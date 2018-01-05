Как адаптировать праздничное платье к будням

Праздники — это сезон одноразовых вещей, согласны? WMJ.ru обеспокоен пустой тратой вашего бюджета и решил подготовить несколько образов, вдохновившись которыми вы сможете совершенно по-новому взглянуть на свое нарядное платье и надеть его еще не раз!

Пайетки + свитер

С первого взгляда кажется, что платье с пайетками — из тех вещей, которые невозможно адаптировать к стилю casual и повседневному гардеробу. Мы готовы с этим спорить долго и аргументированно.

Во-первых, пайетки сегодня самый что ни на есть элемент повседневного стиля многих зарубежных модниц. Во-вторых, все, что вам нужно сделать, — слегка сгладить яркость праздничного платья с помощью самых базовых вещей.

Идеальным помощником в создании casual-аутфита станет обычный однотонный свитер. Выбирайте серый, черный или бургунди, в зависимости от цветовой палитры вашего платья.

Цвет свитера должен быть нарочито приглушенным. Комбинируйте такую пару исключительно с самой простой моделью обуви, отлично впишутся в образ классические челси или даже кеды.

Для того, чтобы все-таки сохранить немного праздника в наряде, используйте украшения для волос. Но с одним условием! Никаких колье, заметных сережек, колец и браслетов в вашем образе быть не должно.

Бархат + джинсы

Самым простым в адаптации окажется ваше бархатное платье, особенно если вы выбирали его самого модного фасона — с запахом. Такое платье можно комбинировать с классическими скинни и использовать даже как замену кимоно.

Если рискнете завязать платье не полностью, обязательно наденьте под него топ или боди. В таком образе можно смело отправляться в кафе на встречу с подругами, на учебу или даже в театр. А что? Вы ведь в платье!

Комбинация + водолазка

Приобрели на новогодние праздники платье-комбинацию или же просто платье на тонких лямках и теперь ломаете голову, как же носить его зимой? Для вас у нас тоже есть решение! Давайте вспомним показы Dior и поищем в шкафу крутую футболку или, учитывая особенности холодного сезона, однотонную плотную водолазку. Важно помнить, что если футболка может быть контрастного цвета, то вот водолазка должна совпадать с тоном платья.

Теперь давайте выберем еще несколько деталей, чтобы создать образ в истинно французском стиле. Идеально подойдут пальто в клетку, серьги-кольца и, конечно же, берет

Кружево + жакет

Выбрали для праздников кружева? Вот и отлично! Теперь можно отправляться в этом платье прямиком в офис. Конечно, при условии, что вы приобрели длину мини или миди. Макси все-таки подходит исключительно для торжеств.

Итак, чтобы создать образ самой стильной офисной сотрудницы, вам понадобится всего лишь жакет контрастного цвета. Остальными слагаемыми модного аутфита станут сапоги-чулки, часы бойфренда и, конечно же, крутая оправа, даже если вы не носите очки для коррекции зрения. Повышение вам обеспечено.

Цветы + кардиган

Как составить образ во французском стиле, мы уже разобрали, теперь самое время изучить несколько лайфхаков, которые объединяют в себе восточные и английские традиции. Классическое платье с флористическим принтом в этом сезоне комбинируйте исключительно с кардиганами, напоминающими кимоно.

Кардиган должен быть темным, как и обувь. Только платье должно привлекать взгляд. Никаких броских аксессуаров и тем более массивных ювелирных украшений. Минималистичные серьги-кольца подойдут к такому аутфиту больше массивных. Финальным штрихом должен стать модный головной убор.