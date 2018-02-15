К томмотским ветеранам пришла Масленица 

Масленица — один из немногих языческих праздников, сохранившихся после принятия христианства на Руси. Она символизирует озорное и веселое прощание с зимой и торжественную встречу долгожданной весны. Масленица празднуется на неделе, предшествующей Великому Посту, за семь недель до Пасхи — в этом году с 12 по 18 февраля. В эти дни сотрудники управления культуры г.Томмот организовал благотворительную акцию «Дорогие мои старики».

…Зиму лютую проводим- встретим теплую весну! Пусть же солнышко сияет, ликовал чтоб стар и млад! Пусть друг друга поздравляют все, кто Масленице рад!» — с такими закличками Ольга Азарова и Диана Булгакова (сотрудницы ЦК «Слюдяник») встретили этот праздник с уважаемыми ветеранами Великой Отечественной войны, ветеранами тыла и вдовами ветеранов — их в Томмоте 31 человек. Они посетили ветеранов на дому, вручили сладкие сувениры и блины; прочли для них стихи, пожелали здоровья, счастья, добра и мирного неба над головой; поблагодарили за их подвиги и героизм. Ветераны были растроганы вниманием, рассказали о прожитых годах и выразили признательность всем работникам культуры за проявленную заботу.

К сожалению, редеют ряды ветеранов, но благодарность за их отвагу, патриотизм и нашу мирную жизнь навсегда поселилась в наших сердцах. Надеемся, что поздравлять ветеранов на дому станет доброй традицией. Они заслужили внимание и уважение не только в великий праздник — День Победы, но и в обычной, повседневной жизни.