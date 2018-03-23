Кадровый указ главы Якутии

Кадровым решением Главы Республики Саха (Якутия) Е.А. Борисова от 23 марта 2018 года Андреев Степан Емельянович назначен представителем Республики Саха (Якутия) в составе Торгового представительства Российской Федерации в Китайской Народной Республике (г.Пекин).

Андреев С.Е. родился 25 февраля 1982 года в с.Октемцы Орджоникидзевского района Якутской АССР.

В 2004 году окончил Хабаровский государственный педагогический университет по специальности филолог (учитель китайского и английского языков), в 2015 году Всероссийскую академию внешней торговли Минэкономразвития России и получил степень магистра экономики.

Свободно владеет китайским и английским языками.

В 2004-2006 гг. – главный специалист, инженер Представительства Республики Саха (Якутия) по Дальневосточному федеральному округу в г.Хабаровске.

В 2006-2007 гг. — ведущий специалист Министерства внешних связей Республики Саха (Якутия).

В 2008-2009 гг. – заместитель генерального директора ООО «Эркээни-гранд».

В 2009-2011 гг. – главный специалист Министерства внешних связей Республики Саха (Якутия).

В 2011-2012 гг. – представитель ООО «Спецстройснаб XXI» в Китайской Народной Республике.

В 2012-2018 гг. заместитель представителя Республики Саха (Якутия) в составе Торгового представительства Российской Федерации в Китайской Народной Республике г. Пекин.