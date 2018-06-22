Кадровый указ врио главы Якутии

Указ Главы Республики Саха (Якутия) «О Попове Т.А.» О Попове Т.А. Освободить Попова Тараса Анатольевича от должности заместителя министра экономики Республики Саха (Якутия). Временно исполняющий обязанности Главы Республики Саха (Якутия) А.НИКОЛАЕВ 22 июня 2018 года № 2706

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