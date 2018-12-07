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Якутск
7 декабря 2018, 10:40
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К сведению горожан: плановые отключения в Якутске на 7 декабря

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды, тепла и газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в четверг, 7 декабря.

Сахатранснефтегаз

— снижение давления подачи газа:

08.00-15.00 Пирогова-Жорницкого-Кальвица

13.30-17.30 Красильникова, Сергеляхсское шоссе 12,12/1, 21/1, 25/1 А, 25А, 25/6, 25/1,25/1 Б, 25, 25/3 Б, 23/2 А,23/1,23/2,27/2. Красильникова 2/11,2/4,2/7,2/9.

— отключение газа:

13.30-16.30 — Автодорожная 1/5.

 

ЦРЭС

— отключение электроэнергии:

09.00-12.00 – Очиченко 1 Г

14.00-18.00 – Малая Марха частично, Намцырский тракт 9 км.,Кирзавод

13.30-17.00 – Маяковского 78 по 89

09.00-17.00 – П. Алексеева 83/2 по 83/11, Бекетова 12 по 45

09.00-12.00 – Чайковского 49

09.00-12.00 – Якутская 59/1

14.00-17.00 – Строда 38,40

14.00-17.00 — Беренга 1 по 40, Челюскина 6 по 47

 

МУП Теплоэнергия

— отключение теплоносителя

09.00-12.00 – Молодежная 5,7,9,11,13,15,17

— отключение холодной воды

09.30-11.30 – Кулаковского 4,4/1,6,6/1, Чернышевского 22,22/1,22/2,22/3

— отключение горячей воды

10.00-11.00 – Гимеинская 7, Я/Потапова 6,6/1

10.00-12.00 — Дзержинского 70,70/1,70/3

 

ЯТЭЦ

— отключение горячей воды

09.00-14.00 – П. Алексеева 16,14/1

09.00-12.00 – Каландарашвили 25/1 кв. 66

09.30-12.00 – Кузьмина 29/2

— отключение теплоносителя

09.30-11.30 – Б-Марлинского 7,7/1,7/2,7/3,9,9/1,9/3,16,20,22,22/1,22/2, Б/Чижика 17,19, Кальвица 1/1,1, Ф/Попова 4,4/1,6, + гаражи, школа № 5, Поликлиника № 5

09.00-12.00 – Каландарашвили 34/1, Петровского 19/1,19/2,19/3. 17/2,17/1,17/3,15

Источник: якутск.рф.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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