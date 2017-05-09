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Политика
9 мая 2017, 14:45
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Кадры решают всё! Сталин и кадровый вопрос

Помнится, в начале горбачевской «перестройки» в угоду США и Европе, стали появляться новые литературные, и не только, произведения различных авторов, почуявших дуновения свободного ветра перемен. И вот среди них в каком-то толстом журнале был опубликован новый роман известного писателя Анатолия Рыбакова «Дети Арбата» о событиях 30-х годов прошлого столетия. В нем было упоминание о том, что один из персонажей романа был осужден за якобы умышленно антисоветскую трактовку известного выражения И.В.Сталина «Кадры решают всё». Увидев плакат с этим лозунгом, он будто бы вслух прочел его, сделав остановку после первого слова. И в его интерпретации получилась фраза: «Кадры. Решает всё Сталин», за что по доносу и был лишен свободы.

Я не уверен, что этот эпизод имеет реальную основу и печальные последствия – скорее это придумано автором для красного словца. Но само изречение действительно, как признается всеми историками, в те годы первых пятилеток разнеслось, в том числе и в виде лозунга, по всей большой стране.

И в те давние (как, наверно, считают молодые поколения) времена существовала традиция, по которой руководитель страны напутствует выпуски высших военных учебных заведений, произнеся речи на этих торжествах.

Так и И.В.Сталин 4 мая 1935 года выступил перед выпускниками военных академий страны со словами, определяющими политику государства на тот период по вопросу о кадрах, имея в виду, что перед молодыми командирами Красной Армии стоят важнейшие задачи кадровой работы в войсках.

В частности, Иосиф Виссарионович сказал слова, которыми затем руководствовалась компартия в период нахождения у власти в стране, добиваясь успехов, и которые ныне позабыты лже-демократами. Его слова, обращенные не только к будущим командирам армии, но и всему народу, звучали так: «…Из всех ценных капиталов, имеющихся в мире, самым ценным и самым решающим капиталом являются люди, кадры». И знаменательное его определение: «Кадры решают всё!» прозвучало на всю страну.

В своей речи Иосиф Виссарионович призвал бережно относиться к кадрам. Он подчеркнул, что факты бездушно – бюрократического отношения некоторых руководителей к их подбору ведут к тому, что вместо того, чтобы изучать людей и только после изучения ставить их на посты, они нередко швыряются людьми как пешками.

Чуть позже в Отчетном докладе ЦК ВКП (б) XVIII съезду (10-21 марта 1939 г.) Сталин четко сформулировал кадровую политику партии на длительную перспективу, выделив её основные критерии:
— Ценить кадры как золотой фонд государства, дорожить им, иметь к ним уважение; — Знать кадры, тщательно изучать достоинства и недостатки работников, чтобы на-
значать их именно туда, где легче всего развернутся их способности;
— Заботливо выращивать кадры, обучать их всему прогрессивному и нужному;
— Вовремя и смело выдвигать новые, молодые кадры;
— Расставлять кадры по постам так, чтобы каждый работник чувствовал себя на своем месте и мог дать общему делу максимум того, что способен дать по своим личным качествам.

Кроме этого, Иосиф Виссарионович определил такие черты кадровой политики партии, как высокая требовательность, доверие к работникам, контроль за ходом выполнения поручений и строгий спрос за их неисполнение, а также разнообразные меры поощрения хороших работников.

Здесь следует отметить, что именно при Сталине была установлена система наград в виде орденов и медалей, почетных званий, в том числе Героя Советского Союза и Героя Социалистического труда, а также денежных премий и ценных подарков.

Вышеприведенные слова и наставления Сталина в последующем определили всю кадровую политику ВКП (б) – КПСС. Во всех подразделениях партийной и государственной власти страны работе по воспитанию кадров, их подбору и расстановке придавалось первостепенное значение. В них существовали структуры, которые занимались изучением жизненного пути будущего кандидата на руководящую работу, подготовкой его в виде обучения, стажировки и т.д. И этот процесс длился годами. После этого человек назначался на должность, причем вначале не на самую высокую. Только потом, если он проявил себя в работе, приобрел соответствующий опыт, карьерный рост работника продолжался. Потому ошибок в кадровой работе практически не допускалось.

Не то, что в настоящее время, когда наспех подобранные и спешно назначенные на должности (вплоть до министров) люди, мягко говоря, подводили Глав регионов, доверившихся им.

