Кадровые указы Ил дархана

Указ Главы Республики Саха (Якутия) «О Габышевой Ф.В.»
Освободить Габышеву Феодосию Васильевну от должности первого заместителя министра образования и науки Республики Саха (Якутия) в связи с избранием народным депутатом Республики Саха (Якутия).
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Саха (Якутия) А.НИКОЛАЕВ
14 сентября 2018 года
№ 2816
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Указ Главы Республики Саха (Якутия) «О Павлове И.П.»
Освободить Павлова Ивана Петровича от должности первого заместителя председателя Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по делам Арктики в связи с избранием на муниципальную должность.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Саха (Якутия) А.НИКОЛАЕВ
14 сентября 2018 года
№ 2815
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