Неблагодарное дело, конечно делать кадровые прогнозы, но тем не менее, СМИ это делают регулярно, и SakhaLife не исключение.



Владимира КОЖЕВНИКОВА, отправленного в отставку указом главы республики с поста руководителя Управления делами Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) «в свяхзи с выходом на пенсию», тем не менее, сватают на пост руководителя Государственного бюджетного учреждения РС(Я) «Якутское постпредство в Москве», который не относится к государственной службе, сообщает источник. ГБУ РС(Я) «Постпредство Якутии в Москве» является подведомственным учреждением головной структуры — Постоянного представительства РС(Я) при Президенте РФ.

Изменения предстоят и на столичном уровне. По непроверенной информации, вместо Надежды ДОБРОХОТОВОЙ управу Гагаринского округа вот-вот возглавит Руслан МИХАЙЛОВ, депутат Якутской городской Думы, предприниматель и общественник.