Кадровое назначение в стратегическом учреждении Якутии

Сегодня своими кадровыми Указами Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев сменил руководителя учреждения ГАУ «Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)»: Указ Главы Республики Саха (Якутия) «О Кондратьевой В.И.»: Освободить Кондратьеву Валентину Ильиничну от должности руководителя государственного автономного учреждения «Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)» в связи с переходом на другую работу. 2. Указ Главы Республики Саха (Якутия) «О руководителе государственного автономного учреждения «Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)»: Назначить Николаева Игоря Ивановича руководителем государственного автономного учреждения «Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)». Справка: Родился в городе Якутске в 1985 году В 2008 году закончил Государственный университет управления Трудовая деятельность: 2007 г. — Администрация Президента и Правительства РС(Я), специалист 2008 г. — Управление Федеральной регистрационной службы по РС(Я), специалист 2008-2012 гг. — Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, специалист, начальник отдела 2012 г. – Директор МУП «Редакция газеты «Эхо Столицы» 2013-2016 гг. – Заместитель руководителя Секретариата Главы РС(Я), Администрация Главы РС(Я) и Правительства РС(Я) С марта 2016 года — заместитель руководителя государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)». Фото http://src-sakha.ru Источник: Сетевое издание SAKHALIFE

Поделиться в соцсетях Поделиться в WhatsApp

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82