Кадровое назначение в стратегическом учреждении Якутии

Сегодня своими кадровыми Указами Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев сменил руководителя учреждения ГАУ «Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)»:
- Указ Главы Республики Саха (Якутия) «О Кондратьевой В.И.»:
Освободить Кондратьеву Валентину Ильиничну от должности руководителя государственного автономного учреждения «Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)» в связи с переходом на другую работу.
2. Указ Главы Республики Саха (Якутия) «О руководителе государственного автономного учреждения «Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)»:
Назначить Николаева Игоря Ивановича руководителем государственного автономного учреждения «Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)».
Справка:
Родился в городе Якутске в 1985 году
В 2008 году закончил Государственный университет управления
Трудовая деятельность:
2007 г. — Администрация Президента и Правительства РС(Я), специалист
2008 г. — Управление Федеральной регистрационной службы по РС(Я), специалист
2008-2012 гг. — Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, специалист, начальник отдела
2012 г. – Директор МУП «Редакция газеты «Эхо Столицы»
2013-2016 гг. – Заместитель руководителя Секретариата Главы РС(Я), Администрация Главы РС(Я) и Правительства РС(Я)
С марта 2016 года — заместитель руководителя государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)».
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