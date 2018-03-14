К сведению руководителей всех форм собственности!

Окружная администрация города Якутска доводит до сведения руководителей всех форм собственности, что в настоящее время одним из приоритетных направлений, реализуемых Правительством Российской Федерации, является государственная защита интересов потребителей, обеспечение безопасности выпускаемой продукции.

В связи со вступлением России в Таможенный союз (ТС), подтверждение соответствия продукции осуществляется по системе Технических регламентов (ТР), по которой предпринимателю необходимо получение сертификата соответствия, либо получение декларации о соответствии ТР ТС. В соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 9 апреля 2013 года №76 регистрация деклараций о соответствии осуществляется только аккредитованными органами по сертификации.

Информируем вас, что при ФБУ «Якутский ЦСМ» функционирует Орган по сертификации, который является единственным в Республике Саха (Якутия) аккредитованным в Национальной системе аккредитации.

Напоминаем, что согласно статьи 14.45 КоАП РФ нарушение порядка реализации продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, реализация продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, без указания в сопроводительной документации сведений о сертификате соответствия или декларации о соответствии влечет наложение административного штрафа.

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» обязательному подтверждению соответствия подлежит:

Продукция пищевой промышленности: мясной, молочной, рыбной, птицеперерабатывающей (включая яйцепродукты); мукомольные-крупяные, хлебобулочные и кондитерские изделия, плодоовощная продукция, вода питьевая, напитки безалкогольные. продукция легкой промышленности: одежда и изделия из кожи и меха, шкурки меховые выделанные, обувь детская, мужская и женская, кожа для верха и подкладки обуви, галантерейных изделий: для одежды, головных уборов, перчаток и руковиц; кожа для низа обуви, текстильные и трикотажные изделия.

Для оформления декларации о соответствии или сертификата соответствия, а также получения более подробной информации необходимо обратиться в Орган по сертификации ФБУ «Якутский ЦСМ».

Контактные данные: г. Якутск, ул. Кирова, 26/2, каб. 5.

Телефон для справок: 42-80-44, 43-39-02.