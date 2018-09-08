Качество жилья для детей-сирот — на особом контроле

В республике особое внимание уделяется вопросам качества возводимого жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

С 2016 года, с момента передачи министерству архитектуры и строительного комплекса Якутии функций государственного распорядителя бюджетных средств по программе «Обеспечение качественным жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», застройщики в обязательном порядке обязаны получить положительную экспертизу проектно-сметной документации. Данная норма касается всех объектов строительства, реконструкция которых финансируется за счет бюджета РФ. Введение данных норм заставило застройщиков пересмотреть свое отношение к строительству и улучшить качество.

Также в ходе строительства специалисты Управления госстройжилнадзора РС(Я) осуществляют строительный надзор с целью выявления соответствия деятельности поднадзорного объекта требованиям правовых и технических норм.

В рамках реализации Плана мероприятий по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории республики осуществляется строительство 11 многоквартирных домов, из них под надзором УГСЖН 5 объектов. В столице мэрией города приобретены квартиры для детей-сирот у застройщиков ПАО «ДСК» в доме по ул. Воинская 9/1 (дом сдан), ООО «Высота» многоквартирный дом по ул. Чехова 83 (1 очередь) ведется итоговая проверка УГСЖН и ООО «Оптима-Строй» на ул. Бабушкина 12/3, со сроком сдачи 4 квартал текущего года. В п. Батагай Верхоянского улуса застройщик ООО «Виком» ведет строительство 6-ти квартирного жилого дома, срок сдачи объекта 30 ноября 2018 г. Также для детей — сирот в Ленске застройщиком ООО «ЖилСтройКомплект» велось строительство дома, однако после проверки в июле 2017 г. и выдачи предписания на устранение выявленных нарушений застройщик работы приостановил.

Кроме того, выявлено 6 не поднадзорных объектов, получивших разрешение на строительство до 01.01.2016 г., соответственно не поднадзорных. Такие объекты выявлены в г. Алдане по ул. Кузнецова, 3 ранее велось строительство 33-х квартирного жилого дома. В настоящее время строительно-монтажные работы на объекте не ведутся, строительная готовность 50%. Также в г. Алдан не ведутся работы по причине расторжения контракта ООО «Азимут» на объекте по ул. Дивизионная 50а. Строительная готовность 24-х квартирного дома составляет 90%. Муниципальное образование расторгло контракты с застройщиком, в судебном порядке взыскивается ранее оплаченная сумма по муниципальным контрактам.

Больше всего выявлено не поднадзорных объектов в с. Ытык-Кюель Таттинского района, так ООО «Стимул-88» строит 20-ти квартирный жилой дом по ул. Амгинская 5б. Застройщик ООО ПСК «Алаас» ведет строительство 6-ти квартирного жилого дома по ул. Кулаковского 59/2 . По ул. Ойунского 36/3а ООО «Эко Строй» возводит 18-ти квартирный жилой дом, а ПК «Монтажник» забил сваи под 13-ти квартирный жилой дом по ул. Кулаковского 55/2. Минстрой республики ведет работу с муниципальным образованием по завершению строительства данных объектов, истребована исполнительная документация. В целях обеспечения качества строительства Управление госстройжилнадзора будет осуществлять осмотр объектов в ходе строительства.