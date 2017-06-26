Как абитуриенту правильно оформить почтовое отправление

В России началась приемная кампания в вузы. С 2009 года абитуриенты могут направлять документы на поступление в выбранное учебное заведение почтой. Данный способ подачи документов значительно упрощает систему поступления, избавляя вчерашнего школьника от необходимости самому ехать с документами в приемную комиссию.

Во время приемной кампании Почта России уделяет максимальное внимание доставке отправлений в адрес вузов. Письма абитуриентов обрабатываются в приоритетном порядке, а отделения связи, обслуживающие вузы, ежедневно доставляют поступившие письма по адресу. Но доставка почтовых отправлений в срок зависит не только от слаженной работы почты, но и от соблюдения отправителем простых, но важных правил.

Для того, чтобы документы пришли вовремя и были доставлены по правильному адресу, необходимо:

Направлять документы заранее, учитывая установленные вузом сроки подачи. Ознакомиться с контрольными сроками доставки письменной корреспонденции по России можно на сайте: https://www.pochta.ru/documents/10231/17590/New_terms_lettercorr.pdf/067baef4-5474-404c-8665-2d8a22ccca87 Перепроверить почтовый адрес приемной комиссии выбранного вуза. Правильно заполнить адресные строки, указав верный индекс места назначения. Адрес получателя пишется на строках в правом нижнем углу конверта, адрес отправителя — в левом верхнем. Свой адрес лучше указывать полностью. Это поможет документам вернуться к вам, если неправильно указан адрес получателя. Отправлять документы нужно заказным письмом или бандеролью с описью вложения и уведомлением. Заказному отправлению присваивается уникальный трек-номер. Он позволяет отследить на сайте pochta.ru или в мобильном приложении Почты России весь путь письма и проконтролировать его доставку получателю. Опись вложения является гарантией того, что вы предоставили в вуз все необходимые документы. Ее можно заполнить онлайн дома в спокойной обстановке при формировании пакета документов и распечатать на принтере: https://www.pochta.ru/form?type=F107 Уведомление, которое вернется к вам, когда письмо будет доставлено в вуз, является юридическим подтверждением получения документов. Сохраняйте квитанцию, которую вам выдадут в почтовом отделении. Именно на ней указан трек-номер.