К юбилею 90-летия Семена Жиркова

15 августа участник Великой Отечественной Войны, заслуженный работник культуры ЯАССР, Почетный гражданин Горного района и лауреат государственной премии РС(Я) им. Д.П. Коркина Семен Семенович Жирков отмечает 90-летний юбилей. Родился 15 августа 1927 года в Горном района ЯАССР.

Семен Жирков всю сознательную жизнь посвятил развитию спорта и физической культуры в республике. Работал заместителем Председателя Комитета по физической культуре и спорту ЯАССР в 57-60-х годах и председателем ДСО «Спартак» — в 1960-1976 годах. Он внес неоценимый вклад в развитие спорта в республике.

В годы работы председателем самого крупного в республике ДСО «Спартак», охватывающего все промышленные районы и город Якутск, Семен Семенович проявил себя как профессионально компетентный успешный руководитель со своей стратегией и новым видением перспективы развития спорта в республике. За все годы его деятельности по инициативе ДСО «Спартак» министерствами, ведомствами и организациями по всей республике было построено 48 спортивных залов, 11 стадионов, 3 плавательных бассейна, 493 спортивных площадок, 33 лыжных прокатных баз, 16 оздоровительно-спортивных лагерей, 83 дома охотника и рыболова, реконструирован стадион «Спартак» в Якутске.

По инициативе Семена Жиркова впервые по линии Спартака проводились различные крупные спортивные соревнования республиканского масштаба, в которые обязательно включался и волейбол: спартакиада профсоюзов; женская спартакиада; спартакиада министерств и ведомств; ежегодные турниры сильнейших команд по игровым видам спорта (волейбол, баскетбол); кубок чемпионов трудовых коллективов. Под его руководством ДСО «Спартак» получает новый импульс развития, становится локомотивом развития республиканского спорта. И не удивительно, что сборные команды республики по классическим видам спорта, в основном, стали укомплектоваться спартаковцами. Невиданными темпами развивается волейбол в промышленных районах республики. Волейбол становится, наравне с вольной борьбой, одним из основных видов спорта в республике. А сборная команда ЯАССР по волейболу состояла из одних только спартаковцев. По многим видам спорта, в том числе по волейболу, Якутия и Спартак выходят на передовые позиции региона Дальнего Востока и Сибири.

В 1970г. Семен Жирков избирается председателем правления Федерации волейбола ЯАССР и возглавляет ее до 1976г. Многого достиг Семен Семенович и на этом поприще. Семидесятые годы, годы наибольшего подъема спортивного волейбола и массовости волейбола не только в промышленных районах, но и в сельских. Это видно даже из того, что на чемпионатах республики по волейболу принимали участие все районы, тогда как ныне – около десятка команд. Семен Жирков сам был отличным волейболистом. — Пятикратный чемпион ЯАССР по волейболу. Играл самоотверженно и самозабвенно, с полной отдачей сил. Был он редким защитником на задней линии площадки и прекрасным пасующим в команде. Его выносливости на поле можно было только позавидовать.

Он выступал за сборную команду города Якутска. В первое время низкорослому Семену было трудно играть на передней линии как блокирующему. Надо было поднять прыжок, чтобы ставить качественный блок. А парень он был мыслящий и целеустремленный, со здоровым честолюбием, и очень любил волейбол. И нашел выход из этого положения. – Начал самостоятельно развивать взрывную силу, применяя тяжести. Он был первым в республике, кто занимался силовой подготовкой как волейболист.

Семена Семеновича Жиркова мы знаем и как замечательного человека, и хорошего семьянина. – А я знаю его с 1955 года. Вот что пишет в статье от 13 июля 2017 года газета «Эхо столицы», ссылаясь на материал для газеты Управы Губинского округа: «…8 июля на площади Орджоникидзе состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию «Дня семьи, любви и верности», где вручили семье Семена Семеновича и Варвары Федотовны Жирковых высокую российскую награду медаль «За любовь и верность». — Варвара Жиркова работала инструктором ДСО «Спартак», отличник физической культуры и спорта ЯАССР.

Семен Семенович и Варвара Федотовна связали свою судьбу в далеком 1961 году, с тех пор вот уже 56 лет живут в мире и согласии, вырастили и воспитали троих детей, имеют пять внуков и двух правнуков. Семен Семенович и Варвара Федотовна пережили трудные годы войны и послевоенного времени. Всю свою жизнь трудились не покладая рук, удивляя людей своей неиссякаемой энергией и верой в светлое будущее. Их трудолюбие, высокое чувство ответственности, порядочность и отзывчивость вызывают искреннее уважение и восхищение. Семья Жирковых является примером для жителей города Якутска и пользуется заслуженным уважением, авторитетом среди населения».

Ведь здесь все правильно сказано о нашем долгожителе. И вдруг меня пронзила неожиданная мысль: « Вот в чем, оказывается, причина долголетия Семена Семеновича. — Это его жизнестойкость, оптимизм, коммуникабельность, физическая активность, и его трудолюбие, избегание стрессовых ситуаций, и главное, его жизнелюбие. Семен Жирков и сейчас ведет активный образ жизни, Имеет постоянную связь с Губинским округом, в курсе всех событий в мире, живо интересуется волейболом. До прошлого года не пропускал ни одного крупного соревнования по волейболу.

Заслуги Семена Жиркова в развитии спорта в республике были высоко оценены Правительством Республики. Семен Семенович Жирков — заслуженный работник культуры ЯАССР, лауреат государственной премии РС(Я) им. Д.П. Коркина. Является Почетным гражданином Горного района и персональным пенсионером республиканского значения. Он же — отличник физической культуры СССР, ветеран спорта РФ, ветеран спорта РС (Я). Его труд отмечен многими правительственными и ведомственными наградами. В том числе: медалями «За Победу над Японией», «За доблестный труд в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «80 лет Госкомспорту РСФСР», и знаком «Гражданская доблесть» и многими другими медалями и знаками отличия.

С пожеланиями юбиляру доброго здоровья и активного долголетия на радость родным и близким