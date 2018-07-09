Кадровые назначения врио главы Якутии (новые)

Указ Главы Республики Саха (Якутия) «Об исполняющем обязанности заместителя министра сельского хозяйства Республики Саха (Якутия)»
Назначить Семенова Афанасия Михайловича исполняющим обязанности заместителя министра сельского хозяйства Республики Саха (Якутия), освободив от должности заместителя министра сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия).
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Саха (Якутия) А.НИКОЛАЕВ
09 июля 2018 года
№ 2730
Указ Главы Республики Саха (Якутия) «Об исполняющем обязанности заместителя министра сельского хозяйства Республики Саха (Якутия)»
Назначить Павлова Виктора Герасимовича исполняющим обязанности заместителя министра сельского хозяйства Республики Саха (Якутия), освободив от должности заместителя министра сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия).
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Саха (Якутия) А.НИКОЛАЕВ
09 июля 2018 года
№ 2729
Указ Главы Республики Саха (Якутия) «Об исполняющем обязанности первого заместителя министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия)»
Назначить Яковлева Семена Илларионовича исполняющим обязанности первого заместителя министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия), освободив от должности первого заместителя министра охраны природы Республики Саха (Якутия).
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Саха (Якутия) А.НИКОЛАЕВ
09 июля 2018 года
№ 2728
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