяемых изданий. Речь должна идти не о бесплатной раздаче интеллектуального труда журналистского коллектива, а о повышении престижа издания, создании современной системы доступа к производимому продукту – информации (библиотечной, каталожно-электронных системах, социальных сетях, международной интеграции и др.), популяризации одной из старейших газет России.

Алексей ЧЕРТКОВ, главный редактор газеты “Якутия”, 2002-2003 гг.



АЛЕКСЕЙ ЧЕРТКОВ: В ЯКУТИИ НАСТОЯЩАЯ ЖУРНАЛИСТИКА СОХРАНИЛАСЬ ТОЛЬКО В ЧАСТНЫХ СМИ

Искусственно созданной для себя комфортной средой самолюбования назвал экс-редактор газеты «Якутия» Алексей Чертков нынешнюю ситуацию с государственными СМИ в республике. Об этом он заявил в интервью редактору интернет-газете «В-Якутия.ру» Елене Тихоновой, предлагаем вашему вниманию его полный вариант.

— Алексей Сергеевич, Вы – не чужой человек для республиканской печати: работали корреспондентом, заместителем главного редактора газеты «Молодежь Якутии», руководили издательским домом, являлись главным редактором правительственного издания «Якутия». Ровно год назад, в сентябре 2016 года, Вы первым открыто выступили против бесплатной раздачи правительственных газет в регионе, направляли открытое обращение на имя руководства республики. Была ли на это реакция?

— Обращение к главе республики было направлено мной сразу, как только я увидел материал с его заявлением: «Государственные газеты должны стать бесплатными, за счет мер оптимизации расходов их тиражи кратно возрастут». Обратил внимание на однобокий подход к решению проблемы: речь шла лишь об увеличении количества тиражируемых газет, и ни слова не было сказано о качестве журналистских материалов.

Ведь когда ломается налаженная схема, должен прогнозироваться какой-либо кумулятивный эффект от нововведений. Невооруженным глазом было видно, что серьезных экономических, финансовых расчетов тогда не было сделано, не говоря уже об условиях роста качества контента.

В этой связи восхищаюсь Владимиром Путиным: когда он публично обосновывает какое-либо свое решение, то обязательно приводит ряд аргументов, не позволяющих исполнителям по-своему интерпретировать слова главы государства.

На мой взгляд, главу республики ввели в заблуждение ложными увещеваниями действенности принципа бесплатности предоставления населению информационных услуг. Мол, получат люди газеты бесплатно, — будут потреблять выверенный контент, станут лояльными к власти. Это тупиковая модель развития госСМИ.

Теперь это подтверждают многочисленные свидетельства якутян, использующих официальные газеты не по их прямому назначению.

Считаю, что введение этой сомнительной схемы нанесло серьезный репутационный урон старейшим изданиям и в целом республиканской печати. Особенно это относится к газете «Якутия», которая должна была тогда отмечать 100-летний юбилей.

Была ли реакция на мое обращение? Безусловно, была. Благодарю за поддержку, в первую очередь, своих коллег – профессионалов из редакции газеты «Якутия», ветеранов журналистики, заинтересованных читателей.

— Как в таких условиях прошло празднование юбилея старейшей газеты, которого так долго все ждали?

— В прямом смысле — «со слезами на глазах». В связи с реформой, часть журналистов была уволена из газеты, другая покинула ее сама. Особенно было больно наблюдать за реакцией ветеранов газеты, недоумевающих, за какие прегрешения они накануне 100-летнего юбилея получили такой неподобающий статусу издания «подарок» от родного правительства.

Повторю свои слова, изложенные тогда в обращении к главе республики: «За годы своего существования газета «Якутия» стала своеобразной визитной информационной карточкой республики, не побоюсь громких слов, — одним из гуманитарных символов и неотъемлемых институтов становления государственности Республики Саха (Якутия)».

…Мелочность руководства Сахамедиа в отношении меня выразилась в том, что на собрание в Постпредство республики, посвященное юбилею родной газеты, я был приглашен в самый последний момент (накануне вечером). И то это произошло только после неоднократных настойчивых просьб моего коллеги по писательскому цеху Владимира Федорова. Видели бы вы, с какой радостью ветераны встречали сотрудников редакции, приехавших из Якутска! Но и здесь вышла промашка – по сути, нам на торжество делегировали главного редактора газеты, который уже собрался покинуть этот пост.

С особой помпой нам был презентован юбилейный номер газеты в обновленном новаторском формате. Заявляю со всей определенностью – это «осетрина вчерашней свежести». Многие коллеги-«якутяне» тщетно перелистывали эту газету, выискивая намеки на оригинальность. Не такого юбилея ждали ветераны. Большинство из нас расходилось с тяжелым чувством чего-то незавершенного…

Затем мне стали попадаться на глаза отчеты из российских регионов, где достойно, на губернаторском уровне, были отмечены 100-летние юбилеи их главных газет. Не только у меня, но и у многих моих коллег сложилось мнение, что таким невниманием к знаменательной дате ведущего русскоязычного издания Республики Саха (Якутия) – газеты «Якутия» – ныне действующая власть выразила к ней свое истинное отношение.