Возьмем нашу республику. У нас за такими примерами не надо далеко ходить – достаточно вспомнить не так давно прогремевшие в Республике кадровые скандалы, связанные с «липовыми» дипломами Подголова и Артемьева, уголовными делами ряда других больших чиновников и т.д. В связи с этим хотел бы отметить, что подобные ошибки, связанные с недостаточным изучением личности кандидатов, относятся и выборному процессу, когда депутатами становятся воры, проходимцы и судимые лица.

Потому ныне подобные ошибки властей привели к тому, что у людей невольно возникают сомнения в дееспособности новых назначенцев, начиная с руководителя правительства Якутии и ниже. Как говорится, дай Бог, чтобы решения Главы региона и народных депутатов Ил Тумэна не стали отрицательно роковыми. Но это к слову…

Продолжим разговор. Иосиф Виссарионович и его сподвижники постоянно держали кадровую работу в поле своего внимания, исходя из вышеуказанной формулы «Кадры решают всё». И их опыт в этом актуален и поныне.

Вот, например, слова, связанные с подбором и расстановкой кадров, произнесенные Сталиным на февральско-мартовском Пленуме ЦК ВКП (б) 1937 года, как будто сказанные и для нас. Он увидел большую опасность для кадровой работы в том, что некоторые руководители «чаще всего подбирают работников не по объективным признакам, а по признакам случайным, субъективным, обывательским, мещанским. Подбирают чаще всего так называемых знакомых, приятелей, земляков, лично преданных людей, мастеров по восхвалению своих шефов». (Как эта проблема «кумовства» и «семейственности» нам близка и знакома, а?!).

Вождь честно признал, что партия и правительство страны допустили ошибки, чрезмерно восхваляя успехи некоторых руководителей. Дискутируя в 1936 году со своим соратником Г.К.Орджоникидзе, Иосиф Виссарионович прямо высказался: «Наши сановники губят наши благие начинания на корню… Можем ли мы либеральничать, когда в стране беспорядок, неорганизованность, недисциплинированность?.. Бюрократизм, хаос, ляпанье… Коррупция – уголовно наказуемое злоупотребление служебным положением. Семейственность и протекционизм, которые народ не прощает, которыми тычет нам в нос: «Блат выше Совнаркома!».

И мы знаем, что эти слова Иосифа Виссарионовича не осталось пустым звуком. В те грозные предвоенные годы руководством страны были предприняты кардинальные меры, позволившие смягчить ситуацию.

Дело в том, что под «сановниками» Сталин имел в виду и некоторых делегатов так называемого XVII- го «Съезда победителей» (начало 1934 год) из числа руководителей и высокопоставленных чиновников из регионов, которые, как мы знаем из истории, были репрессированы в 1937-38 годах именно за вышеперечисленные Вождем правонарушения.

Как мы видим, ситуации, имевшая место в прежние годы и ныне существующая, довольно схожи. Разница лишь в том, что в годы правления Компартии, с этим злом решительно боролись. Не только на законодательном уровне, но и в повседневной практике власть пресекала все эти, как ныне формулируется, «коррупциогенные» факторы и «конфликты интересов».

А ныне правящая партия «воров и жуликов» (по Навальному) приблизила к власти своих земляков, приятелей, знакомых даже по дачному кооперативу, лично преданных людей и подхалимов, занимающихся, как метко было обозначено известным юмористом Е.Петросяном, «популизмом» (от слов «попа» и «лизать»), и практически поощряет установившееся в стране положение. В частности это выражается в том, что на руководящие должности в регионах назначаются лица, имеющие, в том числе, родственные связи с чиновниками, занимающими высокие посты в «Единой России» и государстве (например, АЛРОСА — Иванов – сын Иванова. Ну, вы знаете!).

В результате этого к руководству учреждениями, организациями и предприятиями субъектов Федерации, в частности, нашей Республики, порой привлекаются люди, которым безразлична судьба местного населения, пренебрежительно называемого ими «аборигенами».

