Кадровый указ врио главы Якутии

Указ Главы Республики Саха (Якутия) «Об исполняющем обязанности руководителя Департамента по вопросам местного самоуправления Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)»
Назначить Владимирова Афанасия Семеновича исполняющим обязанности руководителя Департамента по вопросам местного самоуправления Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Саха (Якутия) А.НИКОЛАЕВ
20 июня 2018 года
№ 2689
Источник: SAKHALIFE.RU
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