К труду и обороне готовы: В селе Тулагино открыли спортивную площадку

Готовиться к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО жители села Тулагино теперь смогут на качественном и современном оборудовании. Торжественное открытие площадки с несколькими турниковыми комплексами для проведения тестирования состоялось 14 августа на улице Связистов. В мероприятии принял участие в качестве приглашенного гостя председатель Якутской городской Думы Александр Саввинов.

«Благодаря программе «Народный бюджет» в Якутске открывается еще один важный объект, который нужен всем — и детям, и взрослым. Городские власти направили на строительство площадки более 500 тысяч рублей. Подчеркну, что в пригородах столицы развивается социальная инфраструктура. Шаги, которые мы предпринимаем и продолжим предпринимать, в итоге приведут к установлению единых стандартов жизни на всех территориях города», — заявил Александр Саввинов.

Он также напомнил, что за время существования программы «Народный бюджет» с участием горожан удалось реализовать 171 социальный проект.

По словам начальника управления администрации Тулагино-Кильдямского наслега Егора Попова, в реализации идеи значительную роль сыграли неравнодушные жители села Тулагино: «Ничего бы не было без активной позиции людей, их заинтересованности в создании комфортной среды. Мы не намерены останавливаться на достигнутом. Проект уже стал для многих примером и заделом, который необходимо продолжать».

Как отмечают сами инициаторы проекта, жительницы Тулагино Татьяна Третьякова и Надежда Лонгинова, серьезную поддержку им оказали односельчане.