И дело здесь совсем не в юбилее. Поверьте, мне непросто говорить эти горькие слова, но я должен их сказать, чтобы остаться до конца честным по отношению к коллегам по редакции газеты, безвременно ушедшим из жизни, и немногим ныне здравствующим. Они достойны лучшего отношения.

— За последние годы немало частных, независимых, изданий, которым, на самом деле, могла бы быть выгодной слабая работа госмедиа-холдинга «Сахамедиа», в том числе и наше издание, наоборот, периодически поднимают вопросы, связанные с этой проблемой. Недавно работу редакции «Саха Сирэ» и в целом госхолдинга раскритиковала народный поэт Наталья Харлампьева. Немало вопросов и к финансовой стороне работы холдинга.

— Еще раз подчеркну важность существования в создавшемся дисбалансе отраслевого рынка республики независимых СМИ. Благодаря им и вопреки госСМИ в их нынешнем состоянии, этот конкурентный рынок сохранился. Я сам удивляюсь таким своим выводам, но они — объективны.

Как это ни парадоксально, но частным СМИ выгодно наличие реального конкурента в виде государственных изданий. Именно это дает им стимул для выживания и развития, в основе которых заложена здоровая конкуренция между участниками рынка.

Вот отсюда — та обеспокоенность ситуацией с госСМИ республики, которую они еще не до конца осознали. А вот государственным менеджерам нужно быть чуть умнее, воспринимать критику в свой адрес за пересмотр условий существования конкурентной среды (бюджетные вливания, преимущества в распространении, подписки и т.п.) – ведь вы это сами и наворотили.

Если уже уважаемая Наталья Харлампьева выступила с критикой работы государственного медиа-холдинга «Сахамедиа», то здесь действительно назрели перемены. Помню, как мы с Натальей Ивановной консолидировано отстаивали позиции своих редакций при формировании системы взаимоотношений в рамках ГУ «Дом печати». Тогда нам удалось оставить за газетами преимущественное право распоряжаться своими финансами и рекламными доходами.

— Какой, на Ваш взгляд, должна быть сейчас правительственная газета «Якутия»? Какую миссию она должна выполнять?

— Миссия у правительственной газеты одна – служить интересам своего народа-налогоплательщика, за счет которого существует издание, предоставляя обществу объективный контент в означенный срок. Никто уже не замахивается на большее.

Помните, ленинские слова? «Газета — не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но также и коллективный организатор».

Теперь о такой миссии издания даже не стоит заикаться – сошла на нет. Но и то, что я сформулировал выше, в нынешней ситуации нужно отстаивать. Многим изданиям в других регионах России это удается. О том, какой должна быть газета «Якутия», распинаться не стану. Позовут – посоветую. Не позовут – не обижусь.

— Недавно «венцом творения» правительственной газеты стала публикация, популяризирующая скандальный молодежный рэп-баттл, вызвавший жесткую критику депутата Госдумы Геннадия Онищенко. Роскомнадзор даже оштрафовал ряд центральных СМИ за пропаганду этого интернет-явления.

— Я читал на вашем ресурсе редакционную статью на этот счет и согласен со многими ее выводами.

— Алексей Сергеевич, как, на Ваш взгляд, можно исправить ситуацию? Или подобная халтурная, даже вредительская, работа госСМИ ничем не чревата для самих властей республики?

— Прежде всего, она чревата искусственно созданной для себя комфортной средой самолюбования, не имеющей ничего общего с реальной действительностью, где бушуют нешуточные страсти, каждодневные проблемы, с которыми сталкиваются граждане нашей республики.

— Почему Вы так близко к сердцу воспринимаете то, что сейчас происходит с государственными СМИ в республике?

— Потому что только на первый взгляд кажется, что поднимаемая вами проблема касается лишь журналистского цеха. Она имеет далеко идущие последствия. И потому, что я по-прежнему глубоко погружен в местную проблематику и национальную специфику региона.

Неумелыми действиями идеологов «бесплатности» госСМИ изменен вектор развития якутской журналистики. Он направлен на воспитание пропагандистов от журналистики, а не профессионалов.

Если дать возможность этой порочной системе существовать и дальше, то неизбежно снижение общего уровня созданной десятилетиями системы, выпестовавшей огромное число коллег, являющихся гордостью отечественной журналистики.

Сейчас частные СМИ республики, как ни странно, выступают ей в роли противовеса, удерживая баланс своими яркими материалами, актуальностью тематики, проводимыми журналистскими расследованиями, неравнодушием к проблемам людей.

В обществе созрела потребность в объективном освещении истинных, а не мнимых проблем. И я чувствую, как формируется этот запрос, вижу, что действительно волнует большинство населения. К сожалению, люди не находят ответа на свои вопросы в большинстве государственных изданий. Поэтому нечего удивляться, когда они голосуют рублем и черпают информацию из альтернативных источников.