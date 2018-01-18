Кадровые изменения в службе судебных приставов

С начала года произошли некоторые кадровые изменения и новые назначения в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия). Так, приказами от 9 января 2018 года назначены начальники — старшие судебные приставы Намского и Нюрбинского районных отделов судебных приставов.

Начальником отдела — старшим судебным приставом Намского отдела судебных приставов назначен Григорьев Иннокентий Иннокентьевич, который ранее занимал должность старшего судебного пристава Нюрбинского отдела судебных приставов.

11 января 2018 года заместитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) Александр Рогалев, начальник отдела организации дознания Антон Закревский, начальник отдела организации обеспечения установленного порядка деятельности судов Артем Малогулов выехали с рабочим визитом в Намский улус и представили нового начальника личному составу отдела, а также органам муниципальной, судебной власти и правоохранительных органов района.

Коллеги поздравили старшего судебного пристава района с назначением на должность, обсудили вопросы межведомственного взаимодействия и перспективы дальнейшего сотрудничества.

Трудовую деятельность в службе судебных приставов Иннокентий Григорьев начал в 2007 году в качестве судебного пристава-исполнителя Якутского городского отдела судебных приставов. В 2011 году был назначен начальником — старшим судебным приставом Нюрбинского районного отдела и возглавлял его до перевода.

В Нюрбинском отделе судебных приставов начальником отдела — старшим судебным приставом назначена Васильева Наталья Леонидовна, которая занимала должность судебного пристава — исполнителя этого же отдела с марта 2016 года.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) информирует о наличии открытых вакансий на замещение должностей государственной гражданской службы: на постоянной основе, старших судебных приставов Верхнеколымского и Удачнинского структурных подразделений, на временной основе Среднеколымского подразделения судебных приставов.