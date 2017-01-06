Кадастровая оценка недвижимости стала государственной

С 2017 года кадастровую оценку недвижимости для последующих расчетов налогов на квартиры, дома, дачи и гаражи физлиц будут проводить не рыночные оценщики, а государственные. Для этого в каждом регионе страны создаются специальные госучреждения (ГБУ). Об этом говорится в законе о государственной кадастровой оценке, который вступил в силу в январе 2017 года.

Частная кадастровая оценка, исходя из которой впервые в 2016 году заплатили налог на имущество жители 28 регионов, не оправдала себя. Многие граждане получили налоговые квитки с неоправданно завышенными суммами. Оспаривать кадастровую оценку выходит себе дороже. И дело даже не в плохой работе оценщиков, а в недостатке достоверных государственных баз исходных данных о квартирах, дачах, земельных участках, которые требуются для корректной оценки. Случайным компаниям, которые отбирались на аукционах, не под силу было самостоятельно собирать и актуализировать огромный массив разрозненной информации, включая архивную. Ответственность же за конечные цифры налога на имущество в платежках делили между собой разные организации, что запутывало всю систему.

«Закон радикально изменил подход к проведению оценки и ответственности за нее, создав институт профильных ГБУ. Теперь под контролем местных властей отвечать за оценку будут конкретные юрлица — бюджетные учреждения, которые на постоянной основе обязаны аккумулировать и уточнять информацию об объектах, реагировать на ошибки и исправлять их «, — поясняет генеральный директор Московского областного БТИ Владислав МУРАШОВ.

Кадастровая госоценка недвижимости по новой системе будет проводиться по аналогии с практикой большинства развитых стран, где в этой сфере заняты налоговые оценщики. «Жалоб на них от населения и бизнеса нет», — комментирует Мурашов.

«С нуля» ГБУ создать сложно и затратно, поэтому сейчас региональные власти (а именно им поручено финансировать ГБУ) все больше склоняются к мысли создавать новые учреждения на базе Бюро технической инвентаризации, которые имеют помещения, оборудование, в которых трудятся тысячи специалистов. Тем более цели и содержание работы новых ГБУ им понятны.

Планируется, что функции ГБУ будут компактны, а персонал разделен на три группы. В первую войдут государственные оценщики, которые производят расчеты и разрабатывают единые методики кадастровой оценки. Их квалификация должна соответствовать ряду условий, например, не менее трех лет стажа в области оценочной деятельности.

Специалисты второй группы займутся сбором, систематизацией и аналитикой рыночных цен на недвижимость в России. В третью группу войдут сотрудники, которые сосредоточатся на анализе и исправлении системных ошибок оценки, а также подготовке документов для процедур оспаривания оценки, сделанной их предшественниками.

В некоторых регионах ГБУ уже созданы, хотя, впрочем, во многих субъектах учреждения заработают только к 2020 году — на раскачку этим учреждениям отведено три года, в течение которых кадастровая оценка может проводиться как по старым, так и по новым правилам. Решение о том, когда именно переходить на новые правила, принимают власти региона. В связи с этим важно учитывать, что кадастровую стоимость, установленную по методике старого закона, придется оспаривать по старым правилам (даже если это случится после 1 января 2017 года). То есть через комиссии при Росреестре или через суды. А ту, которая будет определяться по новому закону- через ГБУ.

При этом в конце 2016 года решением президента отменен мораторий на проведение кадастровой оценки на территории субъектов. Ранее он был введен до 2020 года.

Между тем в дополнение к закону Минэкономразвития утвердило методические рекомендации государственным оценщикам по кадастровой оценке.

Важно, что теперь они будут собирать сведения не только о конкретных домах или квартирах, но и о том, в экологически благоприятных местах или нет они находятся, учитывать экономическое и социальное состояние регионов, транспортную доступность, наличие магазинов, мест развлечений. Эти показатели прямо не относятся к недвижимому имуществу, но будут влиять на его кадастровую стоимость. Примут во внимание и износ построек. Хлипкие старые домики в селах не оценят дороже аналогичных по площади, но недавно отстроенных коттеджей.

Государственная кадастровая оценка по закону будет проводиться один раз в 3-5 лет, а в городах федерального значения — в Москве, Санкт- Петербурге и в Севастополе раз в 2 года, но не реже одного раза в 5 лет. За исключением внеочередной оценки. Она понадобится в случае если вдруг цены на недвижимость в конкретном регионе со времени предыдущих расчетов упадут более чем на 30 процентов. Но таких случаев в стране пока не зафиксировано.

Оценка может быть проведена одновременно в отношении всех видов объектов недвижимости, а также всех категорий земель на территории региона: сельскохозяйственного или промышленного назначения, земли населенных пунктов и пр.