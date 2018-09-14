Кадровые указы Ил дархана

Указ Главы Республики Саха (Якутия) «О Габышевой Ф.В.» Освободить Габышеву Феодосию Васильевну от должности первого заместителя министра образования и науки Республики Саха (Якутия) в связи с избранием народным депутатом Республики Саха (Якутия). Временно исполняющий обязанности Главы Республики Саха (Якутия) А.НИКОЛАЕВ 14 сентября 2018 года № 2816 *** Указ Главы Республики Саха (Якутия) «О Павлове И.П.» Освободить Павлова Ивана Петровича от должности первого заместителя председателя Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по делам Арктики в связи с избранием на муниципальную должность. Временно исполняющий обязанности Главы Республики Саха (Якутия) А.НИКОЛАЕВ 14 сентября 2018 года № 2815 Источник: https://sakha.gov.ru/news/front/view/id/2941660

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