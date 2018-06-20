Кадровый указ врио главы Якутии

Указ Главы Республики Саха (Якутия) «Об исполняющем обязанности руководителя Департамента по вопросам местного самоуправления Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)» Назначить Владимирова Афанасия Семеновича исполняющим обязанности руководителя Департамента по вопросам местного самоуправления Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия). Временно исполняющий обязанности Главы Республики Саха (Якутия) А.НИКОЛАЕВ 20 июня 2018 года № 2689 Источник: SAKHALIFE.RU

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