Кадровый указ врио главы Якутии

Указ Главы Республики Саха (Якутия) «О Попове Т.А.»
О Попове Т.А.
Освободить Попова Тараса Анатольевича от должности заместителя министра экономики Республики Саха (Якутия).
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Саха (Якутия) А.НИКОЛАЕВ
22 июня 2018 года
№ 2706
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