Особо наглядные примеры этому связаны с руководителями МВД республики. Как показала жизнь, они, то есть назначенцы свыше, прозванные в народе «варягами», практически все были озабочены личным благополучием и карьерным ростом. Якутия для них была лишь стартовой площадкой, промежуточным звеном в их карьерном росте – после получения генеральской звездочки они благополучно и не с пустыми руками покидали нас.
Было бы ничего, если бы они худо-бедно выполняли порученную работу, но многие из них не забывали только себя любимых в материальном плане, используя данные им полномочия во вред населению и службе, не останавливаясь даже перед совершением деяний, упомянутых в Уголовном кодексе (тупые аборигены не заметят?). Не надо далеко ходить за примерами – достаточно вызвать в памяти скандальные истории с «назначенцами» на кресла министра внутренних дел и его заместителей (Назаров, Стахов, Мамчур и др.). А перечислять «залёты» чинов пониже — времени и бумаги не хватит. Достаточно вспомнить о братьях Коваленко (Левадном), «прославившихся» в последнее время.

Что касается прокуратуры республики, то начиная с 2002 года, в кресле руководителя просидели одни лишь «назначенцы», которые ничем себя в интересах Якутии не проявили. Но и особого вреда республике не нанесли, если не вспомнить «щепетильные» истории, связанные со служебными квартирами, которые они благополучно приватизировали и, уезжая, продали.

Всё это, по моему мнению, явилось результатом нарушений основного принципа в работе с кадрами. Этот принцип связан с личными качествами людей.

Сталин всегда призывал власть к скромности. Он как никто другой понимал, что богатство никогда не приводит к добру. Он, следуя принципу «Власть не должна выделяться», сам был непритязателен в быту и не давал разгуляться чиновникам. Сам не воровал и другим не давал! – это общеизвестно. Иосиф Виссарионович в жизни и на работе свято следовал завету В.И.Ленина: «Во главе государства должны стоять люди, не обремененные большим капиталом. Богатый у власти будет думать только о сохранении и преумножении своего капитала, а не народе».

Как они были правы – наши великие Вожди! Их слова — предупреждения, высказанные многие годы назад ныне вновь приобрели актуальный характер и напоминают о назревшей необходимости принятия решительных мер по исправлению ситуации с кадрами.

В этой работе многое зависит от руководства регионов. Относительно нашей республики следует заметить, что высшим руководством Якутии, к сожалению, делается не всё возможное и необходимое для устранения перекосов в кадровой политике. В частности, в отношении руководства правоохранительных органов. В этом плане я бы хотел отметить следующее:

Люди со стороны — «варяги» любого уровня, как я уже сказал, не чувствуют хотя бы малейшей ответственности перед местным населением, его критика им безразлична – «Васька слушает да ест!». Они пришли и ушли, а Республика осталась. Обычно без некоторой части своих богатств.

Это потому, что пришлые чиновники не имеют близкой, родственной ли духовной ли, связи с населением и даже не стремятся их устанавливать. Для них зачастую местное население – чужеродный материал, контингент, который приходится терпеть ради карьеры! А для нас, жителей Республики, эти люди – назначенцы свыше, почти всегда «серые лошадки»: кто они, где и в какой должности они прежде работали, по своей ли воле оказались у нас? – нам неведомо. Однако известно, что Якутия всегда была регионом, куда люди рвались лишь ради заработка («там золото лопатой гребут») или куда «ссылали» за какие-либо грешки.
А между тем у якутов (народа саха) всегда был и есть свой менталитет (комплекс свойств характера) – во все времена наши люди пуще боли и смерти боялись дурного мнения о них своей родни и земляков: «Дьон тугу саныай? (Что подумают люди?). Потому это было и сохранилось сильным сдерживающим (от неоправданных, не дай бог — преступных шагов) фактором.

Поэтому, я думаю, что наиболее верным и надежным решением для высшего руководства республики будет подбор и расстановка (хотя бы) в судебных и правоохранительных органах местных кадров. Разумеется, после всех подготовительных мероприятий — тщательного изучения, обучения, проверки и испытаний. В общем, всего того, о чем указано выше в свете слов и деятельности великого Сталина.

При этом надо руководствоваться пунктом «л» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации, где прямо указано о том, что наряду с другими правомочиями, в совместном ведении Российской Федерации и его субъектов находятся кадры судебных и правоохранительных органов.

Кадры решают всё! В том числе и в МВД! Хватит нам стаховых и мамчуров, коваленко и левадных, «прочих там шведов» (по Маяковскому)! У Якутии есть свои преданные народу, честные люди, кадры. В том числе те, кто поныне находится на службе в других субъектах России. Как сказал товарищ Дзержинский, имеющие «горячее сердце, холодный ум и чистые руки»!

Май 2017 г.

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Источник: Диодоров
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