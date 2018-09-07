Кадровый указ врио главы Якутии

Указ Главы Республики Саха (Якутия) «О Родниной Н.В.»
Освободить Роднину Наталью Владимировну от должности первого заместителя председателя Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по регулированию контрактной системы в сфере закупок в связи с упразднением Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по регулированию контрактной системы в сфере закупок.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Саха (Якутия) А.НИКОЛАЕВ
07 сентября 2018 года
№ 2811
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